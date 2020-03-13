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Автор Антон Куликов

DW: у Кокорина открылись глаза на путинскую Россию

Политика

Футболист Александр Кокорин столкнулся с неприятными реалиями современной России, полагает журналист Deutsche Welle Илья Коваль. Ранее Кокорин был продуктом "путинской системы", получал миллионы в иностранной валюте и ходил в футболках с изображением президента России. Но потом с глаз спала пелена.

Пелена начала спадать сразу же после того, как в октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в сопровождении нескольких человек избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В 2019 году они несколько месяцев провели в местах не столь отдаленных и в сентябре того же года условно-досрочно освобождены.

До звания "жертвы режима" футболист не дотянул

"Жертву режима", конечно, из Кокорина (фото архивное, сейчас Кокорин выступает за клуб "Сочи" - прим.) сделать довольно трудно, учитывая обстоятельства, при которых он "жертвой" стал. Но нет ничего невозможного. Достаточно оговорить, что персонаж Кокорин противоречивый. И дальше можно рассказывать, как он стал свидетелем того, как работают "жернова системы".

До определенного момента футболист пожинал плоды несправедливо устроенной системы, воздавая ей дань тем, что ставил на аватарки в соцсетях фото российского президента. Но потом пьяная атака со стулом на перевес в кафе раскрыла Кокорину "оборотную сторону путинизма, с которой сталкиваются многие россияне".

"Суды, в которых не знают, что такое оправдательный приговор и не слушают никаких доводов. Российские СИЗО и тюрьмы, где порой подолгу сидят невиновные. И не просто сидят, а выживают, пытаются не сломаться, а некоторые не выдерживают и прибегают к суициду", — пишет Илья Коваль.

И подчеркивает, что все это пересказ слов Кокорина. То есть, сам журналист и без Кокорина это знал.

Помимо этого, футболист столкнулся с цензурой. Но это не точно, поскольку автор текста оговаривается, что "похоже" столкнулся. Интервью футболиста не публикуются. Даже то, что он дал Ксении Собчак. Трудно себе даже представить, какую ужасающую правду там поведал Александр Александрович.

Глаза открылись. Но это не точно

Теперь, считает журналист DW, у Кокорина открылись глаза на суть той системы, на которой он зарабатывает. Но опять-таки, это тоже неточно, поскольку Илья Коваль еще раз оговаривается про "судя по всему". В самом деле, в футболке с изображением Алексея Навального Александр Кокорин на футбольное поле пока не выходил. Вроде бы.

Конечно, про положение дел в судах и тюрьмах можно и нужно говорить. Проблем там хватает. И эмоции Кокорина вполне понятны. Но попытка в связи с этим перевести разговор на "путинскую систему" неубедительна, хотя и ожидаема. Надо полагать, Кокорин в состоянии отвечать за свои слова и поступки. И услуги толкователей того, что он сказал и зачем сказал, ему вряд ли нужны.

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