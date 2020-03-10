Парадокс России: нет ни свободы, ни твердой руки

Что за странности творятся в политической системе России? У нас огромная свобода, и поэтому многие говорят о необходимости твердой руки? Или, наоборот, везде тиски, флажки, красные линии и шаг в сторону запрещен? Похоже, и то и другое. В этом-то и беда. Почему?

Жизнь как она есть с Вадимом ГОРШЕНИНЫМ и Дмитрием Дёмушкиным

На эти вопросы в программе "Жизнь как она есть" главе медиахолдинга "Правда.Ру" Вадиму Горшенину ответил российский политик, глава высшего национального совета объединения "Русские", председатель оргкомитета Партии националистов Дмитрий Дёмушкин.

Читайте начало интервью:

Дмитрий Дёмушкин: поправки нужны президенту и его команде

Нужна ли России твердая рука

— Дмитрий, с точки зрения русского националиста, нужна ли России твердая рука правителя, либо власть должна быть размазана по самым разным структурам типа Госдумы, правительства, Госсовета и т. д.?

— Это вопрос довольно глубокий и масштабный.

С одной стороны, ответ на него как бы очевиден — да.

Но с другой стороны, сейчас есть огромная потребность в том числе и у русских националистов на свободу.

Потому что жесткая рука — это хорошо, но не когда вас сажают в тюрьму, репрессируют, а когда вам не дают проводить шествия, митинги и собрания, когда вам не дают возможности регистрации партий.

И это беда не только либералов, это бОльшая беда националистов, чем либералов.

Когда вам не дают участвовать в политическом процессе и, более того, даже уже в уличной политике, говорить о том, что мы жесткую руку хотим, странно.

А какую еще более жесткую руку желать? Идите тогда сразу все в лагеря и сидите, там рука жесткая. Вопрос государственного управления, вне сомнений, стоит остро.

Схем националисты придерживаются жестких. Но в то же время свобода необходима, потому что без нее мы опять вернемся в коммунизм, в плановую экономику, где будет всем управлять государство, где вы будете по собеседованию выезжать за границу.

Нужна не твердая рука, а свобода

Зачем, кому это нужно сейчас? Любая крупная трансформация власти, бескровный слом системы возможны только на волне свободы.

Сейчас есть потребность именно в свободе. А с жесткой рукой как раз перегнули.

Причем она жесткая именно для внутреннего потребления, для своих граждан, не во внешней политике, как все думают. И эти все лозунги, популистские вещи, которые идут по телеканалам, предназначены для внутреннего потребителя, а вовсе не Америку этим пугают.

— Какая сейчас жесткая рука? В прошлом году не освоены миллиарды или триллионы рублей по нацпроектам. Президент поставил задачу, а правительство не выполняет, никто не выполняет.

— Это кризис, опять же, самой команды власти, он неизбежен. Он и в позднем ЦК КПСС такой же был. Тоже там все не исполнялось, тоже было провисание.

В политике необходима конкуренция

Я абсолютно уверен, что в политике так же, как и бизнесе, и везде необходима конкуренция.

А если они конкуренцию не делали и не культивировали, а сидели одни и те же люди, которые чуть ли не с крушения Советского Союза работали чиновниками и видели мир в затемненных стеклах бронированного "лимузина" от Барвихи до Кремля только, естественно, они оторваны от многих процессов.

У них свое понимание, они хотели, прежде всего, взять все под контроль, чтобы все было подконтрольно.

И они взяли практически весь бизнес, всю политику, все СМИ и т. д. под контроль. "У нас все под контролем", — так они говорят. Но этот контроль в итоге играет негативную роль для страны и самой власти.

Вы начинаете терять связь с людьми. Когда вы все контролируете от самой последней сельской администрации до выборов в Государственную Думу и у вас везде большинство и везде свои люди, тогда вы берете полную ответственность и отрываетесь от людей.

Уже не будут критиковать никакую оппозицию. Все претензии, от сломанных лавочек до разбитых дорог, будут лично вам адресовать. "Вы взяли всю полноту власти, вы взяли полный контроль, вот теперь разбирайтесь тогда", — полная ответственность за все.

И, соответственно, за эти годы к ним накопилось очень много вопросов и претензий.

Сегодня оппозиционные силы очень легко формулируют повестку, потому что власть действительно сделала очень много неверных, вредных шагов, чем дала возможность себя очень сильно критиковать.

Им надо было делиться и пускать людей в эту систему. Им надо было создавать конкуренцию. Надо было давать возможность настоящей конкуренции в Государственную Думу. Надо было отдать, по крайней мере, местное самоуправление. Не надо было все поглощать, не надо было быть везде этой тотальной "Единой России", которую сейчас будут переименовывать, отмывать.

Понятно, что были бы издержки, но была бы нормальная живая политика с пользой для всех.

Думают ли националисты об устойчивости государства

— Но логически такая политическая конструкция, видимо, была создана для устойчивости государства. Как говорили, "не надо раскачивать лодку". Наверное, националисты должны думать об устойчивости государства.

— Опять же, мы должны понимать, что мы вкладываем в идею государства.

Русские националисты вкладывают в идею государства обязательно еще и любовь к своему народу.

Потому что государство в принципе не может существовать без людей, в том числе без русских.

Что такое Россия сама по себе — как государство или территория? Так не бывает. Мне наплевать на эту Россию без русских.

— На единство страны вам тоже наплевать?

— Естественно, националисты выступают за целостность России, вне сомнения. Это исторически так было, исторически справедливо создано, у нас такая многонациональная страна…

— Так вопрос в чем?

— И русские как раз и есть государствообразующий этнос, который все это построил. Потому что чукчей и чеченцев в России объединяют только русские, а больше ничего.

— Государствообразующий. Наверное, и сейчас многие помнят тост Иосифа Виссарионовича Сталина.

— Помним. Кстати, он сам был не русский.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев