Политический мейкап: депутатов наберут по объявлениям

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко объявил о запуске федерального проекта "Лидеры России. Политика".

Планируется по итогам финала конкурса отобрать 70-80 человек, которых обучат, затем сформируют из них кадровый резерв для замещения вакансий глав регионов и партийной номенклатуры.

Фабрика власти

Сам Сергей Кириенко пояснил:

"Это отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью".

На сайте проекта может зарегистрироваться любой желающий и получить возможность обрести депутатский мандат как регионального уровня, так и Государственной думы. Возраст соискателей ограничен — от 21 до 55 лет. Обозначены и компетенции для оценки участников конкурса:

Служение обществу.

Ответственность за результат.

Социальный интеллект.

Организаторские способности.

Публичные коммуникации.

Системное мышление.

Формулировка "служение обществу" как оценочный критерий весьма любопытна и открывает для конкурсной комиссии практически неограниченные возможности для маневра.

Куй железных!

Администрация президента обещает выковать кадры и для исполнительной, и для представительной власти. Отобранным счастливчикам выпадет редкий шанс услышать лекции лидеров фракций Государственной думы. Действительно полезно узнать о многих, как сейчас говорят, политических лайфхаках:

Как выглядеть в телевизоре оппозиционером Кремлю, выказывать свое негодование и при этом одновременно поддерживать его "генеральную линию".

Чем занять себя на заседании и не попасть в пикантном ракурсе в объективы телевизионных и фотокамер.

Как грамотно формулировать мысли, когда в принципе сказать-то и нечего.

Один мой бывший коллега, который трудился в администрации первого президента России, как-то поделился универсальным лайфхаком для общения политика с прессой. Даже если вообще не в теме и ни одна извилина неспособна явить хотя бы намек на мысль, следует попытаться сделать умное выражение лица и решительно заявить:

"Моя позиция по данному вопросу остается неизменной!"

А дальше пусть сами думают, ищут в источниках, какая там у него позиция. Абсолютно безопасный вариант, тем более когда журналисты ищут то, чего и не существует в принципе.

Оппозиция получит вождей

Специально оговорено, что при выборе участников конкурса будут оцениваться компетенции в общественно-политической деятельности, а не политические взгляды соискателей. Первый замглавы администрации президента России уточнил:

"Мы вкладываемся в профессионализм и квалификацию людей, а дальше они будут сами решать, будут ли участвовать в выборах".

Стали известны и 12 депутатов-наставников будущих "звезд" заксобраний. Так и представляю себе, как "студенты" Любовь Соболь и Илья Яшин перенимают богатый опыт Ирины Яровой и Александра Хинштейна, которые заявлены этими самыми наставниками.

Полагаю, что за фото "Депутат-наставник Петр Толстой объясняет Алексею Навальному основы успеха в массмедиа" будут бороться все ведущие международные информационные агентства. То, что среди думских наставников тринадцатым не записали Виталия Милонова — большая потеря для проекта Сергея Кириенко.

Дженерик ВПШ

Заявленная схема создания кадрового резерва будущих парламентариев, руководителей партий и даже глав регионов, которые будут соответствовать требованиям администрации президента России, напомнила о Высшей партийной школе при ЦК КПСС (ВПШ).

В ВПШ, которая была позднее объединена с Академией общественных наук при ЦК КПСС, проходили подготовку и переподготовку партийные начальники, руководящие кадры Советов и главреды СМИ.

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС, с которыми мне довелось сталкиваться в работе, обладали феноменальными способностями грамотно и внятно излагать свои мысли, моментально решать задачи, включая и творческие, выстраивать логистические схемы и убеждать, что именно их решение единственно верное. Одним словом — коммуникационные и управленческие мастера с большой буквы "М".

Насколько силен замах Сергея Кириенко на безусловный успех и креативную репутацию ВПШ, покажет время. Полагаю, что вряд ли удастся подогнать под один знаменатель людей с сильно разнящимися представлениями на пути развития России.

Партийная перестройка

Недремлющие спойлеры поделились со СМИ инсайдерской информацией о грядущем ребрендинге правящей партии "Единая Россия" из-за низкой симпатии к ней граждан.

Насколько верны источники, транслировавшие новость о неизбежности эвтаназии партийного бренда, судить не возьмусь. Если сведения верные, то картина перестройки структуры правящей в стране политической силы абсолютно вписывается в актуальность подготовки новых партийных кадров.

Предполагается, что "Единая Россия" объединится в одну политическую корпорацию с Общероссийским народным фронтом, который уже приличное время патронирует и популяризирует президент России.

Источники пророчат проведение объединительного съезда двух организаций. Перемены должны будут показать, что появился новый и прогрессивный игрок на политическом поле:

Смена лидера партии Дмитрия Медведева.

Принятие нового устава партии.

Утверждение новой структуры управления.

Появление новых лиц, в том числе из кадровых резервов, которыми занялся Серей Кириенко.

Создание образа народности политической организации.

Перед новой партийной структурой будет стоять важная задача — выиграть выборы в Государственную думу в 2021 году у допущенных к ним политических партий и объединений.

Политический мейкап

Окажутся ли среди участников избирательного цикла реальные представители альтернативных политических сил — большой вопрос.

Парламентские партии, которые давно обрели свой комфортный ареал в политическом заповеднике, как всегда, славно отработают. Традиционно на публике поставят под сомнение итоги выборов и радостно примут депутатские мандаты, как это было не раз на протяжении всей новейшей истории России.

Партии, которые специально создаются для спойлерской массовки, безусловно добавят буйных красок избирательной кампании и сработают на нужный результат для прошедшей тюнинг "Единой России".

Не исключено, что может появиться и прогрессивное политическое объединение, способное убедить граждан в жизнеспособности своей программы. Зацепить избирателей иными представлениями о государственной системе, обращенной к человеку.

При таком раскладе появится шанс на реальную состязательность политического процесса в стране. Правда, что-то подсказывает, что партийная перестройка со спойлерской буффонадой станут лишь новым мейкапом прежней политической конфигурации в России.