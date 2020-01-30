Тяжелое наследство Мутко - деяния Плутника

Виталия Мутко многие жалеют. Действительно, пережить ему пришлось непростые времена. То ему запрещают пожизненно посещать Олимпиады из-за бредовых фантазий про допинг шизофреника и суицидного алкоголика Родченкова, то кому-то не нравится, как он произносит слова на английском, то его, как министра спорта, делают виноватым во всех проблемах российских спортсменов. Сейчас же у Мутко ситуация еще более тяжелая. Послали его практически на амбразуру — разбирать мусор, оставленный его предшественником Александром Плутником в госкомпании "ДОМ.РФ", который растратил миллиарды бюджетных средств. Возможно, улетели эти банкноты в карманы самого Плутника и его покровителей.

Виталию Леонтьевичу предстоит адская работа

Чтобы никто в этом не сомневался, стоит остановиться на самых ярких моментах трудовой деятельности Александра Плутника на посту гендиректора госкомпании "ДОМ.РФ".

Начнем с того, почему вообще Плутник попал в эту госкомпанию. В течение 5 лет, с 2008 по 2013 годы, Александр Альбертович трудился помощником у бывшего первого вице-премьера, а ныне главы ВЭБа Игоря Шувалова. Так повелось, что Игорь Иванович стал присматривать за своим бывшим помощником, курируя его деятельность уже и после совместной работы. В 2015 г. Плутник возглавил Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), превратившееся в конце 2017 г. в "ДОМ.РФ". Тогда же на санацию ему передали и банк "Российский капитал" с почти миллиардом долларов в придачу (а точнее 54 млрд рублей). Деньги были потрачены, а оздоровления, конечно же, не случилось. О судьбе исчезнувших миллиардов Александр Плутник предпочитает не распространяться. Такое бывает: ну были деньги, теперь же их нет.

Но и это еще не все. На 10 января 2020 года в стране официально насчитывалось 3130 объектов недостроя, причем за квартиры люди уже отдали свои денежки. Миллиарды, которые государство выделило воспитаннику Игоря Шувалова на решение проблемы, тоже будто исчезли.

В реестре проблемных объектов не удалось найти никаких упоминаний московского долгостроя на Балаклавском проспекте, корп. 2 АБВ (Чертаново Северное). Дома стали там строить еще 10 лет назад. Сначала руководила стройкой компания "СУ-155" Михаила Балакина, заслужившая печальную славу застройщика "долгостроев", затем строительством занялось ООО "РК Строй" (дочерняя структура "ДОМ.РФ").

Плутник заявил, что дома будут сданы до конца 2018 года. К ноябрю дольщики поняли, что их снова обманули, они в очередной раз перекрыли движение по Балаклавскому проспекту (аналогичная акция протеста прошла двумя годами ранее). Но мало что поменялось.

ООО "РК Строй" усыпляло бдительность пайщиков регулярным появлением новых графиков проведения работ, а столичное правительство принимало "дорожные карты" достройки проблемных объектов, в одной из них, например, упоминается, что жилой комплекс на Балаклавском проспекте должны были сдать в декабре 2019 года. Но этого, как мы заметили, не случилось. На сайте застройщика уже появились новые даты: пообещали сдать дома в 2020 году. Никаких документов, где были бы обозначены конкретные сроки и санкции за их нарушение, видимо, не существует.

Государство на достройку объектов "СУ-155" (через "ДОМ.РФ" и его "дочки") потратило порядка 33 млрд рублей. В частности, 1,7 млрд рублей выделили на завершение работ в Чертанове. Как выяснили СМИ, на пути к "РК Строй" бюджетные деньги, выделенные на завершение стройки, проходили через целую цепочку компаний-посредников, в том числе через ООО "РК Инвест" и ООО "РК Актив".

Пока деньги гуляли между банковскими счетами, проблемы дольщиков отошли на второй план. Уголовная перспектива странных махинаций гражданина Плутника заметна невооруженным глазом.

Плутник не обеспечил привлечение средств от продажи активов ГК "СУ-155", не вел учет источников финансирования, не организовал действенную систему контроля стоимости достройки объектов и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства на дочерних компаниях, резюмирует Счетная палата.

