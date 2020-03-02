Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Коронавирус vs сало с чесноком: политики, удивившие в феврале

Политика

В топ самых неоднозначных высказываний стабильно попадают заявления российских политиков. Хотя не только — авторами фраз, вызвавших общественно-медийный резонанс, являются и чиновники, и общественные деятели, и звезды сцены.

Авторы телеграм-канала "Политген" собрали десятку самых неоднозначных и провокационных перлов февраля.

Первые место получил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, высказавшийся о поправках в Конституцию так: "КПРФ не против Бога в Конституции. Мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы".

Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский с оценкой борьбы с коронавирусом: "На фоне распространения коронавируса звучат бредовые советы, как не заболеть: 100 грамм водки и сало с чесноком. Это не помогает".

Довольно острую реакцию на свои слова получил протоиерей Димитрий Смирнов, сообщивший нечто новое о гражданском браке: "у нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает. Это просто временная утеха".

"Чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, чтобы руки еще неделю валялись на площади в назидание чиновникам, которые допускают подобные преступления". — считает Дмитрий Денисов, врио главы Калуги.

А певица Юлия Чичерина в ответ на критику Сергеем Шнуровым партии "За правду" заявила, что "Шнуров — откровенное алчное с…ло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста".

"Заедьте в юридический институт — там 50%, я извиняюсь, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более в юбке". — отметил Игорь Володин, глава гордумы Екатеринбурга.

Собственно, сам Шнуров о вступлении в Партию Роста выразился так: "…я вам пригожусь, … со мной вам будет веселее…".

Другой позиции по веселью придерживается депутат ГД Виталий Милонов, которые о чиновниках с вызывающим цветом волос сообщил: "Если же это розовые волосы — выгнать к чертям собачьим".

"Не могу серьезно отвечать на этот вопрос. Поэтому скажу так: действительно планировалась коалиция, мы думали объединиться с "Незыгарем", "Медузой", "Википедией", а также рассматривали еще два варианта — "Уральские пельмени" и "Яндекс. Еда", — так глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ответил на вопрос о статье "Медузы" про возможное объединение ОНФ и "Единой России".

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", — прокомментировала депутат ГД Наталья Поклонская свою нашумевшую фотосессию.

Итоговые места в феврале такие (все должности указаны на момент высказывания):

  1. Геннадий Зюганов — 10
  2. Владимир Жириновский — 9
  3. Димитрий Смирнов — 8
  4. Дмитрий Денисов — 7
  5. Юлия Чичерина — 6
  6. Игорь Володин — 5
  7. Сергей Шнуров — 4
  8. Виталий Милонов — 3
  9. Михаил Кузнецов — 2
  10. Наталья Поклонская — 1

С начала года рейтинг выглядит так:

  1. Владимир Жириновский — 24
  2. Геннадий Зюганов- 10
  3. Димитрий Смирнов — 9
  4. Михаил Игнатьев — 9
  5. Александр Лукашенко — 8
  6. Дмитрий Медведев — 7
  7. Дмитрий Денисов — 7
  8. Виталий Милонов — 6
  9. Юлия Чичерина — 6
  10. Игорь Володин — 5
  11. Вениамин Кондратьев — 4
  12. Сергей Шнуров — 4
  13. Николай Харитонов — 3
  14. Виталий Милонов — 3
  15. Андрей Макаревич — 2
  16. Михаил Кузнецов — 2
  17. Наталья Поклонская — 1
  18. Леонид Слуцкий — 1
Темы сергей шнуров виталий милонов геннадий зюганов наталья поклонская владимир жириновский
Новости Все >
В "Слуге народа" обсуждают изменения в кабинете министров
Киевский эксперт в ОПК признал упадок в сфере производства оружия
У жителя РФ, вернувшегося из Италии, обнаружен коронавирус
Фуркад недоволен решением провести этап Кубка мира без зрителей
Суд дал МОК сутки на ответ по поддельным подписям Родченкова
Пухлые губы и тонкий нос: Королева удивила переменами во внешности
Эксперты назвали регионы России с наибольшими просрочками по кредитам
Песков: Путин не планирует возглавлять список ЕР на выборах
В Кремле отреагировали на слухи об отмене Евро-2020 из-за коронавируса
В Чесме пройдет фестиваль "Сельский туризм и ремёсла"
Последние материалы
Эксперт: на Украине было бы смешно, если б не было войны
В Кремле отреагировали на слухи об отмене Евро-2020 из-за коронавируса
В Чесме пройдет фестиваль "Сельский туризм и ремёсла"
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Коронавирус vs сало с чесноком: политики, удивившие в феврале
На Украине офицеров запаса после военной кафедры будут забирать в армию
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Госдума защитит пчел от пестицидов
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП
"Публика не готова": Дибров заявил, что знает имя убийцы Листьева
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".

Тайна гибели Марины Цветаевой
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Экспертное мнение
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Коронавирус vs сало с чесноком: политики, удивившие в феврале
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Молодая модель из Подмосковья подавилась шоколадом и умерла
Путин может возглавить списки "Единой России" на парламентских выборах
В России задержаны псевдомаги, "наколдовавшие" себе два миллиона рублей
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Глава Гидрометцентра рассказал, где в марте будет аномально тепло
Путин может возглавить списки "Единой России" на парламентских выборах
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Горбачев получил поздравление с днем рождения от Путина
Киевские политики придумали, как остановить войну в Донбассе
В США смоделировали ядерный удар по России и рассчитали последствия
Воссоздание СССР - несбыточная мечта
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