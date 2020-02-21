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Автор Антон Куликов

"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков

Политика

"Независимый банкир-миллиардер Петр Преображенский" радушно встречает в Москве лидеров США, Франции, Германии и Польши. Российские солдаты вместе с французами и американцами маршируют по Красной площади. Это не бред, а один из сценариев будущего России из доклада "Думая о будущем: Россия после 2024 года".

Как сообщает Deutsche Welle, брошюру подготовила группа политологов и "знатоков России" из европейских, американских и российских университетов и исследовательских институтов. Инициаторами выступили близкий к германским социал-демократам Фонд имени Фридриха Эберта и Центр восточноевропейских и международных исследований (Берлин).

Всего сценариев российского "ближайшего будущего" четыре:

  1. "Золотой орел" — наилучший вариант, по мнению "знатоков": с болезненными, но необходимыми реформами в России, "миллиардером Петром Преображенским", которому Путин передал власть, убедившись, что тот самостоятелен, популярен среди россиян и способен решать "конфликты в элитах";
  2. "Раненый орел" — Россия в кризисе, возглавляет ее "успешный губернатор Красноярского края "Екатерина Надежная" (?!). Она обращается за помощью к Западу и — о чудо! — ее получает;
  3. "Орел нервничает" — у власти "Максим Троицкий". Это "полковник с богатым боевым опытом в Сирии и успешных спецопераций в других странах Ближнего Востока". В его послужном списке успешный опыт по провоцированию гражданской войны в Саудовской Аравии (?!!). Выбор Путина пал на него не только за лояльность, но и эффективность. С Западом по-прежнему конфликт, в России стабильность — но искусственная, пока на социальные программы хватает бюджетных денег;
  4. "Орел кричит" — Россия в глубоком экономическом кризисе, справиться с которым правительство не может. Путин уступает Украине Донбасс, его преемником становится Сергей Шойгу. Но с кризисом он не справляется и к власти приходит "глава МВД Игорь Стрельцовский". Который сосредотачивает войска на границе с Украиной и Грузией, на территории которых уже размещены войска НАТО. в самой России нарастает волна протестов. Отношения с США, где президентом избрана Элизабет Уоррен, испорчены окончательно.

Стоит ли говорить об этом всерьез?

Разумеется, в вышеописанных сценариях ближайшего будущего России очень много фантазии. Всерьез воспринимать пассажи о "Петре Преображенском" и "Екатерине Надежной", скажем так, затруднительно. Как, впрочем, и о других двух выдуманных "знатоками России" персонажах.

С другой стороны, доклад был представлен не на фестивале научной фантастики, а на Мюнхенской конференции по безопасности. Что, надо полагать, подразумевает претензии его авторов на определенную серьезность. Об этом же говорит и то, что инициаторами исследования выступили весьма солидные учреждения.

Честно говоря, сложно сказать, на основании каких познаний о российских реалиях построено предположение о "независимом банкире-миллиардере" или женщине-губернаторе Красноярского края. Очевидно, впрочем, что все эти "сценарии" подгоняются под 2024-й год. То есть к окончанию полномочий нынешнего президента России.

То очередная вариация на тему "Россия без Путина" (или "после Путина"). Любимая тема для рассуждений завсегдатаев Форума свободной России.

А впрочем, разница есть — завсегдатаи, как правило, довольно унылы. А этот доклад хотя бы как развлечение относительно неплох.

Темы прогноз форум свободной россии мюнхенская конференция по безопасности
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