Что сделать, чтобы новое правительство не стало переменой декораций

"Отставка правительства Дмитрия Медведева назрела давно и была острой необходимостью", — сказал обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой депутат Государственной Думы VI созыва, общественно-политический деятель Роман Худяков.



Что ждать от правительства Мишустина?

По его мнению, президент пойдет дальше заявленного. Способен ли Михаил Мишустин переломить ситуацию в стране?

Отставка правительства

— Роман, пожалуйста, прокомментируйте Послание Президента Владимира Путина и отставку правительства. Каково ваше мнение об этих событиях?

— Мое мнение: наконец-то наши слова были услышаны. Я об этом говорил уже на протяжении десяти лет, постоянно говорил, что это правительство должно уйти в отставку, и наконец-то все-таки это произошло.

Кроме того, что министры ушли в отставку, я считаю, что президент должен сейчас проанализировать работу каждого министра.

Это нужно для того, чтобы следующий состав, зная, какие ошибки предыдущие товарищи совершили, эти ошибки больше повторяли.

Ошибки правительства

— Какие конкретно вы видите ошибки?

— Ошибка самая главная — это в первую очередь то, в какую ситуацию загнал этот кабмин весь народ Российской Федерации.

Это невозможно низкие зарплаты и пенсии.

Это просто невыносимые условия для того, чтобы жить, трудиться и воспитывать наших с вами детей.

Это непосредственный результат тех ошибок, которые они допустили.

И я считаю, что президент, проанализировав это сам, должен также поручить Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, ФСБ проверить каждого министра.

Я думаю, что после этой отставки будет возбуждено очень много уголовных дел по факту мошенничества, превышению служебных полномочий.

На этом, думаю, не остановится наш президент. И то, что в своем послании он четко проанализировал те проблемы, которые сейчас есть, говорит об этом. Я очень рад, что уже сразу это Послание позитивно отразилось в том, что кабинет весь ушел в отставку, что все-таки Медведев сделал то, что он должен был сделать давно: распустить свое правительство.

Есть и хорошие, конечно, министры. Но большинство — это те люди, которые со своей задачей и поставленными президентом целями явно не справились.

Поэтому сейчас надо учиться на тех ошибках, которые уже были, учитывать их и ни в коем случае не повторять.

Что нужно делать с новым правительством

Вообще же, я считаю, что надо каждый год мониторить работу каждого министра, принимать у него результаты работы в конце года, анализировать и ставить оценки.

Не ждать пять, десять, 15 лет, когда будет опять такой бардак, который сейчас. Через каждый год, если не справился, то уволить, не справился кабмин — отправили в отставку все правительство. Но каждый год нужно мониторить их работу.

— Вашими устами да мед пить, Роман. Хорошо, если все действительно так и есть. Но существует и совершенно другая точка зрения: что это просто какая-то очередная показуха.

А Медведева почему ушли? Видимо, там какие-то личные проблемы, или у него со здоровьем плохо. Возможно, что он сам сказал: давайте найдем человека, который поактивнее будет. А на самом деле ничего существенно не изменится. Почему вы думаете, что что-то должно реально измениться?

О Михаиле Мишустине

— Я надеюсь, новый председатель правительства Михаил Мишустин не взял в свою команду тех министров, которые должны уйти в отставку навсегда. Им бы лучше больше нигде не высвечиваться, особенно на каких-либо серьезных государственных должностях. Это те министры, которые загнали в крайне тяжелую ситуацию все наше государство.

— Как вы оцениваете фигуру Михаила Мишустина? Бывший глава Федеральной налоговой службы — что это за человек?

— Я сам лично с ним не знаком. Но если он получил сейчас рекомендацию президента и получил доверие и утверждение Парламента и Совета Федерации (а все-таки у нас народ выбирал Госдуму и Совфед), то и я надеюсь на него. Надеюсь, что он поставит адекватных, хороших специалистов на все должности. И через год он проверит их работу.

А если через год мы с вами не увидим никаких изменений, то мы будем опять же просить президента, чтобы отправить всех в отставку. Не надо с этим тянуть, не надо ждать. Год — это достаточное время для каждого министра, для того чтобы не просто сделать большие изменения в министерстве, но чтобы и мы с вами это уже почувствовали.

— Роман, вы говорите "мы". От имени кого?…

— Я говорю как общественно-политический деятель, который представляет интересы каждого избирателя в Российской Федерации.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев