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Автор Антон Куликов

"Товарищи, сидим дома и не паникуем": в КПРФ просят разъяснений по карантину

Политика

Первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин усомнился в эффективности мер по ограничению распространения эпидемии коронавируса в Москве и в России. И некоторые вопросы, которые он задает, вполне справедливы.

Утром 23 марта сначала московские, а затем и подмосковные власти обратились к людям старше 65 лет оставаться дома и без лишней надобности не покидать квартиры. Мера вполне разумная, поскольку по статистике именно пожилые люди в группе наибольшего риска.

Сомнения товарища Рашкина

Но в то же время закономерный вопрос — и его задает Рашкин — каким образом можно будет обеспечить соблюдение карантина пожилыми людьми. С учетом того, что таковых в Москве около десяти процентов от общего числа населения.

Понятно, что к каждой двери полицейского не поставишь. И едва ли сотрудники правоохранительных органов будут принудительно развозить по домам замеченных на улицах пенсионеров. Так что здесь в значительной степени вопрос гражданской ответственности.

А вот другая проблема, поднятая первым секретарем московского горкома КПРФ, куда актуальнее. А именно, как именно будет организована выплата компенсации за добровольную самоизоляцию. "Я как-то не очень верю в то, что можно что-то получить, не выйдя из дома и не собрав миллион справок", — пишет Валерий Рашкин в комментарии, который был размещен на сайте КПРФ.

В качестве подтверждения этой мысли он отмечает, что по телефону, который указал Сергей Собянин в своем обращении, дозвониться очень трудно. И это неудивительно. Так же как и то, что ничего внятного чиновники пока сказать не могут, отправляя в местные органы соцзащиты. А там тем более сказать ничего не могут.

Ничего из ряда вон выходящего?

Но это, в общем, довольно привычная ситуация. Как правило, в первые несколько дней получить внятную информацию довольно тяжело. Это касается не только нынешних выплат, а вообще любых внеплановых ситуаций. Детали становятся известны позднее. Хотя сейчас, конечно, чем быстрее, тем лучше.

К слову, в московской мэрии уже уточнили, что дополнительные выплаты будут начислены на те же счета, куда перечисляют пенсии. Ходить и писать отдельные заявления на выплаты не надо.

Правда, Валерий Рашкин сам никаких особых вариантов решения им же озвученных вопросов не предлагает. За исключением разве что отмены платы за парковки. Но этом говорили не только коммунисты, депутаты Госдумы тоже писали обращения в московскую мэрию.

Хотя нет, первый секретарь МГК КПРФ дает еще один совет: "…товарищи, максимально сокращаем выходы в публичное пространство, сидим дома и, самое главное, не паникуем". Вполне дельный совет, надо сказать.

Темы кпрф коронавирус мэрия москвы валерий рашкин
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