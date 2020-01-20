Отставка генпрокурора: "Некоторая ирония момента наблюдается"

В понедельник стало известно о новых кадровых перестановках — генпрокурор Юрий Чайка уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. На это посту он проработал 13,5 лет, с июня 2006 года.

Тогда, к слову, газета "Коммерсант" назвала его "техническим прокурором". Ошиблись, с кем не бывает.

Президент России Владимир Путин на пост генерального прокурора предложил кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова. Он за последние 15 лет расследовал немало дел, которые принято называть "резонансными". Среди них:

покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году;

деятельность группировки "БОРН";

убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой;

убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова;

возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

Уже известно, что кандидатуру Игоря Смиронова Совет Федерации рассмотрит на своем ближайшем заседании. Оно пройдет в среду, 22 января.

Политологи, которых "Правда.Ру" попросила прокомментировать эти перестановки, ничего необычного в них не видят.

По мнению Дмитрия Орешкина, "Владимир Путин поменял начальника, который ему кажется менее подходящим или которому он меньше доверяет, на другого начальника, которому он доверяет больше".

Он полагает, что назначение на пост генпрокурора представителя Следственного комитета означает аппаратную победу главы СК Александра Бастрыкина.

Дмитрий Орешкин считает, что речь идет о проигрыше "клана Чайки". А бывшего генпрокурора "скорее всего, поскольку он верно служил правилам игры, отправят куда-нибудь на менее ответственную и менее влиятельную должность".

Принципиального изменения в политике эта ротация не повлечет, полагает Дмитрий Орешкин.

А Алексей Мухин считает, что хотя ничего из ряда вон выходящего не произошло, "некоторая ирония момента все-таки наблюдается".

Оба политолога, к слову, напомнили о соперничестве между Следственным комитетом и Генпрокуратурой. Алексей Мухин отметил, что в свое время Александр Бастрыкин был первым заместителем Юрия Чайки.

"И потом Следственный комитет и Генпрокуратура, когда он (Александр Бастрыкин — прим.) стал самостоятельным главой ведомства, неоднократно сходились в жестких конкурентных битвах", — сказал эксперт.