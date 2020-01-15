"Самое сильное послание Путина": разбираемся, так ли это

В среду президент России Владимир Путин выступил с очередным 16-м по счету, посланием Федеральному Собранию. Некоторые наблюдатели уже успели назвать его "самым сильным" из всех 16-ти посланий главы государства. Хотя, конечно, едва ли кто будет проводить сравнения с пятым или одиннадцатым посланиями, чтобы подчеркнуть силу и уникальность нынешнего. Но тем не менее, пищи для размышлений много.

Перед посланием были прогнозы, что акцент в нем будет сделан на социально-экономическое развитие. А также речь пойдет о напряженной международной ситуации.

Касательно первого пункта прогноз оказался безошибочным. Но это неудивительно, Путин практически в каждом своем послании уделяет этим вопросам много внимания.

О международных делах в послании было очень мало.

А вот третью часть послания — после которой и заговорили о "сильном послании" — никто не угадал.

В самом начале послания Владимир Путин объяснил, почему оно оглашается 15 января, то есть спустя неделю после окончания новогодних праздников: "Работы много". И начал с проблем демографии.

Самое дорогое послание

Судя по тому, что говорил в дальнейшем президент, именно это является основой для всех социально-экономических проблем в стране. Если не решить проблему падения рождаемости и не обеспечить устойчивый прирост населения, то у России не будет будущего. С чем, в общем, трудно не согласиться.

А потому первая часть послания касалась исключительно демографических стимулов. В частности, Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. Причем "как минимум".

А главное — уже с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться и за первого ребенка — более 466 тысяч рублей. А если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей.

Президент также заявил о необходимости увеличения поддержки малоимущих семей с детьми. В частности, выплаты будут распространены на детей до семи лет включительно.

При этом Путин акцентировал внимание не только на мерах государства, но и на обязанностях родителей, которые должны ответственно подходить к воспитанию детей. Говоря о социальном контракте глава государства отдельно обратился к губернаторам, подчеркнув, что эффективность их работы будет оцениваться не по количеству таких контрактов, а по реальному снижению уровня бедности.

Социальная проблематика в нынешнем послании заняла большую часть времени. Здесь был речь шла и об образовании (обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся младших классов, дополнительные выплаты из федерального бюджета классным руководителям, увеличение числа бюджетных мест в региональных вузах), и о здравоохранении (недопущение повторения историй с дефицитом дорогостоящих лекарств, контроль за качеством медицинских препаратов).

В ходе трансляции периодически мелькало сосредоточенное лицо первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Уже по его окончании он сообщил, что пакет предложенных президентом мер в той части, что касается демографии, потребует 400-500 миллиардов рублей в 2020 году. А дальше еще больше, добавил Силуанов.

Глава же Счетной палаты Алексей Кудрин назвал послание "самым дорогим". Не совсем, правда, понятно, с осуждением или с одобрением он это сказал. Ну и очевидно, что едва ли и для него, и для Силуанова эти предложения действительно стали неожиданными.

О внешней угрозе и почему другим приходится догонять Россию

А вот международным делам президент в послании уделил минимум времени. Путин констатировал рост напряженности в мире, напомнив о недавних событиях на Ближнем Востоке. И кратко отметил, что в России ведутся работы над созданием новым систем вооружений. Причем едва ли не впервые в истории нашей страны в этой части не России приходится догонять другие страны, а другим странам догонять Россию.

Но говорил Владимир Путин об этом исключительно в контексте обеспечения безопасности страны, что необходимо для ее внутреннего развития. В общей сложности, международным делам и новому оружию президент уделил минуты три. После чего перешел к той части послания, после которой оно и было оценено как "самое сильное".

Новой Конституции не будет. Но есть нюансы

Для начала Владимир Путин вполне определенно заявил, что не считает необходимым принятие новой Конституции, поскольку потенциал действующей далеко не исчерпан. Но поправки в нее внести можно.

Президент напомнил, что и ранее не исключал возможности внесения поправок. На декабрьской пресс-конференции он сказал, что не против того, чтобы из раздела Конституции, посвященного срокам пребывания на посту президента, было убрано слово "подряд". Сейчас одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Кроме того, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. Это, конечно, существо повышает его роль в российской политической системе. Вопрос только, насколько в реальности.

