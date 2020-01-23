Роман Худяков: депутатам тоже надо уйти в отставку

Полезно ли будет придавать Госсовету конституционный статус, если представители регионов заседают еще и в Совфеде? Перестанет ли парламент быть карманным? Не забыл ли Путин о среднем классе?



Что ждать от правительства Мишустина?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал депутат Госдумы VI созыва, общественно-политический деятель Роман Худяков.

Читайте начало интервью:

Что сделать, чтобы новое правительство не стало переменой декораций

"Согласовывать" и "утверждать" — какая разница?

— Роман, некоторые утверждают, что в Послании президента прозвучало просто революционное предложение — теперь парламент будет не согласовывать, а утверждать правительство. Но в чем здесь, извините, революционность? Это же синонимы: согласовывать и утверждать. Не хотите — не согласовывайте. Утверждать тоже: хотите — утверждайте.

— Конечно.

— Что меняется от замены одного слова на другое, ему идентичное?

— Да, если бы парламент не согласовал, то этих министров не назначили бы. Утверждать — то же самое. То есть от этого действительно совершенно ничего не меняется.

Никаких революционных действий со стороны Государственной Думы от смены слов "согласовывать" и "утверждать" состав правительства не будет.

Поменяли просто название: теперь не согласовывают, теперь утверждают.

Парламент тоже должен уйти

— К тому же наш парламент — карманный: что скажет президент, то парламент и сделает. Нужно, наверное, вместе с правительством и парламент поменять, чтобы не было всем надоевшей правящей партии с подавляющим всю страну большинством, и не держать там либерально-коммунистическую фиктивную оппозицию, в которой нет никакого смысла. Возможно как-то все-таки сделать парламент работающим? По вашему мнению, это как-то будет решаться?

— Я с этим полностью согласен. Смотрите, яркий пример — наши министры. Сколько мы ждали, пока их разгонят, пока они уйдут в отставку для того, чтобы пришли новые, свежие, умные, толковые министры, которые могут что-то сделать?

Почему у нас в парламенте одни и те же политические парламентские партии и люди сидят по 10, 15, 20, 25 лет? Что они сделали хорошего за это время? Не зажрались ли они?

Да им уже давно пора на пенсию идти. Нужно давать возможность проявить себя новым политическим партиям, свежим, молодым, перспективным, активным людям — тем, кто будет работать непосредственно с людьми, приезжать в области, в деревни, в села и по-настоящему работать для блага страны и простых людей. Пора.

Я считаю, что пора нашим парламентским партиям также принять решение и уйти всем в отставку.

Госсовет и Совфед

— Сейчас Госсовет не указан в Конституции. Путин решил сделать его конституционным органом власти. Но ведь Госсовет — это сам президент и назначенные им по ротации губернаторы. И зачем тогда нужен Совет Федерации, где сидят представители регионов?

— Я больше, например, выступаю за легализацию Госсовета, чем за Совет Федерации. Я всегда считал, что Совет Федерации — это лишнее структурное подразделение, которое не нужно вообще.

Госсовет при президенте вполне достаточен. А если мы убрали бы Совет Федерации, то упростили бы систему управления и финансы остались бы в бюджете.

Лучше бы эти деньги тратили на пенсии, на зарплаты, на выплаты многодетным семьям и т. д. И поверьте, что этих денег на многое бы хватило.

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию

— Образована комиссия по изменению Конституции из 70 человек. Надеюсь, что там какие-то люди сидят здравомыслящие. В основном там представлены люди, которые действительно предпочитают национальные интересы международным. Может быть, они в чем-то даже подправят Владимира Владимировича.

— Да, согласен. Я обратил внимание на состав, который утвердил президент. И он меня поразил тем, что там реально представлены все слои населения и общественные организации широко представлены. Удивительно, что там даже украинская организация представлена.

Президент выбрал хороший состав для рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

И надеюсь, что мы с вами уже скоро увидим хорошие предложения по изменениям в Конституции Российской Федерации. Тем более, эти изменения мы потом будем обсуждать и вносить туда поправки. Это может сделать каждый гражданин.

— Самый хороший шаг — лица с иностранным гражданством лишаются возможности быть депутатами, чиновниками, судьями и т. д. Можно надеяться, что это многое изменит. Выбирая между служением России и спокойной обеспеченной старостью, многие уйдут с этих постов, и мы увидим во власти патриотов.

— Да.

Общество делить не нужно, нужно заботиться обо всех "слоях"

— Еще президент в Послании сказал про поддержку бедных слоев населения. Но средний класс — основа любого государства — у нас уже практически исчез. Многие люди, которые еще недавно могли себя к нему причислить, сейчас уже тоже приближаются к бедности. Они должны сами как-то выплывать, выкарабкиваться, а если не смогут, то уже будут получать поддержку только как бедняки? Как по-вашему?

— Мы не должны вообще делить общество

на средний класс,

на бедный класс,

на богатый класс.

Для нас все люди равны.

Надо равноценно смотреть так, чтобы было выгодно всем слоям нашего населения: и многодетным семьям,

и молодым семьям,

и остальным семьям.

Почему у нас так упала рождаемость? Да потому, что каждая молодая семья, прежде чем родить ребенка, думает, а где он будет жить. Проблема в первую очередь — это жилье. Дайте возможность каждой семье получить дотации из государства по льготным условиям, чтобы купить жилье.

Почему наш Сбербанк здесь дает кредитную линию по 15-20 процентов на покупку жилья, а в Германии — под два процента? Я что-то не понимаю. Мы что, помогаем немцам, но не помогаем своим?

Вот самая главная проблема — доступное жилье для каждого гражданина Российской Федерации.

Если мы этот вопрос решим, то и рождаемость повысится, и уровень жизни улучшится.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев