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Автор Антон Куликов

"Быстрее, не откладывая": правительство Медведева ушло в отставку

Политика » Власть

Такого поворота не прогнозировал никто: председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке — и своей, и всех министров. И уже можно сказать, что к следующему составу правительства Дмитрий Анатольевич отношения иметь не будет.

Надо заметить, что сегодняшнее вступление президента к посланию, в котором он объяснил его ранний срок необходимостью "быстрее, не откладывая" решать масштабные задачи, обрело новый смысл.

Вообще надо сказать, что в современной политической истории России Дмитрий Медведев был самым "долгоиграющим" премьер-министром. Правительство он возглавил в мае 2012 года. Опять же в мае, но уже 2018 года, он несколько дней был исполняющим обязанности. Согласно действующему законодательству, правительство обязано подать в отставку после избрания главы государства.

После этого произошли перестановки среди министров — кто-то из состава первого "медведевского" правительства ушел, появились новые имена. Но то, что премьером вновь станет Медведев, сомнений не возникало.

Таким образом, Дмитрий Медведев возглавлял правительство на протяжении примерно 7,5 лет. То есть дольше Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова — речь о премьерах, когда государство возглавлял Владимир Путин. Собственно, и дольше самого Путина, который был председателем правительства в 2008–2012 годах.

Уже известна новая должность, на которую перейдет Дмитрий Медведев. Это заместитель председателя Совбеза. Владимир Путин во время встречи с Дмитрием Медведевым заявил, что введет эту должность. Медведев будет курировать вопросы обороноспособности и безопасности.

Впрочем, до формирования нового правительства исполнять его функции будут ушедшие сегодня в отставку премьер и министры.

Такого поворота событий перед нынешним посланием президента не прогнозировал никто. Конечно, работа правительства вызывала нарекания. Например, что касается одной из фундаментальных проблем современной России — падения доходов населения. Бедности, проще говоря. Но так эта проблема появилась не вчера…

Судя по сегодняшней отставке, Владимир Путин не считает, что правительство Медведева было способно реализовать все те задачи, о которых он говорил в послании. Хотя во время встречи с бывшим премьер-министром глава государства подчеркнул, что доволен работой правительства. По словам Путина, хоть и не удавалось выполнить всё, но это и невозможно.

Теперь, конечно, возникает вопрос, кто будет новым председателем правительства. Будет ли это человек, чье имя уже на слуху? Будет ли он из ушедшего правительства, либо это будет, например, кто-то из губернаторов?

Ситуация такова, что называть сейчас можно какие угодно фамилии, но это будет только гадание. По действующему законодательству, президент обязан внести кандидатуру председателя правительства в Госдуму в двухнедельный срок. Вряд ли, впрочем, это займет столько времени. Скорее всего, известно об этом станет уже в ближайшие дни — а может быть, и часы.

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