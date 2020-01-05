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Автор Антон Куликов

Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов

Политика

Прошедший год ознаменовался рядом достаточно громких протестных акций. Следует ли ожидать активизации протестов в 2020 году? И кто способен их возглавить?

Во-первых, конечно, стоит отметить митинги и демонстрации в Москве, которые начались после того, как на выборы в Мосгордуму не допустили ряд кандидатов — сторонников Алексея Навального (хотя и не только их). Ряд этих акций были не согласованы с властями города. Но это, в общем, дело достаточно привычное.

Однако в результате столкновений с полицией ряд участников этих демонстраций были задержаны. Кто-то по горячим следам, кто-то чуть позже — но судебные процессы над ними привлекли повышенное внимание. Причем не только в России. И в принципе, можно предположить, что нечто подобное можно ожидать на следующих выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Другая "точка напряжения" — протесты из-за так называемой "мусорной" реформы. Здесь своего рода лидером стала станция Шиес в Архангельской области, где собирались оборудовать полигон, предназначенный для вывоза мусора из Москвы. Хотя, конечно же, только Шиесом дело не ограничивается. И эта тема волнует наших соотечественников куда больше, нежели допуск или недопуск кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Так чего же ожидать в 2020 году? Стоит ли ожидать появления новых лидеров, которые способны возглавить протест?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин настроен скептично.

"До этого не нашлись в течение — сколько у нас там, 10 лет протест идет, 8? Я имею в виду в нынешнем его виде. А тут вдруг найдется… Нет, новая "линейка" протестных акторов присутствует сейчас. Это пресловутая Любовь Соболь, Егор Жуков и так далее. Но они еще не раскручены. В 2020 году их будут раскручивать. Лидерами они, конечно, не станут. Но новым лицами протеста — да", — отметил политолог в беседе с "Правдой.Ру".

"Проблема протестов же не в лидерах, проблема протестов в том, что это просто протест. Он использует совершенно деструктивные настроения в гражданском обществе. А попытка его канализировать, оформить, взять какую-то политическую форму не удается. Цели стоят другие", — полагает он.

"Большинство так называемых протестных лидеров монетизируют процесс. Для них это способ зарабатывания денег. И это настолько очевидно, что выводит этот процесс из разряда политических, он становится очень таким специфическим. Коммерческим в значительной степени для многих его акторов. Поэтому у меня неутешительные прогнозы на 2020 год", — сказал Алексей Мухин.

А вот политолог Аббас Галямов уверен, что протестные настроения будут расти. "Однако удастся ли кому-то из политиков стать бенефициаром этого процесса — вопрос открытый", — сказал он "Правде.Ру".

"Многое будет зависеть от того, кого в качестве своей мишени изберёт власть. Если продолжится курс на борьбу с КПРФ, как это было в случае с (экс-губернатором Иркутской области Сергеем) Левченко и (экс-кандидатом на выборах президента РФ Павлом) Грудининым, значит протестную прибавку к своему рейтингу получат коммунисты", — считает эксперт.

"Если от КПРФ Кремль отстанет и бросит все силы против Алексея Навального, значит в выигрыше окажется именно Навальный", — подчеркнул политолог.

"Дело в том, что для того, чтобы собрать протестные голоса, мало самому критиковать власть. Важно, чтобы власть обрушилась на тебя. Именно ее критика является указателем, кому отдать свои симпатии для протестного избирателя", — сказал Аббас Галямов.

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Темы шиес протесты алексей мухин аббас галямов выборы в мосгордуму
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