Россия всегда будет проигрывать в отношениях с Белоруссией, Казахстаном, Украиной и другими постсоветскими странами, потому что политика властей в отношении народов, населяющих эти республики, в корне отличается от мнения общества.
Об этом в передаче "Жизнь как она есть" беседовали глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и политолог Петр Милосердов.
Читайте начало интервью:
— Петр, бывшие советские республики все больше отходят от России. Особенно наглядно это видно по Украине. Почему такое случилось?
— Россия абсолютно не вкладывалась в воспитание будущих граждан Украины в том ключе, в котором хотелось бы видеть.
У меня есть добрый знакомый, довольно известный украинский журналист, редактор газеты "Сегодня" Игорь Гужва, он был вынужден бежать с Украины. Сейчас он живет в Австрии, получил политическое убежище. Он мне как-то сказал:
"Лучшее, что могло бы сделать российское правительство для Украины, для защиты своих интересов на Украине, — оплачивать, издавать и распространять школьные учебники, вкладываться в детей".
Но реально этого не было. Не было никакой поддержки наших сторонников, пророссийских сил, работы с оппозицией.
Возникает вопрос: а во что вкладывалась российская власть на Украине? Она вкладывалась в только своих ставленников, условно, в Януковича, и еще там куча-куча фамилий. Но эти люди занималась чисто решением каких-то своих коммерческих вопросов, коммерчески-коррупционных.
— Такое ощущение, что чиновникам, которых туда назначали в качестве послов, постпредами и т. д., тоже как бы отдавали на кормление регион.
— Они там моментально коррумпировались. Любой человек из Москвы, который приезжал в Киев на хорошую должность, моментально коррумпировался, вступал в отношения с местной элитой, с бизнес-тусовкой, моментально начинал пилить и откатывать. Он занимался только этим, а в Москву, соответственно, рапортовал, что все хорошо.
— Я думаю, что МИД и Россотрудничество полностью провалили работу на постсоветском пространстве. Какой диагноз, по вашему мнению, можно поставить российской политике по отношению к этим республикам?
— Мы делали ставку на местных коррупционеров и находили всегда прекрасно с ними общий язык на почве коррупции. При этом мы не давали никаких целей и ценностей ни русскому населению, которое было на тех территориях, ни коренному населению.
Возникает вопрос: какую картину миру презентовала Россия этим людям, какой образ будущего? Никакого. Ничего.
— Сейчас вопрос в том, какую картину мира демонстрирует Российская Федерация белорусам? Сначала прижали, а потом вдруг опять стали нефть давать по низким ценам, открыли кредитные линии и т. д. И снова не понятно, а что Белоруссия за это сделает? И ведь там уже идет вторжение даже не в социальную и культурную жизнь и взаимосвязь наших народов, а в религиозную. Пытаются разорвать наши отношения даже в этой сфере.
Естественно, все это направлено на то, чтобы уже даже никакого разговора о реальном союзе и самого Союзного государства не было. В результате российские власти опять полностью купились на все провокации Лукашенко и выполнили все его условия. А дальше он опять будет ругать и обвинять Россию во всем.
— Лукашенко опять нас переиграл, как он уже делал много раз путем шантажа. Он добился, чего хотел. Но вопрос, что дело-то даже не в Лукашенко, уйдет он, придут другие люди.
Но что мы транслируем Белоруссии? Какой месседж? Месседж был один: давайте жить вместе. Белорусы говорят: мы же и так вместе — в Союзном государстве. А наши отвечают: нет, давайте вы будете жить в России.
С белорусами мне в тюрьме довелось пообщаться. Они сразу говорят, что мы — братья, но давайте мы будем жить отдельно.
Потому что в Белоруссии есть отличия от нас (не сказать — плюсы), есть определенная специфика жизни, которая в принципе людей там устраивает.
Например:
Поэтому в Россию они не стремятся.
Россия ничего не показывает простым белорусам — это факт.
На самом деле наша власть белорусский народ даже и не видит. Все наши чиновники предпочитают работать только с Лукашенко, конкретно с Лукашенко — торговаться с ним. А то, что там существует еще 9,5 миллиона человек, похоже, никто в нашем руководстве даже не учитывает. Хотя на самом деле это тоже ресурс.
— Это для власти как крепостные.
— Мы привыкли разговаривать с начальством. Есть начальник Лукашенко, был начальник Янукович — с ним разговаривали.
А когда Януковича снесли эти же миллионы людей, которые выходили на Майдан, потому что его ненавидели, выяснилось, что у нас никакого разговора с миллионами нет, наши власти их в расчет не брали.
Так же по всем направлениям продолжается и сейчас. Наши даже не знают, о чем с людьми говорить. Никаких выводов не сделано.
Беседовал Вадим Горшенин
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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