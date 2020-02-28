Власть гонит народ большим кнутом к маленькому прянику

Как наша власть большим кнутом гонит народ к маленькому прянику? Всенародное голосование по поправкам к Конституции власть придумала как пряник, оправдание или еще для каких-то целей? Она хочет сделать народ соучастником?

Кадровые перестановки после послания президента ч.2 [Жизнь как она есть]

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" рассуждали глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и политолог Сергей Ильин.

Читайте начало интервью:

Пенсионная реформа: последствия

— Сергей, после пенсионной реформы результаты единого дня голосования ясно показали отношение народа к повышению возраста выхода на пенсию. Именно после этого начался обвал рейтингов всех институтов власти.

— Собственно, единый день голосования был в этом смысле наиболее показательным. Пенсионная реформа им сильно аукнулась.

Хабаровский край — это же были просто жуть и кошмар политтехнологов. В Приморском крае пришлось одновременно снимать кандидата-коммуниста и выдергивать палочку-выручалочку Кожемяку, который совершенно не ожидал этого.

И как было совершенно резонно тогда замечено, "а где вы еще найдете пяток-десяток Кожемяк?"… Если бы туда сунули какого-то очередного молодого технократа, он бы там с очень большой вероятностью пролетел бы.

Приморский край, правда, традиционно имеет большой процент протестного голосования, но тем не менее это показательно.

Поправки в Конституцию — оправдание власти?

— Я к чему веду-то? Не является ли это само внесение предложения о дополнении Конституции индексации пенсии…

— Пряником?

— Не пряником, но неким оправданием за проведение той самой пенсионной реформы, которая принесла столько проблем. Или даже попыткой переложить вину за это на сам народ.

Вопрос стоит о том, что пенсионная реформа дает до сих пор и будет продолжать давать негативные результаты в жизни людей и, соответственно, в рейтинге власти.

А если теперь народ Российской Федерации, источник власти, голосует за новые нормы по пенсионному законодательству, то таким образом как бы оправдает власть и согласится, что пенсионная реформа была проведена таким образом нормально.

— На самом деле нет.

— Нет? Почему?

— Нет. Как? Я вполне могу сказать, что значит как.

То, что пенсионный возраст подвинули в результате реформы, мне не нравится, а то, что индексация происходит, мне нравится. Это, скорее всего, именно что пряник. Кнут и пряник. Классика жанра. Только кнут большой, а пряник — так себе.

В этом есть два момента. Во-первых, в качестве пряника, если уж на то пошло, не имеющего отношения к Конституции, был материнский капитал. Там все гораздо ярче произошло. А эта индексация не настолько уж велика.

Поправка про индексацию пенсий: "это мелко, Хоботов"

Я сейчас скажу совсем уж крамольную мысль.

Учитывая саму функцию Конституции — в хорошем смысле этого слова декларативного документа, мне кажется, что указывать там индексацию "это мелко, Хоботов…"

— О том и речь.

— Это просто совершенно не уровень Конституции, грубо говоря. То есть хорошо, конечно, это как бы где-то зафиксировать. Ну и что? Зафиксировать индексацию. Указывать конкретный процент? Он коррелируется инфляцией. Но для этого вполне достаточно обычного закона.

— Да, а так можно дойти, конечно, и до того, что записать в Конституции, что все туалеты должны быть бесплатны, потому что это естественная необходимость человека.

— Нет. Это даже хуже, чем туалеты…

С точки зрения, как мне кажется, логики конституционного законодательства в случае с туалетами это ближе к Конституции, чем индексация, как это ни парадоксально.

— В общем-то, да.

— Бесплатная медицина и отдельного рода места общего пользования, в том числе, допустим, общественные туалеты, — это действительно жизненная потребность каждого человека. А индексация?… Как это вообще будет выглядеть, если уж на то пошло?… Пенсию надо индексировать. Но насколько? А это смотрите подзаконные акты.

В подзаконных актах написано, что в зависимости от инфляции. А как в зависимости, в какой зависимости?… В соответствии с решениями, условно говоря, региональных, я уж не знаю, законодательных собраний или как еще кто-то захочет. Как с коммуналкой, грубо говоря. То есть это может дойти до абсурда и дойти довольно легко.

Кому нужно обсуждение поправок в Конституцию

— На самом деле ведь, действительно, общественное мнение оживилось. В средствах массовой информации, в социальных сетях и т. д. начали активно обсуждать это послание и возможность всех этих конституционных правок. В результате президент поднял некую волну в каком-то смысле даже критики по многим направлениями, причем с разных сторон.

— То есть демократия в социальных средах?

— Да, в более широких, скажем так, в массовых. И люди-то говорят о том, что это нам дает. И не совсем это понимают, тем более что в уме все держат, опять-таки, повышение пенсионного возраста и вызванные им крайне негативные последствия.

— Да. И при этом мы сидим и тоже чешем в репе, а что там во второй части закона, а почему. Скажем так, с точки зрения классического политического ток-шоу наша сегодняшняя встреча отличается тем, что больше времени люди не отвечают на вопросы, а чешут репы и говорят…

— "А зачем?…"

— А вот. Соответственно, если мы тут все такие умные сидим и "а вот зачем и чего маем", что происходит там у людей на местах — это вообще очень интересный вопрос.

Возможны две базовые версии:

или люди просто, грубо говоря, не вполне понимают, что происходит,

или не вполне понимают, зачем это загружают.

Что, ребята, вы там сидите в своей Москве, меняете какие-то свои законы, нас это не касается, нам бы, грубо говоря, только коммуналку бы не удорожали.

— Да.

— Страшно далеки эти люди от Конституции, и тем более, от изменений в ней.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев