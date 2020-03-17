Четверть века борьбы: о подоплеке отставки главы Мосгоризбиркома

Во вторник стало известно об отставке главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил тайный смысл произошедшего.

Вообще говоря, в отставку Горбунов был отправлен еще в понедельник. Но при этом он остался в составе нынешней избирательной комиссии российской столицы — речь идет об отставке только с поста ее председателя.

Владимир Жириновский объясняет причины отставки Валентина Горбунова

Валентин Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. То есть с тех времен, когда ЛДПР была одной из самых влиятельных российских политических партий. Как выяснилось, все эти годы либерал-демократы вели бескомпромиссную борьбу с главой Мосгоризбиркома.

По крайней мере, это следует из комментария по поводу отставки Горбунова, который был опубликован в телеграм-канале Владимира Жириновского. Процитируем: "Убрали главу Мосгоризбиркома Горбунова. Мы этого 25 лет добивались!"

Лидер ЛДПР также объяснил, почему борьба увенчалась успехом только сейчас: "А почему убрали именно сейчас? Потому что он специалист по фальсификациям, а перед всенародным голосованием по поправкам в Конституцию нужен специалист по проведению честного плебисцита".

"Если результаты голосования не будут вызывать недоверие, то и люди не будут выходить на бульвары с протестами, не потребуется привлекать полицию, чтобы разгонять несанкционированные акции", — подчеркнул Жириновский.

За что критиковали Валентина Горбунова

Напомним, что в адрес Валентина Горбунова было выпущено много критических стрел во время кампании по выборам депутатов Мосгордумы в прошлом году.

Тогда до участия в выборах не были допущены ряд кандидатов, что стало поводом для нескольких акций протеста в Москве. В том числе и несогласованных с властями, что в итоге привело к стычкам с полицией и задержаниям участников митингов.

Впрочем, весьма сомнительно, что торжество лидера ЛДПР продлится долго. Просто потому, что должность у главы Мосгоризбиркома такая. Чтобы все были довольны его деятельностью — это из области невероятного.