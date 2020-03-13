Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации

Поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой, сделав несколько витков по орбите общественного мнения, спровоцировали космическую бурю.

Критика действий первой женщины-космонавта, порой и совсем жесткая, вызвала удивление самой Валентины Терешковой и ее коллег по партии "Единая Россия".

Поправка Терешковой

Напомню, депутат Терешкова озвучила текст поправки в закон об изменениях в Конституции Российской Федерации. В ней предлагается считать текущий и предыдущие президентские сроки Владимира Путина чудесным сном и новый отсчет начать с 2024 года, что позволило бы ему вновь баллотироваться на высшую должность в стране.

Сам же набравший популярность термин "обнуление" очень походит по смыслу с предлагаемыми в косметологии услугами по восстановлению девственности.

Оговорено, что поправка вступит в силу только после вердикта Конституционного суда РФ на ее соответствие основному закону страны. Судьи, мотивированные поправками в Конституцию, в которых обозначены новые возможности главы государства и Совета Федерации по их увольнению с работы, разумеется, ответственно и взвешенно подойдут к своему решению.

Театр политических миниатюр

Разумеется, кто озвучивает чувствительный посыл обществу, тот и отвечает перед аудиторией за сказанное. Александру Карелину повезло — выступил без последствий. Валентине Терешковой — не очень. Она уж слишком прямолинейно объяснила гражданам, кто в доме хозяин.

Парламентское действо незадолго до окончательного голосования по поправкам по своей драматургии очень походило на театр. Считаю справедливым отдать должное режиссерской работе:

Выступления депутатов, в едином порыве поддерживающих и одобряющих.

Эффектное появление главного героя, заставившего зрителя насладиться катарсисом.

Финал, в котором, как в американском кино, все участники процесса обнимаются, радуясь победе "хороших парней" над "плохими".

Передача флюид безудержного торжества от депутатов Госдумы к ведущим федеральных телеканалов.

Это историческое заседание Госдумы наглядно продемонстрировало, для чего в отечественном парламенте нужны спортсмены, артисты и другие известные в стране люди. Их былые заслуги иногда позволяют смягчить возможные репутационные падения, когда требуется донести до общества не слишком приемлемые в демократической стране новости.

Таких не берут в космонавты

Любопытно, что поддержанное главой государства и парламентом России обнуление президентских сроков вызвало критику не только у так называемой несистемной оппозиции. Изумление душем Шарко накрыло и граждан, симпатизировавших действующему президенту, и откровенно лояльных, и даже тех, кто не особо вникает в сюжеты политических сериалов.

Свою порцию славы обрела и депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, которая была крайне удивлена реакцией общества, которая не вписывается в систему координат действующей власти:

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить!"

Иными словами, кто не согласен с исключительностью одного политика или партии — не любит Россию. Как поется в песне группы "Манго-Манго": "Таких не берут в космонавты!"

Спасение Отечества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ответную реакцию граждан "оголтелой" и добавил:

"Атаки, которые сегодня идут на Терешкову — это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее". "Если бы мы вчера не приняли поправку Терешковой,… это привело бы к тяжелейшим последствиям".

Теперь меня не покидает ощущение запоздалой тревоги. Все пытаюсь представить, какие могли бы обрушиться последствия и главное — на кого. Для усиления драйва я бы все-таки добавил в спич председателя Государственной думы больше сокрушительности и идеологического перца:

"Если сейчас не принять поправку об обнулении президентских сроков действующего главы государства, то завтра ее примут солдаты НАТО!"

В едином порыве

Обратили на себя внимание выступления представителей региональных парламентов. Более всех тронула речь председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова ("Единая Россия"). Я бы выделил хрестоматийные моменты, которые достойны быть высеченными в граните:

"Россия — великая и миродержавная сила, последняя надежда Бога на планете Земля!"

"В отношении нашей страны идет беспрецедентная пиар-атака, хотят стереть все достижения!"

"Русский язык — кровь уникальной цивилизации. Через несколько лет его могут у нас отобрать!"

Депутат Макаров от страны и Бога решительно перешел к комфортной теме — ЛГБТ:

"Сейчас вместо флагов России поднимают флаги ЛГБТ (речь об оппозиционных муниципальных коллегах депутата, которые относятся лояльно к сексуальным меньшинствам — ред.). Как полковники под этим флагами пойдут в атаку? Надо создавать такие условия, чтобы воспитывался патриотизм. Или пикеты эти против. Я второй день хожу, спрашиваю (участников пикетов — ред.) "Служил?". Никто не служил!"

От перспективы увидеть полковников, которые отчего-то должны будут идти в атаку, да еще и с флагами ЛГБТ, стало по-настоящему не по себе. То ли с военным строительством что-то пошло не так, то ли принята секретная и эффективная инновационная тактика, которая должна будет привести в смятение вероятного противника.

Тут важно все-таки и предостеречь питерского депутата. Прямолинейный вопрос про службу в армии, адресованный публично министру обороны России Сергею Шойгу, может привести к серьезному конфузу.

Детерешковизация всей страны

Недовольные люди вышли на одиночные пикеты, требуя не допустить исключений для действующего президента в конституционных правилах. Некоторые граждане стали собирать подписи и призывать переименовать топонимы, связанные с Валентиной Терешковой:

В Свердловской области, в городе Артемовский, граждане захотели переименовать улицу Терешковой.

В Челябинске парк имени Валентины Терешковой предложили переименовать в парк Космонавтов.

Неожиданно? Нет. Третий закон Ньютона (закон равенства действия и противодействия) вполне применим и в политике.

Насколько подобные радикальные ответные действия приемлемы в отношении человека, который вошел в историю мировой космонавтики — вопрос дискуссионный. Но замечу, что любой гражданин страны, которая позиционирует себя как демократическая, имеет право на собственное мнение.

Никто уже не сможет подвергнуть ревизии исторический полет первой женщины-космонавта, но осадочек современности все-таки останется.

Признание президента

День оглашения поправок Терешковой стал неким водоразделом, который обозначил вполне возможную перспективу развития России.

Печально наблюдать реинкарнацию эстетики и смыслов советской эпохи, когда существовал единственный в стране центр политической силы. Когда любое несогласие с действиями власти воспринималось как сумасшествие или прямая заявка на идеологическую диверсию.

Примерно так и охарактеризовала депутат Валентина Терешкова и ее коллеги по партии тех граждан, которые подвергли критике ее поправку. "Они не любят Россию", разумеется, несколько мягче, чем "Враги народа", но смысл очень близкий.

Хотя методы политической конкуренции правящей элиты пока еще воспринимаются как новость, более внимательные граждане вспомнили искренний ответ президента России на вопрос одного из журналистов во время его пресс-конференции 2012 года: