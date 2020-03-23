"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"

"Я в ярости", — так отреагировал Гарри Каспаров на репортаж корреспондента CNN про то, как в России ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Что же взбесило 13-го чемпиона мира по шахматам?

Что же вывело из себя Гарри Каспарова

Ну вообще говоря, задача вывести из себя Гарри Кимовича не так чтобы очень сложная. Достаточно одной положительной заметки или сюжета в более-менее популярной газете/телеканале — и гневная отповедь обеспечена. А тут еще и репортаж вышел с заголовком "Почему в России с населением 146 миллионов человек меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге?"

В нем речь шла не только о том, какие именно меры принимают власти России, но и то, как преодолевается недоверие российских граждан к официальной информации. Сравнение при этом проводится с временами катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но это, скорее, просто потому, что это понятный пример для американской аудитории.

Конечно же, это отнюдь не панегирик российским властям. Просто точка зрения насчет того, почему в России ситуация не похожа на американскую. Но этого оказалось достаточно, чтобы Гарри Кимович впал в ярость.

Как американцы стали "путинской пропагандой"

"Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших "небольшое", потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное. Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости", — написал он в Твиттере.

Несовсем понятно, кто "они" — российские власти или CNN. Но да это в данном случае не так, чтобы очень уж важно.

Судя по реакции подписчиков каспаровского "Твиттера", его точка зрения пользуется поддержкой. Не российских граждан, конечно, а таких же как он, верующих во всесильность "путинской пропаганды".

Убеждать бесполезно

И разумеется, таких как Каспаров бесполезно в чем-либо убеждатькакими бы ни были аргументы, на подобных людей они впечатления не произведут.

Очевидно, впрочем, что своевременная и полная информация о происходящем действительно крайне важна. В том числе и из-за распространения нелепых слухов. И роль властей в данном случае огромна.

Тем более, что попытки сыграть на теме "власти скрывают" уже наблюдаются и практически наверняка будут продолжены. Здесь, в общем, нет ничего нового — подобное происходит при каждой чрезвычайной ситуации.