Владислав Гинько: изменения во власти - запрос общества

Откуда берутся предложения депутатов, в том числе по поправкам в Конституцию? Почему Александр Карелин снял свое предложение о переизбрании депутатов Госдумы? Может быть, действительно назрела необходимость досрочных выборов? Какова ситуация с коронавирусом у нас в России на сегодняшний момент? Все эти и многие другие вопросы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

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— Владислав, вопрос о поправках в Конституцию — принципиальный и касается именно правил игры. Что вы об этом думаете, в том числе о поправках, которые предложили депутаты Терешкова и Карелин?

— Эти предложения возникли, потому что просто существует достаточно явственный запрос в обществе. И вообще вопрос именно в том, какие правила нужно установить, как устроить жизнь в нашей стране, как нам жить. Общество реально хочет решения своих проблем, причем самое, может быть, неприятное, что большинству даже неважно, каким образом.

Обычно у нас получается некий парадокс. Немало людей у нас рассуждают следующим образом. Они говорят:

коррупция — очень плохо, с ней нужно бороться, мне вот хотелось бы, чтобы не было коррупции — это первое мое желание,

а второе — я бы хотел иметь друга, который мог бы порешать абсолютно все мои вопросы.

Но эти две вещи друг другу противоречат.

Вот эта противоречивость, как бы Гегель назвал — диалектика, в обществе присутствует. С одной стороны, мы хотим выстроить все по закону. С другой стороны, мы хотим, чтобы ряд вопросов, если они решаются более эффективно, поверх законов или каким-то более упрощенным способом, так и решались. Общество готово на реализацию вот такого плана действий.

Если, например, для борьбы с тем же коронавирусом потребуется очень быстрая и жесткая реакция властей, то общество точно поддержит, что это нужно сделать намного быстрее, без лишних формальностей ввести какую-нибудь чрезвычайную ситуацию, к примеру. То есть — можно отменить и часть гражданских прав и обязанностей, ограничить их серьезно, свободу перемещения и так далее.

Самый трудолюбивый политик — Владимир Владимирович Путин

— В Москве больницу, построенную для онкобольных, полностью отдают под коронавирус. Но дело в том, что от онкологии погибает гораздо больше людей, чем от коронавируса. А масок-то нет.

— Масок нет? Ну их можно и самим даже из бумаги сделать.

— В медицинских учреждениях Москвы нет медицинских масок, а врачи-то должны быть хоть как-то защищены, ведь они и так постоянно подвергают свою жизнь опасности. И их можно носить только час-два.

— Да-да-да. Их нельзя стирать. Надо их менять постоянно. В этом нужно разбираться, безусловно, почему их нет. Нет масок и в аптеках. Никто же этим даже не занимается.

— Не выпускаем их в том количестве, которое сейчас необходимо. Поэтому их и нет.

— Тогда надо срочно закупить. Можно их закупить. Просто опять-таки кто в нашем большом государстве будет сейчас заниматься масками? Как ни странно, опять придется Владимиру Владимировичу Путину. Потому что опять ему позвонят…

— У нас есть министр здравоохранения.

— А почему он не занимается?

— В новый состав правительства набирали людей, которые будут более эффективны, чем прежние.

— Так вот и вопрос, почему так получается, что самым трудолюбивым политиком у нас остается Владимир Владимирович Путин?

Необходима перезагрузка всей политической системы

— Я голосовал за Путина на всех выборах. Но не может быть устойчивой система, которая зависит от одного человека, от его работоспособности. Не дай бог что-то с ним случится. Что будет тогда со страной, просто совершенно непонятно.

— К другой модели, я думаю, мы просто не готовы. Общество не готово.

— Владислав, хотя Карелин уже отозвал свое предложение, логика досрочных выборов понятна. В результате всенародного голосования будут определены уже новые полномочия для многих структур власти, в том числе и для Государственной думы. Мы выбирали депутатов и президента, кстати, под одни полномочия, а будут уже другие.

— Да, мы давали мандат на определенные действия. Теперь у них будет другое. Но нас и не спрашивают о том, хотим ли мы, чтобы прежний состав Госдумы и президент осуществляли свои полномочия уже с новыми функциями или досрочные выборы в Госдуму.

Мое личное мнение, конечно, требуется полная перезагрузка всех органов власти. Но вопрос — когда? Не моментально же после 22 апреля нужно объявлять президентские и все остальные выборы. Нужно определить срок подготовки. К выборам в Госдуму должны политические партии подготовиться.

— Но все-таки тогда президент до 2024 года не может находиться у власти.

— Не может. То есть нужно опять проводить выборы президента, депутатов Госдумы и так далее. У них меняется набор полномочий. Естественно, необходимо, чтобы народ смог избрать новых депутатов. Нужно перезагрузить всю политическую систему. А как иначе-то? Перезагрузка.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев