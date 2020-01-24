Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации

Правительство, завалившее работу по майским указам, ушло в отставку, но президент заботится о том, чтобы чиновники-неудачники активно продолжали работать на других госпостах. Как здесь испытывать патриотизм, о котором Путин говорит как об идеологии России?



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Куда пристроены чиновники-лузеры из правительства Медведева

Стало известно, что :

э﻿кс-премьер Дмитрий Медведев пристроен в Совбез РФ, для него даже выделена новая должность — заместителя председателя, на которой он будет заниматься "вопросами повышения обороноспособности и безопасности". Откровенно говоря, у силовиков должно быть не лучшее настроение сегодня.

пристроен в Совбез РФ, для него даже выделена новая должность — заместителя председателя, на которой он будет заниматься "вопросами повышения обороноспособности и безопасности". Откровенно говоря, у силовиков должно быть не лучшее настроение сегодня. Максим Топилин , бывший министр труда и социальной защиты, который "защитил" пенсионеров России повышением пенсионного возраста, стал… главой ПФР. Есть сомнение, что стиль его "защиты" пенсионеров сильно изменится. Здесь же добавим, что бывший глава ПФР, миллиардер Антон Дроздов, который 4 года не мог найти средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам, пристроен на должность замминистра финансов. Кстати, деньги на эту индексацию теперь быстро нашлись.

, бывший министр труда и социальной защиты, который "защитил" пенсионеров России повышением пенсионного возраста, стал… главой ПФР. Есть сомнение, что стиль его "защиты" пенсионеров сильно изменится. Здесь же добавим, что бывший глава ПФР, миллиардер Антон Дроздов, который 4 года не мог найти средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам, пристроен на должность замминистра финансов. Кстати, деньги на эту индексацию теперь быстро нашлись. Вероника Скворцова , бывший министр здравоохранения, которая была не в курсе реальных зарплат врачей, получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства. То есть завалив первичное здравоохранение, теперь она призвана его контролировать.

, бывший министр здравоохранения, которая была не в курсе реальных зарплат врачей, получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства. То есть завалив первичное здравоохранение, теперь она призвана его контролировать. Виталий Мутко , отвечавший в правительстве за строительство и ЖКХ, так и не навел порядок ни в первой, ни во второй отрасли. Тулун так и не был восстановлен к зиме, а управляющие компании как грабили население начислениями по нормативу, а не по счетчикам, так и грабят. Мало того, при Мутко в должности министра спорта начался допинговый скандал, который нам может стоить запрета на участие еще в двух Олимпиадах. По словам Григория Родченкова, именно Мутко согласовывал с ним подмены проб. По данным источников РБК, Мутко может занять должность главы инвестиционной госкомпании "Дом.рф".

, отвечавший в правительстве за строительство и ЖКХ, так и не навел порядок ни в первой, ни во второй отрасли. Тулун так и не был восстановлен к зиме, а управляющие компании как грабили население начислениями по нормативу, а не по счетчикам, так и грабят. Мало того, при Мутко в должности министра спорта начался допинговый скандал, который нам может стоить запрета на участие еще в двух Олимпиадах. По словам Григория Родченкова, именно Мутко согласовывал с ним подмены проб. По данным источников РБК, Мутко может занять должность главы инвестиционной госкомпании "Дом.рф". Экс-министра культуры Владимира Мединского Путин лично пообещал "пристроить". И вот, он назначен помощником президента по культуре, то есть станет куратором отрасли.

Путин лично пообещал "пристроить". И вот, он назначен помощником президента по культуре, то есть станет куратором отрасли. Таким же помощником-куратором пристроен экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин . Сейчас он в Давосе решает кулуарно, в том числе, вероятно, свои личные проблемы.

. Сейчас он в Давосе решает кулуарно, в том числе, вероятно, свои личные проблемы. Провалил свою работу и бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который отвечал за экономическое сотрудничество с Украиной. Его работу очень хвалят в украинских телеграм-каналах — он быстро нашел общий язык с украинскими чиновниками. Еще бы, заключен крайне невыгодный России контракт по транзиту газа, Козак назначен теперь заместителем главы АП президента. Что же, теневой кабинет сделает бандеровской Украине еще лучше.

Любить Родину, где правит безнравственный чиновник?

Кстати, от Путина мы так и не услышали, чем же стали неугодны эти люди новому правительству, раз их не переназначили, наоборот, он поблагодарил их за "макроэкономическую стабильность", а вот про микроэкономическую стабильность президент ничего не сказал. Но понятно, что с этим плохо, иначе бы не было такого беспощадного разгрома кабинета министров. Вопрос — зачем же делать хорошую мину при плохой игре? Надо же уважать своих граждан.

