Дмитрий Дёмушкин: поправки нужны президенту и его команде

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в авторской передаче "Жизнь как она есть" обсудил с российским политиком, государственным и общественным деятелем Дмитрием Дёмушкиным реформу власти и предложенные поправки в Конституцию.

Жизнь как она есть с Вадимом ГОРШЕНИНЫМ и Дмитрием Дёмушкиным

Дмитрий Николаевич Дёмушкин — российский политик, государственный и общественный деятель. Глава высшего национального совета объединения "Русские". Председатель оргкомитета Партии националистов России.

— Мы продолжаем говорить о том, что происходит в стране, о внесении поправок в Конституцию. Но добавляются у нас, конечно, и немножко другие политические оттенки.

Дмитрий, давайте обсудим ситуацию в стране, узнаем, что происходит в националистическом движении, и попробуем разобраться, к чему все это может привести?

— Мы можем говорить абсолютно на любые темы. Мы можем беседовать и о геополитике, и о политике, и о национализме, и даже о онтогенезе бабочек...

Кому нужны поправки в Конституцию

— Первое, о чем сейчас все говорят, — поправки в Конституцию. Какова ваша позиция? Зачем они нужны? Что это такое? Что это приносит нашему государству?

— Однозначно нужны они тем людям, которые инициировали эти поправки, то есть президенту и его команде. С какой целью, для чего они нужны, мы можем только догадываться. Хотят они прописать некий Госсовет, сделать какой-то, может быть, транзит власти, подготовить страну к досрочным выборам, думским, как минимум, или еще каким-то.

Но, опять же, это мы рассуждаем, потому что все те поправки — популистские, они выкидываются в народ по телевизору, но понятно, что не ради простых людей это все создавалось.

Пенсионерам эту индексацию можно было 20 лет назад законом прописать, и необязательно для этого Конституцию трогать. Опять начали будировать тему о придании русским государствообразующего статуса…

Как дать русским государствообразующий статус

— Языку русскому.

— Первоначально закидывали тему, что государствообразующий статус дать именно народу. Я эту историю хорошо знаю, потому что в 2011 году сам был инициатором изменения этой статьи, ездил в Чечню тогда, в чеченский парламент, убедил и представителей парламента.

Тогда они выступили с идеей созыва Федерального собрания и придания русскому народу государствообразующего статуса. Все это закончилось как раз после блокирования этого решения Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому, когда сейчас этот вопрос подняли, мне было немного странно...

— Но не он поднял.

— Да. Но сейчас сделали не сам народ, а язык государствообразующего народа. Такая уступка. Тем кинули кость, и этим кинули кость.

Какая нужна явка на всенародное голосование

Надо, конечно, это легализовать. И план регионам сейчас уже поставили очень большой по процентной явке.

Будут ее, конечно, стараться делать. Они уже, кстати, объявили, что поправки будут приняты, если более 50 процентов проголосуют. И нет сомнений, что эти 50 процентов они найдут.

— Но там сложная ситуация на самом деле. Потому что отличается это так называемое всенародное голосование от референдума тем, что…

— Нет обязательной явки.

— При референдуме если меньше 50 процентов лиц, имеющих право голосовать, придут на участок и проголосуют, то тогда результаты референдума признаются недействительными. Поскольку по голосованию нет такой черты, то если придет даже 15 процентов имеющих право на голосование, результаты все равно будут признаны.

— Я и сказал, порога явки нет. Там еще такой момент есть, что если мы возьмем все так называемые оппозиционные силы и гражданское общество, то единого мнения там нет. И я не вижу какой-то консолидированной позиции, где все бы выступали, что надо на него идти или не идти.

Поэтому в такой ситуации, я думаю, они все равно наберут и нарисуют все, что им нужно будет.

Я их ни в чем не обвиняю. Но, по опыту проведения всех предвыборных кампаний, нужный результат будет получен какими-то убеждениями, бюджетниками, просто хорошей пропагандой — неважно.

Сколько будет поправок в Конституцию

Конечно, поправки в Конституцию примут. Почему это так срочно и форсированно делается, каждый свои догадки высказывает, но это лишь догадки, а реально это могут знать только несколько человек напрямую.

Президент уже внес 42 листа поправок. Я не сомневаюсь, что вслед за этим Совет Федерации внесет 60 и еще 80-120 внесет Дума.

— Нет, это невозможно.

— Сегодня все сети это обсуждают.

— Потому что на второе чтение еще можно вносить поправки, а на третье чтение в Госдуме уже никакие поправки не вносятся, только оттачиваются формулировки.

— Мы посмотрим по итогу, что действительно там пропишут и выйдет уже в конечной форме. Надо будет от этого отталкиваться.

Я уверен, что много будет людей, которые грамотно это все будут раскладывать, потому что все за этим следят. Ведь это главный закон страны, который не трогали очень много лет.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев