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Автор Наталия Красовская

Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции

Политика

В прошлой статье политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская рассказала о том, почему цветные революции сегодня — одно из самых разрушительных явлений мировой политики. В этот раз мы обратимся к механике самого процесса и узнаем, какие факторы должны сойтись, чтобы цветная революция свершилась в отдельно взятом государстве.

Цветная революция — это разновидность информационной войны

Другими словами — это родное дитя нашей высокотехнологичной эпохи. Механизм манипулирования массовым сознанием по большему счету обеспечивается именно широким доступом населения к информационно-коммуникационным технологиям. Именно они обеспечивают как сбор данных о будущих целевых группах, так и возможность влиять на настроение социума, производить массовое воздействие на сознание и в итоге — управлять толпой, направляя ее срежиссированную агрессию против действующей власти.

И здесь, по сути, ничего нового и прямо по Ленину: обязательное условие успешного восстания — это захват почты, телефона и телеграфа. Современные же коммуникации немыслимы без интернета.

Телевидение и печатные СМИ не только менее оперативны, но и давно носят репутацию провластных источников информации, которым характерно утаивать часть правды.

Однако интернет-источники — обоюдоострое оружие, которое зачастую успешно используется не столько для оперативной передачи объективной реальности, сколько для создания привычной зоны комфорта каждому интернет-пользователю.

Универсальный инструмент современного революционера

В цифровых изданиях работают целые команды профессионалов, оперирующие множеством приёмов по привлечению и удержанию внимания, в том числе — специалисты по продвижению и интернет-дизайнеры, создающие максимально привлекательный интерфейс. Благодаря соцсетям нужная информация при желании легко доводится до любой возрастной и социальной категории граждан в максимально комфортной для восприятия обертке. Благодаря им же — дается жизнь многим фейкам и со скоростью лесного пожара распространяются слухи, которые редко имеют что-то общее с правдой. Процитированные разными источниками, они порой приобретают настолько весомую правдоподобность, что даже попадают в официальные СМИ.

Достаточно вспомнить, что "арабскую весну" — период, когда массовые протесты прокатились по Тунису, Египту, Ливии и Йемену — иногда называют "революцией соцсетей". А события "сиреневой революции" в Молдове порой называют "твиттер-революцией". Кстати, впоследствии этот опыт использовали и участники Евромайдана, когда посредством Twitter договаривались о совместных действиях, например, о пикетировании здания кабинета министров.

Грамотная работа с целевыми группами в интернете позволяет искусственно создавать дестабилизацию в государстве, давать конкретные инструкции по факту "зомбированным" гражданам и выводить толпы протестующих на улицы. "Зомбированным" — потому что зачастую многие протестующие не в состоянии определённо ответить, чью именно позицию они отстаивают — молодёжных движений, политических партий или зарубежных капиталов, вложенных в реализацию госпереворота.

Два сценария — один итог

Итак, интернет — это дрожжи, которые обеспечивают процесс брожения. А политическая, социальная и экономическая нестабильность в стране, несомненно, — та чашка Петри, в которую аккуратно подсаживают бациллы будущей цветной революции. Коррумпированность чиновников, концентрация власти в руках одной политической силы, высокий разрыв в доходах граждан, упущения в социальной сфере, нерешённые межнациональные или межрелигиозные проблемы, по сути, в той или иной степени есть в любой стране. И именно они позволяют закрутить воронку торнадо, искусственно вызвать, а потом и подогреть недовольство населения и в итоге — обеспечить государству планируемый кризис власти.

Катализатором процесса выступает слабость действующей власти. Если глава государства — сторонник силовых методов сохранения стабильности и пользуется поддержкой населения, то разыгрывается карта борьбы с кровавым диктатором, для которой задействуют вооружённые бандформирования, поддерживаемые Западом, как это было в Сирии и Ливии. Если же национальный лидер призывает к миру, то его обвиняют в слабости и требуют его немедленной отставки, как это было в Тунисе и Египте. И в любом сценарии главу государства ожидает судебный процесс с заранее предрешённым приговором или вовсе — физическое уничтожение в ходе переворота.

Чужими руками

При этом жар, как водится, загребается чужими руками. В качестве инициатора перемен выступает оппозиция, средства на поддержание действий которой приходят из-за рубежа. Иностранный вклад в поддержку "демократических" ценностей при этом не только финансовый, но и идеологический. Лидером оппозиции обычно становится уже известный политик, ранее снятый с одного из высоких постов и имеющий поддержку у политиков рангом пониже, недовольных действующей властью. Чаще всего или он сам, или его близкие подвержены иностранному влиянию за счет того, что продолжительное время жили и учились в США и Европе. Другой вариант — продвижение в протестные лидеры маргинальной группировки (экстремистские, этнические и псевдорелигиозные) или партии-однодневки, которые не имеют центрального руководства и после переворота самоликвидируются.

Протестные движения чаще всего привлекают в свои ряды молодежь, как самую радикально настроенную и мобильную группу граждан, которая к тому же легче поддается попыткам манипулирования в силу возрастной психологии. Другой движущей силой цветной революции являются приезжие из регионов, преимущественно — из небольших городов и сёл. Они зачастую не имеют постоянной работы и дома, а потому их "полевые командиры" легко используют их энергию на дестабилизацию обстановки.

Для усиления поляризации общества используются наглядные символы деления по принципу "свой-чужой". Отсюда и "цветное" определение ультрасовременных революций: оранжевый — на Украине, пурпурный — в Ираке и зелёный — в Иране и т. д. Может использоваться также цветочная символика: тюльпаны в Киргизии, васильки в Белоруссии и розы в Грузии. По замыслу сценаристов цветных революций, цветы в руках протестующих молодых людей или женщин подчёркивают ненасильственный характер происходящих событий и тем самым маскируют совершающийся в государстве переворот. Однако это не более чем психологический прием, ведь последствия таких искусственных революций, не предлагающих реальной смены идеологии, крайне губительны для общества.

О том, почему эти сценарии срабатывают в одних странах и проваливаются в других, читайте в следующей статье.

Темы власть госпереворот цветная революция
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