Эпидемия COVID-19: вводится ЧП, закрываются страны

Российские власти не исключают варианта полного закрытия государственных границ. Как сообщают источники в госструктурах, границу смогут пересекать только граждане России и обладатели вида на жительство.

Такое решение практически дублирует меры властей некоторых западных стран и Евросоюза, которые приняли решение о запрете въезда иностранцам на месяц. Ожидается, что официальное заявление по этому поводу последует 18 марта. На сегодняшний день в России действуют частичные ограничения на границе с Монголией и Китаем, также будет закрыта граница с Белоруссией.

В мэрии Москвы также обсуждаются меры по введению в столице режима жесткого карантина, выяснили СМИ. Если число заразившихся коронавирусом критически вырастет в ближайшие дни, карантин могут объявить уже в пятницу.

План якобы предусматривает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома, закроются центры социальной поддержки и МФЦ. Ограничения также могут коснуться работы торговых центров и общепита, въезда в город и выезда из него.

В качестве крайней меры - на случай дальнейшего развития эпидемии - обсуждаются ограничения движения общественного транспорта, включая метро.

Что касается уже принятых решений, то указом мэра Сергея Собянина в Москве до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия, в помещениях - с участием более 50 человек. В наземном транспорте Москвы временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств из-за коронавируса.

При этом общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля. Медработники в Москве получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом. В заявлении Собянина говорится, что в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина.

По его словам, в Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика - за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, власти просят максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. А при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача на дом.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

Отметим, что с 17 марта 2020 г., режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С субботы, 21 марта 2020 г. (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 г. (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.Что характерно, роди\телей, дети которых не посещают школы, убедительно попросили не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

Стоит добавить, что требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

К слову, Европа приняла аналогичные меры намного раньше. К примеру, французский дидер Эммануэль Макрон вчера заявил, что все маски во Франции реквизируются для нужд врачей. Границы ЕС и Шенгенской зоны со вторника закрывают минимум на 30 дней "Мы находимся в состоянии войны за здоровье", - пояснил Макрон и объявил в понедельник о переносе второго тура муниципальных выборов на фоне распространения коронавируса в стране.

А в США на днях и вовсе было объявлено ЧП. При этом американские власти рассчитывают, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе, хотя число случаев коронавируса в США превысило 4,2 тыс, увеличившись более чем вдвое за три дня. Об этом заявили в университете Хопкинса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти рассматривают вопрос строительства дополнительных госпиталей силами Корпуса военных инженеров армии США для изоляции и лечения инфицированных #COVID19.

По данным санитарных властейСША, первое клиническое испытание вакцины против коронавируса началось в Сиэтле. В испытании примут участие 45 взрослых добровольцев от 18 до 45 лет с хорошим здоровьем. Первый пациент накануне получил экспериментальную вакцину. Так что мир ждет новостей из США и Китая, а также России, где работа над возможным вариантом решения проблемы идет полным ходом.