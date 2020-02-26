"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве

Смс-интервью бывшего помощника президента России Владислава Суркова сайту "Актуальные комментарии" не могло не вызвать повышенного внимания. Все-таки это первое интервью после того, как Сурков в конце января подал заявление об отставке. Хоть и отвечал он смсками, но довольно развернуто.

Конечно, значительная часть интервью Владислава Юрьевича касалась Украины. Что, в общем, неудивительно, поскольку последние несколько лет он этим направлением и занимался. Правда, про Абхазию и Южную Осетию Сурков ничего не сказал, хотя занимался и ими. А впрочем, ничего не спрашивали, потому и не сказал…

Что думает Сурков о поправках в Конституцию России

Но начнем, пожалуй, все же не с мнения Суркова про Украину. Большой резонанс вызвало его заявление про то, что "правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков". Поскольку "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства". Это комментарий Суркова относительно поправок в Конституцию, которые сейчас обсуждаются.

Его слова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как и можно было предполагать, Песков заявил, что "это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов". То есть личное мнение человека, который, как напомнил Дмитрий Песков, уже не является сотрудником администрации президента.

Куда меньше обратили внимание на другое высказывание Суркова — касательно полномочий местного самоуправления. По его мнению, пора покончить "с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти". "Ведь все знают, что нет ни экономических, ни социальных, ни психологических предпосылок для такой независимости", — сказал Сурков, добавив, что пора прекратить "профанацией заниматься ради видимости евроценностей".

"Украины нет" - и реакция в Киеве

Что касается Украины, то здесь Владислав Юрьевич в выражениях был не особо дипломатичен: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией".

При этом, полагает он, со временем Украина все-таки будет — но вот в каких границах, вопрос открытый. Так же как и то, сколько таких "Украин" будет.

Возвращения Донбасса в состав Украины Сурков не видит. По его мнению, для Донбасса это было бы унизительно, а Украина такой чести не заслуживает.

Одним из первых на слова Суркова отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Отреагировал ожидаемо: "Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста".

Политолог Михаил Погребинский был куда менее эмоционален. Он акцентировал внимание на том, что мнение Суркова — это частное мнение.

"Уровень Суркова виден невооруженным взглядом, это человек с очень плотным, высоким интеллектуальным уровнем. Что касается Украины, я думаю, что пока он был государственным человеком, он такого бы не сказал. Сейчас он себе позволяет довольно резкие высказывания в отношении Украины. Ясно, что это многим не понравится. Но тут уж как бы отсылать на то, что есть такая позиция у российского государства, невозможно, потому что он не просто ушел, а он дал понять, что он возвращаться не собирается, судя по сказанному. Так что это частное мнение человека, который занимался украинской проблематикой", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По мнению Погребинского, Сурков не видит иных способов взаимодействия с нынешней Украиной, кроме силового. Однако он не единственный, кто так думает.

"Много людей есть в России, в том числе весьма компетентных, которые тоже считают, что договориться невозможно. Более того, я думаю, что эта мысль корреспондируется с недавно высказанной позицией самого (президента Украины Владимира) Зеленского. Он где-то, выступая, кажется, в Давосе, сказал, что мы живем в мире, когда никакие документы ничего не гарантируют, а гарантирует сила. Он, правда, дальше добавил, что Украина имеет одну из самых сильных армий в Европе, чуть ли не самую сильную, 200 тысяч и так далее, "мы будем добиваться урегулирования кризиса на своих условиях", — напомнил политолог.

Михаил Погребинский отметил, что слова Владислава Суркова, это "решительные высказывания человека, который имел репутацию жесткого переговорщика". "Сейчас он позволяет себе сказать в открытую, что он думает", — добавил эксперт.