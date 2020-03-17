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Автор Олег Артюков

КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"

Политика

Геннадий Зюганов прогнозирует повторение событий мирового экономического кризиса 2008 года. И его это совсем не удивляет. При нынешнем курсе правительства, полагает он, Россию ничего хорошего не ждет.

Лидер КПРФ цитирует американское агентство

В общем, подобные прогнозы вполне ожидаемы. При малейших проблемах в экономике или социальной сфере оппозиция обязательно будет критиковать правительство и правящую партию. В этом нет ничего удивительного или необычного - так происходит во всем мире, Россия не исключение. Хотя, конечно, свои особенности есть.

В своем телеграм-канале Геннадий Андреевич цитирует сообщение агентства Bloomberg насчет того, что курс российской валюты по отношению к американской может упасть до 97 рублей. Обоснованность прогноза оставим в стороне, как и цитирование лидером коммунистов американского агентства касательно экономической ситуации в России. Очевидно, на Зюганова прогноз произвел большое впечатление.

"Bloomberg утверждает, что доллар может в ближайшее время подорожать до 97 рублей. При таком развитии событий падение рубля будет сравнимо с кризисом 2008 года", - написал он.

Далее Геннадий Андреевич делает вывод, которого в Bloomberg явно не подразумевали: "Это совсем не удивительно. Ведь КПРФ давно предупреждала: при продолжении либерально-рыночного курса, неизбежно означающего разрушение реального сектора отечественной экономики, Россия в период потрясений окажется "без штанов"".

Каков же выход из ситуации? Здесь ничего такого, о чем Геннадий Андреевич не говорил был последние лет 20: "Пора гнать всю эту либеральную банду в шею и срочно принимать на вооружение Программу КПРФ! Нам нужна самодостаточная и независимая экономика. Только так мы справимся со всеми угрозами как внешними, так и внутренними!"

Непростой пути оппозиционного политика

В общем, довольно спорный рецепт сохранения "штанов"... Но с другой стороны, а о чем еще может сказать лидер оппозиционной партии?

Правда, есть определенный риск такого рода заявлений. Об этом мог бы рассказать несколько подзабытый лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов. Он, конечно, не коммунист, а совсем наоборот.

Но во время кризиса в 2008 году Касьянов прогнозировал неизбежный крах российской власти, поскольку народ в течение двух-трех месяцев осознает, куда эта самая власть привела страну. С точностью прогнозирования вышла большая накладка - ни одно из предсказаний Михаила Михайловича не сбылось.

Так что с прогнозами следует быть поаккуратнее. Дело это увлекательное, но весьма рискованное для любого политика.

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