Среди других предложений — необходимость наделения Конституционного суда правом проверять законы, которые были одобрены Госдумой и Советом Федерации и отправлены на подпись президенту.

Президент предложил закрепить в Конституции приоритет ее положений над международным законодательством на территории России. Об этом, в общем, говорят уже довольно давно.

Кроме того, в Основной закон предлагается ввести запрет для министров, депутатов, губернаторов, судей иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Для кандидатов на пост президента ограничения еще жестче: помимо отсутствия гражданства другого государства обязательное требование — не менее 25 лет проживания на территории России.

Еще одно предложение: наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. И не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров. Причем президент не будет иметь право их отклонять.

Руководителей силовых структур глава государства будет назначать только после консультаций с Советом Федерации.

Все эти положения, повторим, Владимир Путин предлагает внести в Конституцию. То есть полномочия парламента предлагается расширить, хотя Россия все равно останется президентской республикой.

Утвердить (или отклонить) эти новации президент предложил с помощью "всенародного голосования". Что это такое, пока не совсем понятно. По крайней мере, председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что дело не обязательно дойдет до референдума, есть другие формы обсуждения.

Так что, наступает пора переформатирования политической системы страны?

Политолог Алексей Мухин считает, что речи сейчас об этом не идет.

"Это перенос акцентов с целью оптимизации. Потому что при довольно больших полномочиях несколько отсутствует, что называется, ответственность. Кстати, мало кто обратил внимание на то, что Путин несколько раз произносил слово "ответственность". Потому что при согласовании председателя правительства, вице-премьеров и отдельных министров Государственная Дума получает и ответственность за них. Совет Федерации при согласовании с президентом в консультационном ключе силовиков в случае принятии этих изменений и военных прокуроров опять же в случае принятии этих изменений, получает и ответственность. То есть обязаны следить за их деятельностью, даже в какой-то степени контролировать их. Здесь больше упор сделан на равномерное распределение полномочий среди органов власти, среди отдельных структур власти", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Но опять же мы должны четко понимать, что нельзя сейчас говорить об этом как о свершившемся факте, потому что президент открыл дискуссию. Сейчас на площадках того же Совета Федерации, Государственной Думы, других площадках будет активное обсуждение этого, будут внесены контрпредложения, уточняющие инициативы президента. Которые в дальнейшем, возможно, будут оформлены в пакет конституционных изменений и вынесены на референдум. Вполне вероятно, что может и референдум не понадобится, если гражданское общество выскажется, что нам это не нужно", — считает Алексей Мухин.

А вот политолог Константин Калачев полагает, что изменения, предложенные президентом, серьезные. А некоторые предложения вообще выглядят революционно.

"Все, что сегодня происходило, можно рассматривать как начало трансфера. Я думаю, что в 2021 году Владимир Владимирович Путин лично возглавит списки "Единой России" на выборах в Госдуму и обеспечит конституционное большинство партии власти своим авторитетом", — сказал он "Правде.Ру".

"А дальше возникает вопрос. Понятно, что он пожизненным президентом быть не собирается. Совершенно очевидно, что у него появится преемник. Здесь нужно, чтобы была система баланса, система страховок, система сдержек. И остается вопрос, какую роль будет играть сам Владимир Владимирович Путин. Сегодня его многие спрашивали, не возглавит ли он Госдуму. Я думаю, что и такой вариант нельзя исключать", — отметил эксперт.

"Но на самом деле думает не о себе, хотя и старается себя вписать в историю, а о том, как создать условия для дальнейшего развития страны и расширения возможностей нижней и верхней палат парламента. Сегодня, кстати, он напомнил, что Совет Федерации создавался как палата регионов. Об этом уже забыли давно. Сегодня выросли акции и Госдумы, и Совета Федерации, да и Госсовета тоже. Сейчас президент явно собирается содействовать развитию институтов, на которых будет строиться устойчивость всей системы власти в целом", — подчеркнул Константин Калачев.