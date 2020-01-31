Можно ли оправдать керченских "депутатов в шубах"

Не успели отправить в отставку "в связи с утратой доверия" главу Чувашии Михаила Игнатьева, как разразился новый скандал. На этот раз в центре него оказались люди попроще — депутаты керченского горсовета. Но и они наделали шума на всю страну.

Сеть облетели видео и фотографии женщин в шубах, которые вручают бабушкам батоны белого хлеба. По крайней мере, так это выглядело, если не вдаваться в детали.

Особое возмущение вызвал тот факт, что депутаты горсовета поздравляли жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Разумеется, картина того, как дородные дамы в шубах и дубленках вручают батоны белого хлеба пожилым женщинам в халатах спровоцировала волну народного гнева.

В итоге председатель Керченского горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке. Никто, разумеется, особо не слушал их объяснений:

что вручали караимские пироги (причем собственноручно испеченные);

что вручили памятные медали;

что очень спешили, а потому поздравляли в шубах (странное объяснение, честно говоря);

что атмосфера на встречах с блокадниками была самая дружелюбная, никаких проблем не было.

Чуть позже Мая Хужина свое заявление от отставке отозвала. Тут уже пришел черед метать громы и молнии главе Крыма Сергею Аксенову (хотя он и ранее комментировал эту историю, назвав ее "дикой").

Который пообещал лично в ближайший понедельник уволить Хужину и ее заместителя, добавив: "Посмотрим, где они смогут после этого работать".

Позднее стало известно, что Мая Хужина все-таки написала заявление об отставке и его рассмотрят на сессии горсовета в понедельник. То есть второе заявление за сутки.

Почему объективно разобраться в этой истории очень сложно

Но куда важнее, что подобные истории возникают постоянно. Что очень странно, ибо ошибки повторяются из раза в раз. Ведь очевидно, что в обществе все это воспринимается как пример оскорбительно-пренебрежительного отношения, характерного для российских депутатов и чиновников.

И никто не будет рассуждать на тему, насколько и в самом деле оно характерно. Равно как и слушать оправдания участников тех или иных историй, наподобие нынешней. В реальности-то вполне могло быть и так, как это описывают в горсовете Керчи. Но маховик уже запущен: картинка одно, а что там было на самом деле, поди разберись. Особенно когда эмоции зашкаливают.

Прав врио главы Чувашской Республики Олег Николаев: современные инструменты распространения информации налагают на чиновников особую ответственность за их поведение и поступки. Это в самом деле так — снять ролик и выложить его в Сеть больших усилий не требует.

Правда, с керченской историей вышло даже проще. Мая Хужина сама разместила несколько фото на своей странице в "Фейсбуке". То есть очевидно, она считала, что ничего из ряда вон выходящего в них нет. А совсем наоборот — отличная иллюстрация заботы о людях. переживших блокаду. Фото впоследствии она удалила, но их уже "растащили" по всему интернету.

Одно из них приведено в качестве иллюстрации к данной статье (Мая Хужина вторая слева). Глядя на него, едва ли возникнет желание объективно разобраться в произошедшем...

Очевидно еще и то, что в подобных случаях очень легко создать негативный фон вокруг провинившегося (реально или мнимо) чиновника или политика. И избавиться от него будет очень непросто в любом случае. То есть напоминать будут, вне зависимости от того, какой была ситуация в реальности.

Мнения о скандальной истории в Керчи

Вот пример - два комментария известных в нашей стране людей, к которым обратилась "Правда.Ру".

Поэтесса Лариса Рубальская в оценке этой истории была краткой. И весьма резкой.

"Объяснения нет никакого, кроме того, что люди идиоты, ничего не понимают, ничего не чувствуют, не читают книг, не смотрят фильмы, не беседуют с нормальными людьми. Просто идиоты, у которых мозги уже давно присушены".

Поэт Илья Резник (он сам пережил блокаду) рассказал, что 27 января в Петербурге был на концерте, организованном для блокадников. По его словам, там все было максимально уважительно по отношению к этим людям.

"Поэтому меня резануло то, что я увидел на этом видео, где женщины в мехах пришли и где-то в предбанничке сунули батон. Это, конечно, унизительно, очень унизительно. Они это не пережили. У них чувства другосбережения, которое было у нас в блокаде, нет. Нет чувства сопереживания, сочувствия людям, не только блокадникам, а вообще мне кажется. Если 11 старушек в Керчи, можно было в кафе собрать, сделать чаепитие, подарить им памятные подарки, поговорить с ними. Спросили бы, какие у них проблемы, кому-то надо что-то исправить, что-то подарить. Их всего 11. Они вроде бы взрослые люди, неужели у них нет никакого человеческого сопереживания?"

Но это еще не конец?

Остается добавить, что Май Хужина проработала на посту главы керченского горсовета менее года — ее избрали в сентябре 2019-го. Вероятнее всего, на сессии горсовета в понедельник ее отставку примут. Хотя… Вот сегодня зампредседателя ветеранской организации Керчи Лилия Тимошенко заявила, что вся эта история являет собой провокацию против партии власти (Хужина была кандидатом от "Единой России" на выборах главы горсовета)

"Это провокация против партии власти, нельзя идти на поводу. Я лично читала всю эту фигню, что писали. Специально сделали из мухи — слона. С приходом этой команды, они поздравляют не только ленинградцев и узников, а и ветеранов войны. Все категории льготные они обходят и всех поздравляют" (цитата по изданию "КерчьИнфо")

Так что окончательная точка во всей этой истории не поставлена. И не только в этой — не возьмем на себя смелость утверждать, что подобное в России в ближайшем будущем не повторится.