"Независимый банкир-миллиардер Петр Преображенский" радушно встречает в Москве лидеров США, Франции, Германии и Польши. Российские солдаты вместе с французами и американцами маршируют по Красной площади. Это не бред, а один из сценариев будущего России из доклада "Думая о будущем: Россия после 2024 года".
Как сообщает Deutsche Welle, брошюру подготовила группа политологов и "знатоков России" из европейских, американских и российских университетов и исследовательских институтов. Инициаторами выступили близкий к германским социал-демократам Фонд имени Фридриха Эберта и Центр восточноевропейских и международных исследований (Берлин).
Всего сценариев российского "ближайшего будущего" четыре:
Стоит ли говорить об этом всерьез?
Разумеется, в вышеописанных сценариях ближайшего будущего России очень много фантазии. Всерьез воспринимать пассажи о "Петре Преображенском" и "Екатерине Надежной", скажем так, затруднительно. Как, впрочем, и о других двух выдуманных "знатоками России" персонажах.
С другой стороны, доклад был представлен не на фестивале научной фантастики, а на Мюнхенской конференции по безопасности. Что, надо полагать, подразумевает претензии его авторов на определенную серьезность. Об этом же говорит и то, что инициаторами исследования выступили весьма солидные учреждения.
Честно говоря, сложно сказать, на основании каких познаний о российских реалиях построено предположение о "независимом банкире-миллиардере" или женщине-губернаторе Красноярского края. Очевидно, впрочем, что все эти "сценарии" подгоняются под 2024-й год. То есть к окончанию полномочий нынешнего президента России.
То очередная вариация на тему "Россия без Путина" (или "после Путина"). Любимая тема для рассуждений завсегдатаев Форума свободной России.
А впрочем, разница есть — завсегдатаи, как правило, довольно унылы. А этот доклад хотя бы как развлечение относительно неплох.
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