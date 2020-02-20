Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

"Причинить добро": Сергей Шнуров возглавит партию?

Политика » Партии

Поэт и музыкант Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста". И весьма вероятно, что это только начало политической карьеры. Якобы лидер партии Борис Титов готов уступить Шнурову первое место в партийном избирательном списке на выборах в Госдуму в следующем году.

То, что Шнурова приняли в партию — факт. То, что он возглавит список "Партии Роста" на выборах — пока только слух. Сообщило об этом издание "Открытые медиа" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Якобы там дали прямое указание принять Шнурова в партию.

В самой "Партии Роста" версию об указании из администрации президента опровергают. Но, собственно, было бы странно, если б ее подтвердили…

Что ранее говорил Шнуров о своем участии  в политике

Так или иначе, до сегодняшнего дня о переговорах между Шнуровым и представителями "Партии Роста" никакой информации не было. А сам музыкант еще три недели назад относительно партийной карьеры рассуждал гипотетически. Но и не исключал, что в политику пойдет.

"Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах", — заявил Шнуров во время Студенческого фестиваля предпринимательства.

Хотя и подчеркнул при этом, "в данной конфигурации Госдумы для меня места нет". Стало быть, если там по итогам следующих выборов вдруг появится фракция "Партии Роста", то и для господина Шнурова место найдется.

Можно, конечно, предположить, что привлечение популярного музыканта в политику это попытка воплотить в России проект наподобие того, что весьма удался на Украине в прошлом году. Если Зеленский стал президентом, то почему Шнуров не может стать депутатом? Хоть Украина и не Россия, как известно.

Почему это скорее всего не сработает

Но вообще говоря, привлечение известных личностей в партии перед выборами идея не сказать, чтоб новаторская. В случае со Шнуровым новаторство может быть только в том, что первое место в партийном списке ему уступит Борис Титов. Что не факт, поскольку до старта избирательной кампании еще год. И как пойдет политическая карьера Сергея Шнурова — вопрос открытый.

И конечно, это отнюдь не гарантирует "Партии Роста" успех на выборах в Госдуму. На выборах в 2016 году Борис Титов и его соратники получили 1,29% голосов избирателей, то есть поддержали партию почти 680 тысяч человек. В масштабах страны — уровень статистической погрешности.

Сколько процентов партии Титова добавит Шнуров — вопрос открытый. Конечно, узнаваемость "Партии Роста" повысится. Но, как показывает предыдущий опыт, присутствие в рядах какой-либо партии известных личностей — вовсе не гарантия успеха.

Вот, например, в 2012 году Алла Борисовна Пугачева вошла в федеральный комитет партии "Гражданская платформа" Михаила Прохорова. Правда, выборов не дождалась и покинула партию вместе с Прохоровым в 2015 году. У них "причинить добро так называемому народу" не получилось. Может быть, получится у Шнурова?

Темы борис титов партия роста сергей шнуров выборы в госдуму
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Глава Федерации биатлона Украины поддержал Логинова
"Безопасная" пластиковая посуда может быть вредной для здоровья
Йохауг победила в лыжном марафоне на "Ски Туре"
Пригожин поинтересовался, как попасть в санкционные списки ЕС
Путин поставил задачи ФСБ и поблагодарил ФБР
Космический туризм: есть ли риск для здоровья человека?
В Китае создали крылья, работающие от солнечного света
"Барселона" купила датского форварда Брайтвайта вне трансферного окна
Китай передал Японии экспресс-тесты для определения коронавируса
ФСБ России поручили защищать информацию о вооружении
Последние материалы
Глава Федерации биатлона Украины поддержал Логинова
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
"Безопасная" пластиковая посуда может быть вредной для здоровья
Как Греция потеряла свободу
Йохауг победила в лыжном марафоне на "Ски Туре"
"Оскар": чем запомнилась "скандальная" и "уникальная" церемония
Пригожин поинтересовался, как попасть в санкционные списки ЕС
Путин поставил задачи ФСБ и поблагодарил ФБР
Космический туризм: есть ли риск для здоровья человека?
В Китае создали крылья, работающие от солнечного света
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев
Комментарии
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Послание президента: опять народ обманули?
Театр Армии: "Юг/север" - спектакль для ума
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Посетителей двух кальянных расстреляли в Германии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