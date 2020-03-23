Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"

Политика

"Я в ярости", — так отреагировал Гарри Каспаров на репортаж корреспондента CNN про то, как в России ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Что же взбесило 13-го чемпиона мира по шахматам?

Что же вывело из себя Гарри Каспарова

Ну вообще говоря, задача вывести из себя Гарри Кимовича не так чтобы очень сложная. Достаточно одной положительной заметки или сюжета в более-менее популярной газете/телеканале — и гневная отповедь обеспечена. А тут еще и репортаж вышел с заголовком "Почему в России с населением 146 миллионов человек меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге?"

В нем речь шла не только о том, какие именно меры принимают власти России, но и то, как преодолевается недоверие российских граждан к официальной информации. Сравнение при этом проводится с временами катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но это, скорее, просто потому, что это понятный пример для американской аудитории.

Конечно же, это отнюдь не панегирик российским властям. Просто точка зрения насчет того, почему в России ситуация не похожа на американскую. Но этого оказалось достаточно, чтобы Гарри Кимович впал в ярость.

Как американцы стали "путинской пропагандой"

"Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших "небольшое", потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное. Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости", — написал он в Твиттере.

Несовсем понятно, кто "они" — российские власти или CNN. Но да это в данном случае не так, чтобы очень уж важно.

Судя по реакции подписчиков каспаровского "Твиттера", его точка зрения пользуется поддержкой. Не российских граждан, конечно, а таких же как он, верующих во всесильность "путинской пропаганды".

Убеждать бесполезно

И разумеется, таких как Каспаров бесполезно в чем-либо убеждатькакими бы ни были аргументы, на подобных людей они впечатления не произведут.

Очевидно, впрочем, что своевременная и полная информация о происходящем действительно крайне важна. В том числе и из-за распространения нелепых слухов. И роль властей в данном случае огромна.

Тем более, что попытки сыграть на теме "власти скрывают" уже наблюдаются и практически наверняка будут продолжены. Здесь, в общем, нет ничего нового — подобное происходит при каждой чрезвычайной ситуации.

Темы пропаганда коронавирус гарри каспаров
Новости Все >
В Ленобласти от удушья скончалась девушка, находившаяся на карантине
Сергей Лавров награжден медалью Столыпина II степени
Тренер "Локомотива" Сёмин будет выполнять указ Собянина о самоизоляции
Правительство РФ пересмотрит бюджет из-за обвала цен на нефть
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
В КБР ликвидированы трое бандитов, которые готовили теракт
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса
Премьер-министр Японии заявил о невозможности провести Олимпиаду
В Казахстане ограничат пассажирские перевозки
Последние материалы
Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса
Премьер-министр Японии заявил о невозможности провести Олимпиаду
В Казахстане ограничат пассажирские перевозки
Если "торговцы жизнью" повышают цену в 70 раз...
Жителям ДНР и ЛНР разрешили въезд в Россию
В Свердловской области школьница родила ребенка и выбросила его в окно
Коронавирус мог попасть на Землю из космоса
Бизнес Москвы из-за коронавируса поддержат дополнительно
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Баскетболист НБА рассказал о потере обоняния из-за коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова
Комментарии
Нефтяные цены упали до 25 долларов
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин из-за COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Главные СМИ России - против президента?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