Непонятно при этом, почему остался на посту министр финансов Антон Силуанов (хотя он уже не первый вице-премьер), который вместе с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной задавил экономику недоступностью кредитования и ограничением денежной массы.

Или почему сохранил свой пост министр промышленности Денис Мантуров, который провалил проект "Суперджет" и развалил отечественное авиастроение, а обрабатывающая промышленность при нем стала стагнировать.

Но главные вопросы другие.

Почему бы "подавшим в отставку" чиновникам, а по сути, уволенным за профнепригодность, самим не устраиваться на новые места работы? Ведь обычные граждане делают это сами, совсем не рассчитывая на милость бывшего руководства. И какой у россиян может быть патриотизм (о котором Путин говорит как об идеологии России), если чиновники (в том числе президент) врут, обворовывают и хамят своему народу и… продолжают это делать на все новых и новых госпостах?

Россия — корпоративное государство

Как сказал "Правде.Ру" политолог Дмитрий Орешкин, налицо квалификационный признак корпоративного государства: своих не сдаем. Потому что чиновник как член корпорации действительно много знает и если уходит из одной корпорации в другую — конкурирующую, то уносит туда знания.

В модели государства Путина, добавил эксперт, присутствует коррупционная скупка лояльности. Тем людям, которым доверяют, позволяют получать выигрышные контракты или еще какие-то преимущества.

"То есть Путин не может выпустить этих людей, потому что, во-первых, они слишком много знают и, в плохом и в хорошем смысле, могут всякой дряни рассказать, как (Григорий) Родченков, например, или (Андрей) Илларионов. Могут уйти в оппозицию, если их обидеть, как (Михаил) Касьянов, например. Поэтому их надо спускать на тормозах, прикупать, давать им то, что называлось раньше "синекура", то есть возможность работать там, где человек навредить слишком сильно не может, но остается в рамках структуры и под контролем", — сказал Дмитрий Орешкин.

Например, экс-генпрокурора Юрия Чайку перебросили в Северо-Кавказский федеральный округ начальником этого округа, и "эта должность с очень загадочными функциями".

"Да, у него есть аппарат, у него есть бюджет, но только для этого аппарата. Он какие-то слова говорит, он пишет какие-то документы в центр. Но, ели что-то в Кремле нужно, то они обращаются непосредственно к главе региона, а вовсе не к главе федерального округа. Короче говоря, в стране есть огромное количество мест, куда можно поставить совершенно бездарного человека, и он там будет вполне неплохо смотреться", — сказал Дмитрий Орешкин.

Государство чиновников создал Советский Союз

В некотором смысле такие посты — это административная пенсия.

"А если их выгонять, то тогда … тогда их уничтожать, как поступал товарищ Сталин, потому что они слишком много знают, могут что-то там наговорить, разрушить сталинский образ", — продолжил политолог.

По его словам, в более поздние советские времена высших чиновников лишали возможности о чем-то говорить и что-то значительное делать. Как, например, Хрущев ссылал Жукова или Маленкова отправил в Оренбург какой-то теплоэлектростанцией руководить.

"Вроде как работает, но сказать ничего не может, потому что кто же его подпустит к телевизору", — заметил Дмитрий Орешкин.

Брежнев, добавил он, отправил Хрущева на пенсию и дал возможность написать воспоминания, которые очень сильно тревожили советскую власть той поры. Путин старается этого не допускать, обеспечивая лояльность высших лиц государства переводом на другие посты в "корпорации".

Чиновник на Западе живет по закону

Дмитрий Орешкин отметил, что в в Соединенных Штатах есть пенсия чиновникам, которая положена федеральным законом. Но эта пенсия весьма скромная, как и зарплата президента. Есть фонды, которые они себе создают и которые их подкармливают.

"Там нет такого корпоративного государства, нет такой клановости. Например, тот же самый Генри Киссинджер после ухода с госслужбы был членом совета директоров крупной консалтинговой фирмы, зарабатывал хорошие деньги в Booz Allen Hamilton. Потому что у него был опыт, так называемый GR (Government Relations). И ему хорошо платили. Но никто ему там рот не затыкал, никто не боялся, что он что-то не то рассказывал, потому что он служил не корпорации, а американскому закону", — сказал Дмитрий Орешкин.

По его словам, даже в Российской империи не было государства-корпорации — это наработка советских поколений.

"Государь-император кого-то назначал на должность, кого-то снимал с должности, и этот человек уходил к себе жить в имении, обиженный или необиженный, получал пенсию или не получал пенсию, но его никто за помочи не держал специально внутри этой самой корпорации. Назначили — сняли. Нормально. В этом смысле дореволюционная Россия была гораздо более европейским государством," — резюмировал Дмитрий Орешкин.

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