Аудиторы в качестве примера напоминают о продаже ОАО "Станкоагрегат" рыночной стоимостью более 4 млрд рублей, которое было отчуждено в пользу ООО "ЛПД" за 730,8 млн рублей. Как ранее сообщал Михаил Балакин, у этой компании есть площадка под застройку, около 300 000 кв. м, на Рязанском проспекте около Третьего транспортного кольца. Бенефициары ООО "ЛПД" — совладелец группы компаний "Русагро" Вадим Мошкович и его топ-менеджер Кирилл Игнахин. Игнахин комментировать ситуацию отказался.

Если попытаться вникнуть в запутанное переплетение "дочек" и "внучек" госкомпании "ДОМ.РФ", то становится совсем печально. Так, в конце августа ООО "РК Актив" перестало быть учредителем ООО "РК Строй", застройщик напрямую стал принадлежать "ДОМ.РФ". Правда, через несколько месяцев "РК Строй" превратилось во "внучку" фонда — ООО "Строительные активы", а это "дочка" "ДОМ.РФ", получило 100% уставного капитала компании.

В "РК Актив" и "РК Инвест" — тоже чехарда с учредителями продолжалась последние месяцы, но обе компании все же остаются в периметре деятельности Плутника. Структура "ДОМ.РФ" непроста. В неё входит в том числе и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Фонд — формально отдельное юрлицо, но возглавлял его до конца прошлого лета Александр Плутник. Несомненно, у следователей возникнет много вопросов о конфликте интересов и исчезнувших деньгах.

Виталию Мутко придется разгребать все завалы, созданные Плутником

Например, для возведения ЖК в Новых Черёмушках "РК-строй" в качестве подрядчика привлек дочернюю фирму "Евро Хоум Билдинг" (позже переименована в "Политехстрой"). Она занимается реконструкцией Политехнического музея, попечительский совет которого возглавляет Игорь Шувалов. В 2018 г. Счетной палатой были найдены нарушения при проведении работ в музее (на сумму 2.5 млрд рублей). В 2017 г. фирма понесла убытки, поэтому привлекла подрядчика ООО "Наследие". Ему "Дом.РФ" перевел 1.54 млрд руб., хотя стоимость активов компании — 200 тыс. руб. Возникает вопрос — с этими деньгами тоже можно проститься?

Не отчитался банк и за реализацию квартир, их было продано меньше, чем указал банк. И в чей карман пошла разница?

Счетной палате было невдомек, почему ИК "Триумфальная арка" получила по агентским договорам на 1 февраля 2.09 млрд руб. Деньги из этой фирмы, видимо, были выведены, так как в 2017 г. ее выручка составила — 305 млн руб., 12 млн руб. убытка. А сама компания принадлежит "Дом.РФ". То есть деньги перекочевали из одного кармана Плутника в другой.

Стоит поведать новому гендиректору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко и про еще одно наследие. Реконструкция знаменитого Политехнического музея началась еще в 2013 году, а сроки перенеслись на 2020 год. А бюджет проекта вдруг раздулся с 9,8 млрд руб. до 13,4 млрд. И как только стоимость проекта увеличилась, официальным подрядчиком тут же стала корпорация "ДОМ.РФ". Разумеется, с подачи Игоря Шувалова.

На объекте проверка обнаружила отсутствие инженерного оборудования на 568 миллиардов рублей. Но никто этому не удивился, просто записали в отчете, что "некоторые работы не были выполнены". Ростехнадзор выявил, что не испытывается должным образом бетон, у подрядчика в свою очередь сформировался долг перед музеем в три миллиарда рублей. В результате обзора коммерческих предложений от представителей компаний-производителей коммерческого оборудования для Политеха было существенное завышение цен по аналогичному оборудованию: по сравнению с Carrer (США) в 4,4 раза, ASM-TSF — в 6,5 раза. В итоге оборудование было приобретено по завышенной стоимости, что не соответствует требованиям госзаказчика. Потенциальный убыток "Политеха" — не менее полмиллиарда рублей.

И в результате такой бурной деятельности гражданина Плутника по реконструкции музея Счетная палата летом 2018 ода выявила нарушений на 1,8 млрд рублей. Также она установила тот факт, что в комиссии по выбору подрядчиков заседало 40% некомпетентных людей. То есть девять человек из пятнадцати не имели даже представления, как реконструировать музей. Но государственные миллиарды продолжали исчезать через структуры Плутника.

Так что невеселое будущее ожидает Виталия Мутко в госкомпании "ДОМ.РФ".