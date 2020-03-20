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Автор Антон Куликов

Что может помешать политической карьере Романа Путина

Политика

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии. Но вероятно, время для этого было выбрано не самое удачное.

Что это за партия и зачем она нужна

Интервью Романа Путина газете "Коммерсант" имело довольно большой резонанс. Что, собственно, неудивительно при его-то фамилии… И едва ли случайно, что именно в этом интервью он объявил о создании собственной политической партии.

При этом Роман Путин подчеркнул, что эту идею с президентом не обсуждал. "Я полагаю, что в нашей стране никаких одобрений для таких движений не требуется. Когда был разговор о моем участии в разного рода проектах, делать это не возбранялось", — пояснил он.

"Я, как гражданин, имею собственную позицию и намерен ее продвигать с помощью политических процессов. Но вообще в Америке при Буше было много Бушей — губернаторы, сенаторы. Члены одной семьи могут даже конкурировать", — отметил Роман Путин.

По его словам, люди, которые войдут в его партию, намерены содействовать власти в ее позитивных начинаниях и бороться с популизмом. Финансировать партию на начальном этапе будет он сам, а затем начнет искать спонсоров и привлекать людей из бизнеса.

"Политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте", — сообщил также Роман Путин.

Основная цель, по его словам, преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму в следующем году.

Плюсы и минусы: оценки новой партии

Политолог Марат Баширов считает, что инициативу Романа Путина следует только приветствовать. "Наконец-то кто-то попробует сделать нормальную партию для предпринимателей. Титов уже окончательно дискредитировал все со Шнуром", — написал он в своем телеграм-канале "Политджойстик".

Напомним, некоторое время назад музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию Роста Бориса Титова. И тоже с прицелом на выборы в Госдуму. На прошлый выборах в 2016 году Партия Роста не набрала и полутора процентов голосов.

А вот политолог Аббас Галямов считает, что время для объявления о создании новой партии было выбрано крайне неудачно.

По его словам, после "обнуления" президентских сроков и большого недовольства по этому поводу, "появление родственника Путина в политическом пространстве будет прочитано негативно и вызовет серьезное раздражение".

"Потому что многие вполне могут прочесть это как-то, что сейчас Владимир Путин сам будет 12 лет руководить, а потом в качестве преемника своего родственника оставит. Угроза такого прочтения очень велика", — сказал Аббас Галямов "Правде.Ру".

"Время выбрано очень неудачное. Может быть, через полгода или полгода назад люди бы не прочитали таким образом, а сейчас они прочтут именно так. С точки зрения момента, когда Роман Путин объявил о своем походе в политику, крайне неудачный шаг, время выбрано крайне неудачное. Его никто не услышит вообще, потому что все будут думать не о нем как о самодостаточной личности, а о нем как о продолжателе дела Путина, как о преемнике", — полагает эксперт.

По мнению Аббаса Галямова, президенту "лучше бы, конечно, своего племянника остановить". "В стране много чем есть заниматься, необязательно идти в политику", — добавил он.

Но с другой стороны, какие есть основания полагать, что президент России каким-то образом поспособствует политической карьере своего двоюродного племянника? И едва ли российские избиратели ориентируются только на фамилии политиков на избирательных участках. Это отнюдь не единственный фактор.

Темы борис титов роман путин партия роста аббас галямов
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