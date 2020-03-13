Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"

Белорусские метания между Западом и Россией, которые в определённых экспертных кругах называются "многовекторной политикой", продолжаются. Стоит напомнить, в марте в рамках этой политики прошли совместные учения спецназа Британии и вооруженных сил Белоруссии на территории последней.

А в последние дни появились слухи о том, что "советники в окружении Лукашенко предлагают шантажировать Россию соглашением о размещении двух военных объектов на территории Белоруссии. Это РЛС "Ганцевичи" (1200 человек персонала) и узел дальней связи "Вилейка" (250 человек). Они охраняются белорусскими военными, но служат на них россияне".

Ранее, к слову, в СМИ прошла информация, что Александр Лукашенко передавал информацию о состоянии вооруженных сил РФ и ходе учений "Запад-2017" в руки НАТО.

Вообще же, по поводу "многовекторности" Белоруссии в последние годы говорит всё больше экспертов. И под этим термином подразумевается неуклонное сближение РБ с НАТО и США. По политической и военной линии.

В частности, белорусские власти тесно сотрудничают с рядом западных НПО, таких, например, как Фонд Конрада Аденауэра. Заместитель главы МИД РБ участвовал в работе одного из think-tank (экспертного и консультативного центра) Пентагона.

А теперь речь зашла и о военном присутствии России в Белоруссии. Здесь, кстати, стоит несколько подробнее коснуться того, о каких базах идёт речь. "Ганцевичи" и "Вилейка" — это объекты, которые сданы Белоруссией России в аренду до 6 июня 2020 года еще при Борисе Ельцине в 1995 году. Сданы при этом без оплаты с нашей стороны, поскольку Россия тогда простила Белоруссии долг по газу в размере более одного миллиарда долларов.

А сейчас, в 2020, Александр Лукашенко, или некоторые его советники, видимо, начал думать, что Белоруссия России больше ничего не должна. С другой стороны, слишком тесно интегрироваться с Россией тоже ни к чему, поскольку всегда можно включить "многовекторность".

Что касается долгов и не только за газ, то на 1 июня 2019 года долги РБ перед РФ составляли 7,59 миллиарда долларов. Собственно, эти и многие другие долги Белоруссии, часть которых могла погасить Россия, и стали политическим камнем преткновения.

Поскольку Россия, вот ведь новости, отказалась давать деньги Александру Лукашенко просто так, а потребовала в ответ более чётких и широких шагов в сторону дальнейшей интеграции и реализации пунктов договора о союзном государстве.

Александр Лукашенко таких перспектив не оценил и начал рассказывать о "реальном суверенитете" Белоруссии и рассуждать на тему "Беларусь — не Россия". В какой-то момент дело дошло до российской нефти и её льготных поставок от России в РБ. Поставки эти для нашей страны фактически идут "в ноль", а то и себе в убыток.

Здесь из Кремля снова последовало предложение интеграции либо же адекватной оплаты нефти. В ответ Лукашенко закупил нефть в Норвегии по еще более высокой цене, нежели он покупал бы у России с учетом "налогового правила". То есть в тех ценах, в которых наша страна могла бы получить от этой сделки хоть какую-то прибыль.

Ну а потом дело дошло и до учений "Зимний партизан" совместно с британским спецназом. Кстати, параллельно с этим, как пишут уже многие СМИ, в культурной и гуманитарной сфере Белоруссии вполне вольно чувствуют себя белорусские националисты, которые продвигают идеи "незалежности" и всего того, что так нежно любят на Украине.

В итоге влиятельный белорусский тг-канал "Бульба престолов", резюмировав всю эту информацию, пишет довольно прямолинейно:

"Лукашенко развалил совместную группировку войск, стремится если не к членству, то к ассоциации с западными структурами, включая военные, и строит планы военных действий против России. Одновременно НАТО наращивает военное присутствие — особенно в граничащих с РБ Польше и Прибалтике. Диспозиция рискует превратить Калининград в огороженный и уязвимый анклав, а также стоить России проигранной оборонительной войны. Нынешняя же военно-политическая ситуация в регионе, плюс прозападность режима Лукашенко и его договорённости с НАТО, разжигание националистических настроений в РБ — требуют от России задействования сценария экспансии: превращение РБ в полный протекторат, взятие внутренней повестки под контроль;

переподчинение ВС РБ Генштабу ВС РФ;

зачистка националистов;

размещение в РБ сухопутных войск РФ, ракет средней дальности и крылатых ракет, авиабазы, объектовой ПВО, ПРО и т. д. Только в этом случае гарантируется функционирование объектов Стратегических сил РФ в РБ. Есть лишь один альтернативный сценарий санации: замена белорусских изделий и узлов в оборонной промышленности, создание частей на границе с РБ и Украиной, замена военных объектов на территории РБ, переписывание стратегии под новые реалии, где РБ это нейтрал и потенциальный противник и т. п. С 2014 года РФ осуществляет данный сценарий".

Про экспансию и санацию — это, понятно, домыслы. Которые несколько не соответствуют политической доктрине РФ. Наша страна, стоит напомнить, не вмешивается во внутреннюю политику суверенных государств. Россия на эту политику отвечает. Как, например, в случае с Украиной, в ответ на "евроинтеграцию", инициированную Януковичем, Кремль начал пересматривать торговую и таможенную политику с Украиной. Дальше почему-то случился Майдан.

Что касается Белоруссии, то власть "батьки", конечно, кажется куда прочнее и легитимнее, чем власть любых украинских президентов. Но следует вспомнить, насколько прочной и нерушимой казалась власть Каддафи. А он даже особо с Западом не заигрывал и совместных учений с НАТО точно не проводил. И чем всё закончилось?

А Белоруссия — это такая территория в Восточной Европе, которая странами НАТО и США рассматривается либо как полигон для наступательной войны с "потенциальным противником". Либо, вообще, как "лишняя территория", которую необходимо зачистить в первую очередь, "на всякий случай", но зачистить тотально. По крайней мере в военной доктрине конфликта на Востоке ядерный удар по Белоруссии был сформулирован в рамках штабной игры в США еще во времена администрации Барака Обамы.

Но Лукашенко и его советников, а также некоторых министров всё это не удерживает от "многовекторности". Есть, правда, мнение, что в дальнейшем такая политика может привести к ситуации, описанной в поговорке про то, как сидеть на двух стульях одновременно. Но, повторимся, Александра Лукашенко такой вариант будущего, кажется, не останавливает.