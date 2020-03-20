"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги

В МИД России назвали "провокацией" так называемый "Марш на Крым". Его проведение анонсировали представители "Меджлиса крымскотатарского народа"*. Хорошо — это провокация. Но насколько готова Россия ей противостоять?

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о "марше": "Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымскотатарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России".

Что это за "марш"

Проведение марша в конце января этого года анонсировал бывший депутат Верховной рады, председатель "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров. Тогда он заявил, что 2 мая этого года крымские татары в рамках акции под названием "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" планируют массово пересечь российско-украинскую границу в пункте пропуска "Чонгар". Позже дату изменили на 3 мая.

Одними крымскими татарами Рефат Чубаров не ограничился, призвав к участию в марше представителей международных организации, которые "на словах осудили оккупацию Крыма". То есть "мирно прорываться" в Крым должны и граждане других государств, не только Украины.

Надо сказать, нечто подобное предлагалось и ранее. Например, в октябре 2017 года один из организаторов так называемой "блокады Крыма" Ленур Ислямов сообщил о подготовке "гигантского марша" на Крым украинских активистов. А перед тем Ислямов рассуждал о необходимости привлечь корабли НАТО для блокады полуострова с моря. Конечно, это прожектерство ни во что реальное не воплотилось.

Дело не только в Крыме

А что сейчас? А сейчас следует напомнить, что нынешние украинское власти уделяют деятельности "меджлиса" и его предводителей куда меньше внимания, чем при Петре Порошенко. То есть инициатива с "маршем" это еще и некий способ привлечь внимание.

К слову, украинский политолог Борис Бабин заявил изданию "Крым.Реалии" (подразделение радио "Свобода"), что успешной акцию можно будет признать, только если в ней примут участие десятки тысяч человек. А вот если всего несколько сотен — то это полный провал, и Крым как таковой большинство украинцев не интересует.

Некие критерии заданы, медийная подготовка к маршу ведется. Но довольно вялая. И вообще непонятно, что с этим маршем в итоге будет. Даже без учета всех сопутствующих обстоятельств в виде эпидемии, карантина и прочего. Предыдущие не удавались, почему должно получиться сейчас?

Варианты для России

Но это не снимает вопроса о том, как России действовать в случае, если какие-то люди действительно предпримут попытку прорыва в Крым.

Понятно, что увещевание и призывы не допускать провокаций вряд ли подействуют. Силовой вариант — отличный повод для медийного резонанса. Дескать, глядите, как эти русские разгоняют мирную акцию.

Впрочем, едва ли подобные соображения остановят российские власти от жесткого пресечения незаконных попыток прорыва в Крым. Тем более гипотетический марш уже назван провокацией и соответствующее предупреждение адресовано Киеву.

* Организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность в России запрещена