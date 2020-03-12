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Автор Антон Куликов

Объяснение "обнуления": опять "нет Путина — нет России"

Политика » Власть

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с пространным объяснением, как появилась тема с "обнулением" президентских сроков и зачем это вообще нужно. Объясняет не только представитель главы государства. Поразмышлял на этот счет и телеведущий Дмитрий Киселев.

Пояснения пресс-секретаря президента

Начал Дмитрий Песков с того, что заверил — выступление Валентины Терешковой стало для Кремля таким же сюрпризом, как и для всей страны: "Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн".

Другие важные моменты из пояснений Пескова:

  • это изъятие для действующего президента, оно носит разовый характер. Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции;
  • Владимир Путин не упоминал о каком-либо решении относительно 2024 года и "не нужно никуда Путина провожатьон находится в начальной стадии своего президентского срока";
  • решение поддержать неожиданную инициативу Валентины Терешковой президент принял исходя из нынешней ситуации в мире. Непростые времена требуют непростых решений.

Стоит обратить внимание — акцент делается на том, что насчет 2024 года Путин решения не принял. Собственно, этот тезис возник едва ли не сразу же, как президент выступил в Госдуме 10 марта.

Мнение Дмитрия Киселева

Дмитрий Киселев в своем телеграм-канале объясняет необходимость поправки об "обнулении" президентских сроков так: Путин настоящий создатель государства; "Россия без Путина пока ещё нежизнеспособна"; нет ни правой, ни левой ответственной оппозиции".

"Так что сейчас — Путин. Хочет ли он остаться и после 2024 года? Не уверен. Скорее, даже уверен, что он и сам не знает пока. Да и не это для него главное. Ему важно продолжение созидательной линии. Ищет ли он преемника? Да, не может не искать. Думает об этом каждый день. Но искренне передав преемнику власть однажды, чуть не обжёгся. Был вынужден вернуться. Не вернулся, если бы видел, что всё надёжно. Сейчас дилемма сохраняется. Он сам или преемник в 2024 году?", — рассуждает телеведущий.

Тезис про "нежизнеспособность" России без Путина довольно-таки уязвим. Ибо возникает вопрос, как тогда оценивать 20 лет, прошедших с избрания Владимира Путина главой государства в 2020 году.

К слову, эта тема была затронута в беседе Дмитрия Пескова с журналистами. И вот что ответил пресс-секретарь главы государства:

"Как относиться? Как к 20 годам работы президента. Вы знаете, что 20 лет у нас будет как он избрался, 26 марта. Много материалов, разные проекты появляются на этот счет, идет обсуждение результатов. Поэтому это огромный, очень важный, очень ответственный период развития нашей страны, который напрямую связан с Владимиром Путиным".

Повторение тезиса шестилетней давности?

Ну и бросается в глаза пассаж Дмитрий Киселева про преемника, на котором Путин "чуть не обжёгся". Очевидно, что речь идет о годах пребывания во главе государства Дмитрия Медведева. Понять бы еще, частная ли эта точка зрения одного отдельного взятого телеведущего. Либо же ее разделяют и на высоких властных уровнях. Но тогда как оценивать тот факт, что Дмитрий Медведев еще восемь лет был главой правительства?

А еще можно вспомнить заявление нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина от 2014 года: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". В общем, за шесть лет тезис не слишком-то изменился.

Темы дмитрий песков дмитрий киселев валентина терешкова поправки в конституцию
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