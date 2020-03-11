Что Россия транслирует вовне?

Россия всегда будет проигрывать в отношениях с Белоруссией, Казахстаном, Украиной и другими постсоветскими странами, потому что политика властей в отношении народов, населяющих эти республики, в корне отличается от мнения общества.

Жизнь как она есть с Вадимом ГОРШЕНИНЫМ И Петром МИЛОСЕРДОВЫМ

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" беседовали глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и политолог Петр Милосердов.

Читайте начало интервью:

Россия не вкладывалась в воспитание Украины

— Петр, бывшие советские республики все больше отходят от России. Особенно наглядно это видно по Украине. Почему такое случилось?

— Россия абсолютно не вкладывалась в воспитание будущих граждан Украины в том ключе, в котором хотелось бы видеть.

У меня есть добрый знакомый, довольно известный украинский журналист, редактор газеты "Сегодня" Игорь Гужва, он был вынужден бежать с Украины. Сейчас он живет в Австрии, получил политическое убежище. Он мне как-то сказал:

"Лучшее, что могло бы сделать российское правительство для Украины, для защиты своих интересов на Украине, — оплачивать, издавать и распространять школьные учебники, вкладываться в детей".

Но реально этого не было. Не было никакой поддержки наших сторонников, пророссийских сил, работы с оппозицией.

Возникает вопрос: а во что вкладывалась российская власть на Украине? Она вкладывалась в только своих ставленников, условно, в Януковича, и еще там куча-куча фамилий. Но эти люди занималась чисто решением каких-то своих коммерческих вопросов, коммерчески-коррупционных.

Что делали наши чиновники на Украине

— Такое ощущение, что чиновникам, которых туда назначали в качестве послов, постпредами и т. д., тоже как бы отдавали на кормление регион.

— Они там моментально коррумпировались. Любой человек из Москвы, который приезжал в Киев на хорошую должность, моментально коррумпировался, вступал в отношения с местной элитой, с бизнес-тусовкой, моментально начинал пилить и откатывать. Он занимался только этим, а в Москву, соответственно, рапортовал, что все хорошо.

— Я думаю, что МИД и Россотрудничество полностью провалили работу на постсоветском пространстве. Какой диагноз, по вашему мнению, можно поставить российской политике по отношению к этим республикам?

— Мы делали ставку на местных коррупционеров и находили всегда прекрасно с ними общий язык на почве коррупции. При этом мы не давали никаких целей и ценностей ни русскому населению, которое было на тех территориях, ни коренному населению.

Возникает вопрос: какую картину миру презентовала Россия этим людям, какой образ будущего? Никакого. Ничего.

Что сегодня Россия демонстрирует белорусам

— Сейчас вопрос в том, какую картину мира демонстрирует Российская Федерация белорусам? Сначала прижали, а потом вдруг опять стали нефть давать по низким ценам, открыли кредитные линии и т. д. И снова не понятно, а что Белоруссия за это сделает? И ведь там уже идет вторжение даже не в социальную и культурную жизнь и взаимосвязь наших народов, а в религиозную. Пытаются разорвать наши отношения даже в этой сфере.

Естественно, все это направлено на то, чтобы уже даже никакого разговора о реальном союзе и самого Союзного государства не было. В результате российские власти опять полностью купились на все провокации Лукашенко и выполнили все его условия. А дальше он опять будет ругать и обвинять Россию во всем.

— Лукашенко опять нас переиграл, как он уже делал много раз путем шантажа. Он добился, чего хотел. Но вопрос, что дело-то даже не в Лукашенко, уйдет он, придут другие люди.

Но что мы транслируем Белоруссии? Какой месседж? Месседж был один: давайте жить вместе. Белорусы говорят: мы же и так вместе — в Союзном государстве. А наши отвечают: нет, давайте вы будете жить в России.

С белорусами мне в тюрьме довелось пообщаться. Они сразу говорят, что мы — братья, но давайте мы будем жить отдельно.

Потому что в Белоруссии есть отличия от нас (не сказать — плюсы), есть определенная специфика жизни, которая в принципе людей там устраивает.

Например:

в Белоруссии нет того, что называется нелегальной миграцией, мигрантов, даже полулегальных, там нет мигрантов с Азии, с Закавказья. В свое время их оттуда выгнали такими жесткими полицейскими мерами, скажем так, полулегальными, и все. Их там нет. Это плюс для местных.

Потом, полиция там не берет взяток. И другие органы не берут взяток. Реально невозможно дать взятку, по крайней мере на низовом уровне. Конечно, это тоже людей устраивает.

Кроме того, многие белорусы живут укладом по современной белорусской поговорке "Что хочет белорус: чарка, шкварка и б/у-шная с Германии иномарка". В массе своей люди живут таким патриархальным, околосельским укладом, что, в принципе, тоже их всех устраивает.

Поэтому в Россию они не стремятся.

Россия ничего не показывает простым белорусам — это факт.

На самом деле наша власть белорусский народ даже и не видит. Все наши чиновники предпочитают работать только с Лукашенко, конкретно с Лукашенко — торговаться с ним. А то, что там существует еще 9,5 миллиона человек, похоже, никто в нашем руководстве даже не учитывает. Хотя на самом деле это тоже ресурс.

— Это для власти как крепостные.

— Мы привыкли разговаривать с начальством. Есть начальник Лукашенко, был начальник Янукович — с ним разговаривали.

А когда Януковича снесли эти же миллионы людей, которые выходили на Майдан, потому что его ненавидели, выяснилось, что у нас никакого разговора с миллионами нет, наши власти их в расчет не брали.

Так же по всем направлениям продолжается и сейчас. Наши даже не знают, о чем с людьми говорить. Никаких выводов не сделано.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев