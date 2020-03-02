Коронавирус vs сало с чесноком: политики, удивившие в феврале

В топ самых неоднозначных высказываний стабильно попадают заявления российских политиков. Хотя не только — авторами фраз, вызвавших общественно-медийный резонанс, являются и чиновники, и общественные деятели, и звезды сцены.

Авторы телеграм-канала "Политген" собрали десятку самых неоднозначных и провокационных перлов февраля.

Первые место получил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, высказавшийся о поправках в Конституцию так: "КПРФ не против Бога в Конституции. Мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы".

Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский с оценкой борьбы с коронавирусом: "На фоне распространения коронавируса звучат бредовые советы, как не заболеть: 100 грамм водки и сало с чесноком. Это не помогает".

Довольно острую реакцию на свои слова получил протоиерей Димитрий Смирнов, сообщивший нечто новое о гражданском браке: "у нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает. Это просто временная утеха".

"Чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, чтобы руки еще неделю валялись на площади в назидание чиновникам, которые допускают подобные преступления". — считает Дмитрий Денисов, врио главы Калуги.

А певица Юлия Чичерина в ответ на критику Сергеем Шнуровым партии "За правду" заявила, что "Шнуров — откровенное алчное с…ло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста".

"Заедьте в юридический институт — там 50%, я извиняюсь, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более в юбке". — отметил Игорь Володин, глава гордумы Екатеринбурга.

Собственно, сам Шнуров о вступлении в Партию Роста выразился так: "…я вам пригожусь, … со мной вам будет веселее…".

Другой позиции по веселью придерживается депутат ГД Виталий Милонов, которые о чиновниках с вызывающим цветом волос сообщил: "Если же это розовые волосы — выгнать к чертям собачьим".

"Не могу серьезно отвечать на этот вопрос. Поэтому скажу так: действительно планировалась коалиция, мы думали объединиться с "Незыгарем", "Медузой", "Википедией", а также рассматривали еще два варианта — "Уральские пельмени" и "Яндекс. Еда", — так глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ответил на вопрос о статье "Медузы" про возможное объединение ОНФ и "Единой России".

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", — прокомментировала депутат ГД Наталья Поклонская свою нашумевшую фотосессию.

Итоговые места в феврале такие (все должности указаны на момент высказывания):

Геннадий Зюганов — 10 Владимир Жириновский — 9 Димитрий Смирнов — 8 Дмитрий Денисов — 7 Юлия Чичерина — 6 Игорь Володин — 5 Сергей Шнуров — 4 Виталий Милонов — 3 Михаил Кузнецов — 2 Наталья Поклонская — 1

С начала года рейтинг выглядит так: