"Причинить добро": Сергей Шнуров возглавит партию?

Поэт и музыкант Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста". И весьма вероятно, что это только начало политической карьеры. Якобы лидер партии Борис Титов готов уступить Шнурову первое место в партийном избирательном списке на выборах в Госдуму в следующем году.

То, что Шнурова приняли в партию — факт. То, что он возглавит список "Партии Роста" на выборах — пока только слух. Сообщило об этом издание "Открытые медиа" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Якобы там дали прямое указание принять Шнурова в партию.

В самой "Партии Роста" версию об указании из администрации президента опровергают. Но, собственно, было бы странно, если б ее подтвердили…

Что ранее говорил Шнуров о своем участии в политике

Так или иначе, до сегодняшнего дня о переговорах между Шнуровым и представителями "Партии Роста" никакой информации не было. А сам музыкант еще три недели назад относительно партийной карьеры рассуждал гипотетически. Но и не исключал, что в политику пойдет.

"Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах", — заявил Шнуров во время Студенческого фестиваля предпринимательства.

Хотя и подчеркнул при этом, "в данной конфигурации Госдумы для меня места нет". Стало быть, если там по итогам следующих выборов вдруг появится фракция "Партии Роста", то и для господина Шнурова место найдется.

Можно, конечно, предположить, что привлечение популярного музыканта в политику это попытка воплотить в России проект наподобие того, что весьма удался на Украине в прошлом году. Если Зеленский стал президентом, то почему Шнуров не может стать депутатом? Хоть Украина и не Россия, как известно.

Почему это скорее всего не сработает

Но вообще говоря, привлечение известных личностей в партии перед выборами идея не сказать, чтоб новаторская. В случае со Шнуровым новаторство может быть только в том, что первое место в партийном списке ему уступит Борис Титов. Что не факт, поскольку до старта избирательной кампании еще год. И как пойдет политическая карьера Сергея Шнурова — вопрос открытый.

И конечно, это отнюдь не гарантирует "Партии Роста" успех на выборах в Госдуму. На выборах в 2016 году Борис Титов и его соратники получили 1,29% голосов избирателей, то есть поддержали партию почти 680 тысяч человек. В масштабах страны — уровень статистической погрешности.

Сколько процентов партии Титова добавит Шнуров — вопрос открытый. Конечно, узнаваемость "Партии Роста" повысится. Но, как показывает предыдущий опыт, присутствие в рядах какой-либо партии известных личностей — вовсе не гарантия успеха.