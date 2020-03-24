Комитет спасения: левые призвали к союзу против эпидемии и узурпации

"Левый фронт" не остался в стороне от происходящих в стране и мире событий. Организация, лидером которой является Сергей Удальцов, потребовала перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на сентябрь. Но этим требования левых не исчерпываются.

Чего хотят Сергей Удальцов и его сторонники

На сайте "Левого фронта" было опубликовано обращение, адресованное лично президенту России:

"Мы требуем лично от Владимира Путина в целях обеспечения безопасности населения страны — перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на сентябрь этого года, совместив его с единым днем региональных выборов. Такое решение позволит сохранить здоровье и жизни российских граждан, а также сэкономить бюджетные средства".

Еще одно требование — обеспечить голосование за каждый блок поправок в Конституцию, а не за все разом, как это предлагается сейчас.

Конечно, крайне мала вероятность того, что на требования организации, которая не оказывает заметного влияния на политическую жизнь в стране, обратят внимание. Честно говоря, внимание вообще не обратят.

Но и на этот случай "Левый фронт" имеет план действий. Сергей Удальцов и его сторонники предлагают объединить усилия со всеми оппозиционными силами и "сформировать единый Комитет против узурпации власти".

Однако и это не всё - если власть и лично Владимир Путин не прислушаются, то есть еще один способ помешать голосованию: бойкот.

Правда, здесь наблюдается некоторое противоречие. Вслед за призывом к бойкоту в "Левом фронте" обещают организовать наблюдение за ходом голосования.

"Совместно с союзниками мы будем вести активную разъяснительную работу среди населения, проводить акции протеста и всеми доступными способами осуществлять контроль за явкой избирателей и ходом голосования, чтобы выявлять нарушения и фальсификации", — пригрозили в организации.

Почему оппозиция не сможет объединиться

Обращает на себя внимание призыв к объединению всех оппозиционных сил. В современной политической истории России это далеко не первая попытка. Однако самым удачным примером такого объединения и по сей день является коалиция "Другая Россия", созданная в середине 2000-х годов. По крайней мере, ее участников хватило на несколько совместных акций.

С тех пор ничего более толкового не получалось. Апофеозом стал Координационный совет оппозиции, созданный в октябре 2012 года и развалившийся менее чем за год.

Конечно, совсем исключать попытки объединения в нынешней ситуации нельзя. Да еще и название какое — "Комитет против узурпации власти"… Но успех подобной затеи вызывает большое сомнение. Необязательно обладать даром предвидения, чтобы предсказать, что первое, чем займутся объединившиеся, это то, кто здесь власть. В смысле, кто должен руководить деятельностью комитета. И на этом всё и закончится.