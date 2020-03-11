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Автор Вадим Горшенин

Что Россия транслирует вовне?

Политика » Власть » Правительство

Россия всегда будет проигрывать в отношениях с Белоруссией, Казахстаном, Украиной и другими постсоветскими странами, потому что политика властей в отношении народов, населяющих эти республики, в корне отличается от мнения общества.

Жизнь как она есть с Вадимом ГОРШЕНИНЫМ И Петром МИЛОСЕРДОВЫМ

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" беседовали глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и политолог Петр Милосердов.

Читайте начало интервью:

Россия не вкладывалась в воспитание Украины

— Петр, бывшие советские республики все больше отходят от России. Особенно наглядно это видно по Украине. Почему такое случилось?

— Россия абсолютно не вкладывалась в воспитание будущих граждан Украины в том ключе, в котором хотелось бы видеть.

У меня есть добрый знакомый, довольно известный украинский журналист, редактор газеты "Сегодня" Игорь Гужва, он был вынужден бежать с Украины. Сейчас он живет в Австрии, получил политическое убежище. Он мне как-то сказал:

"Лучшее, что могло бы сделать российское правительство для Украины, для защиты своих интересов на Украине, — оплачивать, издавать и распространять школьные учебники, вкладываться в детей".

Но реально этого не было. Не было никакой поддержки наших сторонников, пророссийских сил, работы с оппозицией.

Возникает вопрос: а во что вкладывалась российская власть на Украине? Она вкладывалась в только своих ставленников, условно, в Януковича, и еще там куча-куча фамилий. Но эти люди занималась чисто решением каких-то своих коммерческих вопросов, коммерчески-коррупционных.

Что делали наши чиновники на Украине

— Такое ощущение, что чиновникам, которых туда назначали в качестве послов, постпредами и т. д., тоже как бы отдавали на кормление регион.

Они там моментально коррумпировались. Любой человек из Москвы, который приезжал в Киев на хорошую должность, моментально коррумпировался, вступал в отношения с местной элитой, с бизнес-тусовкой, моментально начинал пилить и откатывать. Он занимался только этим, а в Москву, соответственно, рапортовал, что все хорошо.

— Я думаю, что МИД и Россотрудничество полностью провалили работу на постсоветском пространстве. Какой диагноз, по вашему мнению, можно поставить российской политике по отношению к этим республикам?

— Мы делали ставку на местных коррупционеров и находили всегда прекрасно с ними общий язык на почве коррупции. При этом мы не давали никаких целей и ценностей ни русскому населению, которое было на тех территориях, ни коренному населению.

Возникает вопрос: какую картину миру презентовала Россия этим людям, какой образ будущего? Никакого. Ничего.

Что сегодня Россия демонстрирует белорусам

— Сейчас вопрос в том, какую картину мира демонстрирует Российская Федерация белорусам? Сначала прижали, а потом вдруг опять стали нефть давать по низким ценам, открыли кредитные линии и т. д. И снова не понятно, а что Белоруссия за это сделает? И ведь там уже идет вторжение даже не в социальную и культурную жизнь и взаимосвязь наших народов, а в религиозную. Пытаются разорвать наши отношения даже в этой сфере.

Естественно, все это направлено на то, чтобы уже даже никакого разговора о реальном союзе и самого Союзного государства не было. В результате российские власти опять полностью купились на все провокации Лукашенко и выполнили все его условия. А дальше он опять будет ругать и обвинять Россию во всем.

— Лукашенко опять нас переиграл, как он уже делал много раз путем шантажа. Он добился, чего хотел. Но вопрос, что дело-то даже не в Лукашенко, уйдет он, придут другие люди.

Но что мы транслируем Белоруссии? Какой месседж? Месседж был один: давайте жить вместе. Белорусы говорят: мы же и так вместе — в Союзном государстве. А наши отвечают: нет, давайте вы будете жить в России.

С белорусами мне в тюрьме довелось пообщаться. Они сразу говорят, что мы — братья, но давайте мы будем жить отдельно.

Потому что в Белоруссии есть отличия от нас (не сказать — плюсы), есть определенная специфика жизни, которая в принципе людей там устраивает.

Например: 

  • в Белоруссии нет того, что называется нелегальной миграцией, мигрантов, даже полулегальных, там нет мигрантов с Азии, с Закавказья. В свое время их оттуда выгнали такими жесткими полицейскими мерами, скажем так, полулегальными, и все. Их там нет. Это плюс для местных.
  • Потом, полиция там не берет взяток. И другие органы не берут взяток. Реально невозможно дать взятку, по крайней мере на низовом уровне. Конечно, это тоже людей устраивает.
  • Кроме того, многие белорусы живут укладом по современной белорусской поговорке "Что хочет белорус: чарка, шкварка и б/у-шная с Германии иномарка". В массе своей люди живут таким патриархальным, околосельским укладом, что, в принципе, тоже их всех устраивает.

Поэтому в Россию они не стремятся.

Россия ничего не показывает простым белорусам — это факт.

На самом деле наша власть белорусский народ даже и не видит. Все наши чиновники предпочитают работать только с Лукашенко, конкретно с Лукашенко — торговаться с ним. А то, что там существует еще 9,5 миллиона человек, похоже, никто в нашем руководстве даже не учитывает. Хотя на самом деле это тоже ресурс.

— Это для власти как крепостные.

— Мы привыкли разговаривать с начальством. Есть начальник Лукашенко, был начальник Янукович — с ним разговаривали.

А когда Януковича снесли эти же миллионы людей, которые выходили на Майдан, потому что его ненавидели, выяснилось, что у нас никакого разговора с миллионами нет, наши власти их в расчет не брали.

Так же по всем направлениям продолжается и сейчас. Наши даже не знают, о чем с людьми говорить. Никаких выводов не сделано.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы мид украина белоруссия вадим горшенин петр милосердов экспертное мнение жизнь как она есть россотрудничество внешняя политика россии
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Что Россия транслирует вовне?
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