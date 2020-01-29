Доверять ли расследованию Навального о Мишустине

Алексей Навальный выпустил очередное "расследование". На этот раз по поводу новоназначенного премьер-министра РФ, Михаила Мишустина. В частности, по поводу якобы его недвижимости, которой у Мишустина очень много и выглядит она крайне богато.

Почему "якобы"? Потому что сам господин Навальный признается, что не может установить собственника этих "заводов-домов-пароходов" практически прямым текстом:

"Во-первых, нельзя со 100% уверенностью утверждать, что это принадлежит семье премьера. А во-вторых — сложно сделать самое главное — проследить структуру прав собственности и её переходы".

И этим, в общем-то можно было бы и заканчивать.

Потому, что ну, вот такое расследование, когда расследовали-расследовали, а ничего точно сказать не можем. Не нарасследовалось. Бывает.

С другой стороны, есть повод поговорить об этой деятельности Навального и его структур, которые занимаются выпуском подобного рода "контента". Благо, таких материалов Навальный и его команда выпускали уже изрядно.

Стоит напомнить, например, что некоторые бывшие сотрудники ФБК говорят не просто о заказном характере этих самых расследований. А о том, что даже материалы Навальному идут откуда-то со стороны. А дальше, Алексей и его команда просто лихо эти материалы компилируют, дают картинку и решительный голос самого Навивального, который обличает и клеймит.

В частности, о такой схеме получения материалов и, соответственно, денег за их опубличивание рассказал больше года назад бывший соратник Алексея Анатольевича по непримиримой борьбе Виталий Серуканов.

Что там между этими людьми произошло — не очень понятно. Может быть Серуканов действительно был идейным борцом с коррупцией и грехами нашего общества и власти, а может быть, с ним просто не поделились. Но, так или иначе, господин Серуканов в какой-то момент публично заявил: "ФБК — это только съемки Навального. Он — точка выхода, которая понятна каждому обывателю. Если это расследование сделает Вася Пупкин, то видео никто не посмотрит, ему не поверят. А тут удобный рупор, через который ты можешь мочить кого угодно. Чиновники через расследования, видимо, устраивают разборки друг с другом".

В общем, это у Алексея Анатольевича, скорее всего, такой бизнес, поставленный на поток. Проблема только в том, что "поток" этот дико некачественный. То есть, Навальный и его команда попросту не проверяют материалы своих расследований. Список провалов, откровенной дезинформации а то и прямой лижи в "расследованиях" Навального имеет место быть в публичном доступе.

Но мало ли что пишут в "этих наших интернетах"? Однако, по поводу материалов "расследований" Навального были и судебные разбирательства, которые ФБК с треском проигрывал.

В случае с иском Алишера Усманова, например. Фильм "Он нам не царь" — в этом смысле вообще показателен. Расследование было признано клеветническим. Но Навальный не стал удалять этот контент по решению. Суда. И в итоге юридический автор этого фильма вынужден был поехать за рубеж, скрываться от российского правосудия.

История с "нечеловеческими условиями труда" на пищевых производствах Пригожина и с "умытазом" (просто наберите в поисковике это слово и вам откроются бездны) тоже весьма характерна. Оказалось, что история об этих самых "нечеловеческих условиях" была выдумана, а излагала её совершенно случайная женщина, которой пообещали за озвучивание этих тезисов деньги на лечение ребёнка. Денег, кстати, так и не заплатили. И потому, логично, история с обманом раскрылась достаточно быстро.

В общем, вспоминать можно долго, и практически все истории с "расследованиями" Навального и его соратников по борьбе — "это какой-то позор". Но Алексею Анатольевичу, кажется, абсолютно всё равно. Ну потому, что информацию и деньги ему продолжают сливать, да еще и "хомячки" активно смотрят, лайкают и тоже несут деньги.

Что же касается последнего материала от Навального по Мишустину, то, ну, право слово, досконально разбирать, где там Навальный нагнетает, передёргивает, а где врёт — попросту лень. Потому, что адекватным людям и так вполне очевидна степень (не)достоверности этих материалов, а "хомячков" Навального в принципе не переубедишь.

Фанатичная вера в большинстве случаев вообще никак не перешибается логикой и здравым смыслом. А в случае с теми людьми, которые считают, что Навальный "всю правду рассказывает" — речь идет именно, что о практически религиозных воззрениях.