Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?

Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать тему досрочных выборов в Госдуму на встрече с лидерами четырех думских фракций. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но интригу по этой теме он все же сохранил.

По словам Пескова, "в повестке дня такого вопроса нет, она (эта тема) никогда не звучала и никем не ставилась". Но не планирует поднимать эту тему глава государства. А вот насчет лидеров думских фракций пресс-секретарь президента гадать не стал: "Я не знаю, с какими вопросами они придут, это нужно у них спрашивать".

То есть, теоретически, вопрос может быть поднят. Не совсем понятно только, зачем — чтобы Путин развеял опасения насчет подобных планов? Или же предложил идею обсудить?

Как вообще возникла тема досрочных выборов

Сама тема досрочных выборов возникла после Послания президента Федеральному собранию, в ходе которого глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Правда, в них не было ничего, что говорило бы о желании досрочно прекратить полномочия нынешнего состава Госдумы. Но тем не менее, раз предлагается определенное переформатирование полномочий законодательной и исполнительной власти, то почему это не может затронуть и нижнюю палату парламента?

Тогда же в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никаких планов насчет досрочных выборов нет. Так он отреагировал на сообщение агентство Bloomberg, назвав его еще и вмешательством во внутренние дела России.

Надо заметить, что вообще по этой теме ссылки в прессе и соцсетях в основном идут на источники в администрации президента, думских фракциях и "близких к власти политтехнологах".

Согласно действующему законодательству, Госдума может быть распущена после трехкратного отклонения кандидатуры председателя правительства и выражении недоверия правительству (по собственному почину, либо вопрос о доверии может поставить председатель правительства). Это конституционные нормы, о каком-либо изменении которых до сих пор не говорилось.

Мнения экспертов: аргументы "за" и "против"

По мнению политолога Константина Калачева, в досрочных выборах заинтересованы те, кто предполагает пессимистичный сценарий в экономической ситуации. Он считает, что идея досрочных выборов возникла на фоне перемен в правительстве, своего рода новой точки отсчета.

Аргументация, сказал Калачев, может быть такой: "На пике социального самочувствия, социального оптимизма давайте попробуем организовать досрочное голосование с тем, чтобы партия власти получили традиционное большинство".

Однако эксперт полагает, что такой вариант несет в себе серьезные риски. "В том числе, по той простой причине, что два раза в год голосовать для многих избирателей может оказаться чрезмерным. В апреле — за поправки в Конституцию, в единый день голосования в сентябре — досрочные выборы в Госдуму…", — отметил он в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

По его мнению, "протестников это как раз не остановит и можно получить эффект протестной явки".

"Более того, что касается нынешнего состава Госдумы, он работает максимально эффективно. Дисциплина, порядок, повышение эффективности законотворческой деятельности — все это в нынешнем созыве реализовано. Зачем ломать то, что работает? Зачем попадать в ситуацию неопределенности, когда в этом нет никакой необходимости?", — подчеркнул Калачев.

Политолог Дмитрий Абзалов сказал, что тема с досрочными выборами действительно обсуждается.

"Почему она инициируется, почему могут быть досрочные парламентские выборы? Ситуация очень сложная. И она связана, конечно, с экономической составляющей. Мы можем очень серьезные объемы потерять. И только по поставкам нефти мы 35% потеряли на китайском рынке. Чтобы ситуация не ухудшилась, имеет смысл решить вопрос с выборами раньше. Плюс ко всему на это накладывается то, что Трамп будет держать хорошую экономическую ситуацию как минимум до ноября — до президентских выборов. Напоминаю, что это не просто президентские выборы, они там еще будут выбирать конгрессменов. Поэтому с этой точки зрения окно возможностей примерно понятно: до ноября ситуацию будут держать, потом в случае негатива она может посыпаться", — сказал Дмитрий Абзалов "Правде.Ру".

Еще одна причина для досрочных выборов — оппозиция не успеет к ним подготовиться, полагает он.

"Досрочные выборы, как показала практика Казахстана, целого ряда других стран, приводит к дезорганизации — оппозиция не может нормально консолидироваться, выставить единых кандидатов", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что не менее существенны аргументы и против. Дмитрий Абзалов полагает, что "Единой России" необходимы новые лица, а на это требуется время. Плюс начат процесс формирования новых партий, на что также требуется время.

"Плюс ко всему все новые партии должны получить хоть по одному мандату в региональных кампаниях, чтобы полноценно участвовать в кампании федеральной", — отметил он.

Дмитрий Абзалов также обратил внимание, что голосование по поправкам в Конституцию и гипотетическое досрочное голосование разделяют несколько месяцев.

"Если парламентские выборы будут слишком близки к голосованию по поправкам, всю отрицательную составляющую по государственному статусу отдельного народа, по религиозной составляющей, по вопросам, связанным с целым рядом других противоречивых аспектов — люди все это "потащат" на парламентские выборы", — считает эксперт.

И еще одно заявление: ставим точку?

В завершение процитируем сопредседателя рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрея Клишаса. Он заявил в четверг, что не видел поправки в Основной закон, которая предусматривала бы возможность самороспуска Госдумы.

"Я такой поправки не видел, в рабочей группе она не обсуждалась. И, насколько я знаю, срок приёма поправок ко второму чтению закона в Госдуме уже истёк", — сказал он.

Правда, далее он добавил, что надо интересоваться у депутатов, готовятся ли такие предложения. Но "если этот процесс и будет происходить, то он никак не связан с конституционным процессом", подчеркнул Клишас.