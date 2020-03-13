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Автор Александр Шторм

The Conversation: Путин будет править всю жизнь

Политика » Власть » Кремль

Январская отставка российского правительства сыграла на руку президенту Владимиру Путину. Любая неопределенность дает ему возможность предпринимать неожиданные стратегически важные шаги.

Об этом пишет австралийское издание The Conversation. После того как российское правительство в январе ушло в отставку и Путин предложил внести поправки в Конституцию, прошло совсем немного времени. На днях российский политик, космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Путина.

Это юридически позволит ему снова баллотироваться на пост президента (и, возможно, на следующий второй срок). Соответственно, после 2024 года он сможет оставаться у власти еще 12 лет.

Издание напоминает, что 67-летний Путин руководит страной на протяжении последних 20 лет, имеет высокие рейтинги поддержки населения и находится у власти дольше, чем остальные его предшественники. Хотя социологи отмечали, что рейтинг главы государства снизился до шестилетнего минимума, резко упав в январе до уровня всего 35%.

Факторы, которые стали причинами поправок в Конституцию, включают в себя:

  • спасение рубля,
  • отсутствие оппозиции
  • и подходящих кандидатов на смену власти.

Экономические причины — это необходимость оказывать поддержку нестабильным российским рынкам, которые рухнули после неудачных переговоров между Россией и ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти.

Спасение рубля

Практическим обещанием остаться у власти Путин пытается успокоить инвесторов и сказать им, что Россия вряд ли вновь погрузится во внутренний политический хаос.

Это принесло свои плоды — ситуация на российской фондовой бирже улучшилась и рубль восстановил некоторые утраченные позиции по отношению к основным иностранным валютам.

Отсутствие политического наследника 

Что касается отсутствия в поле зрения наследников, то сам факт, что рейтинги доверия у политических союзников Путина еще ниже, чем у действующего главы государства, говорит сам за себя.

Например:

  • бывший премьер-министр Дмитрий Медведев — 5% в январе 2020 года
  • нынешний премьер-министр Михаил Мишустин — 3%
  • председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — 2%
  • мэр Москвы Сергей Собянин — 2%

В России нет оппозиции

Оппозиции в стране при этом нет. У большинства россиян Путин ассоциируется с укреплением позиций страны как великой державы, возрождением ее военной мощи и стабилизацией экономики по сравнению с отсутствием стабильности в 1990-е годы. Кроме того, за годы его пребывания у власти в стране значительно снизился уровень террористической угрозы.

Представители КПРФ, "Справедливой России" (партия левого толка) и либеральные демократы не имеют и десятой части той поддержки, которую получили "Единая Россия" и движение "Общероссийский народный фронт".

А согласно данным "Левада-Центра", в период с 2017 по 2020 годы рейтинг доверия самого громкого оппонента Путина Алексея Навального не превышал 3%.

В этой ситуации Путин-популист вселяет в россиян надежду, чутко реагируя на их беспокойство по поводу того, кто может возглавить страну после него. По сути, его тяга к власти нейтрализуется его стремлением к тому, чтобы его запомнили как очередного спасителя России. В остальных случаях игра для него не будет стоить свеч, подытожили австралийские журналисты.

Темы рейтинг путина поправки к конституции отставка правительства
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