Как власти столицы помогают вирусу

Коронавирус продолжает захватывать мир. В Европе настоящая паника, а в США уже готовят оборону. В России пока ситуация под контролем, хотя и продолжает медленно ухудшаться. Как регулирования транспортного движения сказываются на борьбе с коронавирусом? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире беседовали председатель совета директоров "Правды. Ру" Вадим Горшенин и лидер "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

Коронавирус: меры профилактики на дорогах

Власти столицы создают условия для массового инфицирования

— Петр, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков обратился к Сергею Собянину по поводу организации транспортного движения и всего того, что с ним связано. Что думаешь об этом, в частности об отмене платы за парковку?

— Это очень многогранное обращение, поэтому лучше его сейчас посмотреть с этой стороны. С точки зрения опасности эпидемий общественный транспорт стоит на первом месте. Это очевидно и уже давно есть в многочисленных научных публикациях, которые теперь даже перестали выходить, потому что ученые не хотят выступать "капитаном Очевидность".

Вероятность подхватить острое респираторное вирусное заболевание в автобусе, в трамвае, в вагоне метро, в вагоне электрички — на порядок выше, чем если человек пользуется личным автомобилем.

Конечно, есть разница — едет сто человек в вагоне метро, где допустима плотность 9 человек на квадратный метр, или несколько человек в автомобиле.

Каждый день, например, по 9 человек утрамбовываются в Выхино, еще есть станции, где такая плотность достигается каждое утро. В итоге возникает вопрос: а что делает мэр Москвы для того, чтобы уменьшить вероятность развития эпидемии?

Во многих странах, допустим, в Италии разрешили парковаться всем абсолютно бесплатно везде, отключили камеры, которые штрафуют за заезд в ZTL - Zona Traffico Limitato, куда до этого только местным можно было заезжать. Более того, итальянцы вообще отменили штрафы за парковку.

В сети ходят интересные фотографии. На бумажке А4 написано: "Ребята, паркуйтесь, как хотите, мы вам штраф не выпишем, но соблюдайте правила приличия".

И соответственно, убрали с улиц всех контролеров, все камеры отключили и стимулируют таким образом жителей Италии пользоваться не общественным транспортом, а личным. На мой взгляд, это прекрасное решение.

А что мы видим? Огромный мега-регион Москва, 20 миллионов — это только официально Москва плюс Московская область. Не официально сам Собянин объявлял, что 25 миллионов. Каждый день 5 миллионов человек пользуются Московским метрополитеном. Вагоны не предназначены для того, чтобы дезинфицировать воздух, который там циркулирует. Только несколько десятков новых вагонов снабжены системой обеззараживания воздуха. Всего несколько десятков! А сколько их там? — Несколько тысяч.

Естественно, что Лысаков, и не только он, там еще многие другие депутаты просили, попросил Собянина сделать парковку бесплатной, перестать штрафовать людей и, соответственно, разрешить парковаться просто в рамках приличия. Но нет, ничего такого не произошло.

Мэрии Москвы деньги важнее карантинных мер

— Петр, о каких деньгах идет речь?

— Речь действительно идет о больших деньгах. Дело-то как раз в том, что платная парковка зарабатывает порядка 6 миллиардов рублей каждый год. Но основной бизнес у Департамента транспорта Москвы — не на парковках, а на штрафах.

— На штрафах за что?

— На штрафах опять же за парковку. Если человек за пять минут не успел оплатить парковку или где-то заехал десять сантиметров за линию, которая обозначает парковочное место, то уже штраф.

И вот на этом они делают в три раза больше денег.

Поэтому, естественно, эта штрафная машина высасывает из москвичей огромные деньги. Это чень большие деньги, от которых никто не готов отказываться вообще.

Взаимопомощь и взаимовыручка в Москве планомерно уничтожались

— Карантинные меры на предприятии обеспечить можно. Но ведь люди едут на общественном транспорте и завезут-таки заразу, в том числе на пищевые предприятия.

— Конечно.

— А зараза эта проходит не за 15 минут, она остается еще какое-то время на одежде, например. В этой ситуации можно предложить такой вариант автолюбителям: берите своих соседей, подвозите насколько возможно, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт. И тротуары стали в некоторых местах намного шире, нежели проезжая часть. Можно было бы разрешить там парковаться. Но московские власти категорически против.

— Конечно. Более того, за такую взаимопомощь автовладельцу будет светить большой штраф и, самое главное — эвакуация автомобиля, и этот автомобиль потом очень сложно будет получить со штрафстоянки, он будет стоять там пару месяцев.

— Тогда вообще о какой взаимной солидарности, взаимовыручке в период пандемии можно говорить?

— В течение всего срока правления Сергея Семеновича как раз взаимопомощь, взаимовыручка планомерно уничтожались.

Это — целенаправленная политика. Еще лет 10 назад совершенно нормальным явлением было подвезти своих соседей до метро, абсолютно нормально и по человечески.

— А сейчас почему нельзя этого сделать?

— А сейчас потому, что кому охота попадать, допустим, на эвакуацию.

— За что?

— За якобы незаконную предпринимательскую деятельность.

— Но если я не беру денег с соседей, о какой предпринимательской деятельности можно говорить…

— А вот это потом будешь доказывать в суде. За несколько лет вытравили все это, можно сказать, прямо под корень выжгли. Почему люди перестали останавливаться? Вот был какой-то коллапс в метро, и толпы людей вышли на поверхность, всем им надо было куда-то уехать. Но везли их только таксисты, которые тогда взвинтили ценник в несколько раз.

Обычные автовладельцы останавливались крайне неохотно именно по этой причине. Потому что долгое время, долгие годы людей отучали помогать друг другу.

Помогать друг другу ты можешь только с разрешения властей города Москвы. А они не разрешают.

Вот как только ты выезжаешь за МКАД, в Московской области еще так шатко-валко, там другая жизнь наступает. Там уже нет такого тотального контроля, как в Москве.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев