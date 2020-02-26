Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко объявил о запуске федерального проекта "Лидеры России. Политика".
Планируется по итогам финала конкурса отобрать 70-80 человек, которых обучат, затем сформируют из них кадровый резерв для замещения вакансий глав регионов и партийной номенклатуры.
Сам Сергей Кириенко пояснил:
"Это отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью".
На сайте проекта может зарегистрироваться любой желающий и получить возможность обрести депутатский мандат как регионального уровня, так и Государственной думы. Возраст соискателей ограничен — от 21 до 55 лет. Обозначены и компетенции для оценки участников конкурса:
Формулировка "служение обществу" как оценочный критерий весьма любопытна и открывает для конкурсной комиссии практически неограниченные возможности для маневра.
Администрация президента обещает выковать кадры и для исполнительной, и для представительной власти. Отобранным счастливчикам выпадет редкий шанс услышать лекции лидеров фракций Государственной думы. Действительно полезно узнать о многих, как сейчас говорят, политических лайфхаках:
Один мой бывший коллега, который трудился в администрации первого президента России, как-то поделился универсальным лайфхаком для общения политика с прессой. Даже если вообще не в теме и ни одна извилина неспособна явить хотя бы намек на мысль, следует попытаться сделать умное выражение лица и решительно заявить:
"Моя позиция по данному вопросу остается неизменной!"
А дальше пусть сами думают, ищут в источниках, какая там у него позиция. Абсолютно безопасный вариант, тем более когда журналисты ищут то, чего и не существует в принципе.
Специально оговорено, что при выборе участников конкурса будут оцениваться компетенции в общественно-политической деятельности, а не политические взгляды соискателей. Первый замглавы администрации президента России уточнил:
"Мы вкладываемся в профессионализм и квалификацию людей, а дальше они будут сами решать, будут ли участвовать в выборах".
Стали известны и 12 депутатов-наставников будущих "звезд" заксобраний. Так и представляю себе, как "студенты" Любовь Соболь и Илья Яшин перенимают богатый опыт Ирины Яровой и Александра Хинштейна, которые заявлены этими самыми наставниками.
Полагаю, что за фото "Депутат-наставник Петр Толстой объясняет Алексею Навальному основы успеха в массмедиа" будут бороться все ведущие международные информационные агентства. То, что среди думских наставников тринадцатым не записали Виталия Милонова — большая потеря для проекта Сергея Кириенко.
Заявленная схема создания кадрового резерва будущих парламентариев, руководителей партий и даже глав регионов, которые будут соответствовать требованиям администрации президента России, напомнила о Высшей партийной школе при ЦК КПСС (ВПШ).
В ВПШ, которая была позднее объединена с Академией общественных наук при ЦК КПСС, проходили подготовку и переподготовку партийные начальники, руководящие кадры Советов и главреды СМИ.
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС, с которыми мне довелось сталкиваться в работе, обладали феноменальными способностями грамотно и внятно излагать свои мысли, моментально решать задачи, включая и творческие, выстраивать логистические схемы и убеждать, что именно их решение единственно верное. Одним словом — коммуникационные и управленческие мастера с большой буквы "М".
Насколько силен замах Сергея Кириенко на безусловный успех и креативную репутацию ВПШ, покажет время. Полагаю, что вряд ли удастся подогнать под один знаменатель людей с сильно разнящимися представлениями на пути развития России.
Недремлющие спойлеры поделились со СМИ инсайдерской информацией о грядущем ребрендинге правящей партии "Единая Россия" из-за низкой симпатии к ней граждан.
Насколько верны источники, транслировавшие новость о неизбежности эвтаназии партийного бренда, судить не возьмусь. Если сведения верные, то картина перестройки структуры правящей в стране политической силы абсолютно вписывается в актуальность подготовки новых партийных кадров.
Предполагается, что "Единая Россия" объединится в одну политическую корпорацию с Общероссийским народным фронтом, который уже приличное время патронирует и популяризирует президент России.
Источники пророчат проведение объединительного съезда двух организаций. Перемены должны будут показать, что появился новый и прогрессивный игрок на политическом поле:
Перед новой партийной структурой будет стоять важная задача — выиграть выборы в Государственную думу в 2021 году у допущенных к ним политических партий и объединений.
Окажутся ли среди участников избирательного цикла реальные представители альтернативных политических сил — большой вопрос.
Парламентские партии, которые давно обрели свой комфортный ареал в политическом заповеднике, как всегда, славно отработают. Традиционно на публике поставят под сомнение итоги выборов и радостно примут депутатские мандаты, как это было не раз на протяжении всей новейшей истории России.
Партии, которые специально создаются для спойлерской массовки, безусловно добавят буйных красок избирательной кампании и сработают на нужный результат для прошедшей тюнинг "Единой России".
Не исключено, что может появиться и прогрессивное политическое объединение, способное убедить граждан в жизнеспособности своей программы. Зацепить избирателей иными представлениями о государственной системе, обращенной к человеку.
При таком раскладе появится шанс на реальную состязательность политического процесса в стране. Правда, что-то подсказывает, что партийная перестройка со спойлерской буффонадой станут лишь новым мейкапом прежней политической конфигурации в России.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.