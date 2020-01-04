Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году

Едва ли можно спорить с тем фактом, что в наступившем году для России по-прежнему будет актуален целый комплекс социально-экономических и политических проблем.

А есть ли какие-то темы, о которых пока не особо говорят (или вообще не говорят), но которые, что называется, могут "выстрелить" в 2020 году? Этот вопрос "Правда.Ру" задала российским политологам. И вот что они думают.

Директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин:

— Можно говорить о событиях, которые не находятся в центре и даже близко к центру общественного внимания, внимания наблюдателей, но могут произойти с высокой степенью вероятности. И станут неожиданностью для тех же самых наблюдателей.

Можно, в принципе, говорить о двух событиях. Одно будет спровоцировано внутрироссийскими причинами, а второе — международными, к которым Россия вряд ли будет иметь отношение, хотя может как-то повлиять.

Декабрьская пресс-конференция президента России продемонстрировала (на это мало обращали внимание), что Владимир Путин все больше и больше мыслит историческими категориями. Вопрос про Ленина, который обычно властью последние 20 лет использовался для отвлечения внимания, в этот раз прозвучал не потому, что хотели отвлечь внимание, а потому, что это соответствует психологическому настрою президента. Который все больше и больше думает о своем месте в истории, то есть не здесь и сейчас, а как о нем будут писать в учебниках истории лет через 50, а то и 100.

И здесь большой вопрос: такие установки и приоритеты (я хочу именно в форме вопроса это сформулировать, а не утверждать) в следующем году не приведут ли к каким-либо геополитическим шагам на внешней арене, которые будут иметь очень серьезное влияние и на мировую политику, и на внутрироссийскую ситуацию?

Это может произойти, может не произойти. Это не неожиданность, это то, что может быть уже в этом году и запланировано было на следующий год. Может быть. Опять же, ничего не утверждаю.

И второе — то, о чем сейчас говорят, но нет уверенности, это в кругу специалистов обсуждается, широкие массы об этом особо не в курсе. Существует консенсус, прогноз среди экспертов относительно мирового экономического кризиса. Вроде бы как ожидают его ближе к концу следующего года.

Причем, может быть, этот кризис будет несколько другой, чем предыдущий, 2008 года. Будет менее ярко выраженный, но более затяжной. А спровоцировать его может цепь событий не только экономических, но и политических, в том числе может быть и потенциальные геополитические шаги России могут стать одним из катализаторов. Может быть. А может быть и нет.

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов:

— Все основные темы на поверхности, они понятны. В первую очередь, это мусорная реформа, вопрос утилизации мусора, в первую очередь московского мусора. Как мы видели на примере того же Шиеса, проходит реформа достаточно неприятно. Для власти ведет к протестным действиям, вызывает возмущение общества. И так как сейчас эта тема будет развиваться, то можно ожидать, что и в других регионах будут спровоцированы протесты.

Связано с тем, что большое количество ответственных за мусорную реформу, но нет какого-то единого центра принятия решений. Многие структуры пытаются как-то в этом участвовать, реализовывать. Но непосредственно нельзя сказать, что этот вопрос централизован. И поэтому Кремль тоже понимает все риски. Думаю, над этим вопросом в ближайшее время будут работать. Но пока каких-то позитивных подвижек, к сожалению, незаметно.

Второй момент — вероятность техногенных катастроф, которые в последнее время происходят достаточно часто, к сожалению. И связано это непосредственно с изношенностью инфраструктуры и недостаточным контролем за состоянием тех или иных объектов в регионах.

Третий момент — недовольство людей своим социальным положением. Несмотря на то, что Кремль даёт чёткие установки тем же главам регионов, чиновникам вести диалог с людьми, быть более открытыми, на практике большая часть глав регионов эти установки реализовать не может. Соответственно, общество не получает не только диалога с властью, но не получает даже объяснений тех или иных действий государства, не понимает их. Из-за того, что эти действия непонятны обществу, они вызывают раздражение и ведут к росту протестных настроений.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов:

— Понятно что те конфликты и проблемы, которые мы видели в 2019 году, будут развиваться. Очень сильно общество волнует тема здравоохранения. Причем позитивных изменений никто не видит, а негативных новостей касательно здравоохранения очень много.

Тема переработки мусора людей волнует, тема ЖКХ людей волнует. Все это будет продолжать поставлять людям разного рода поводы для тревоги. Я бы не рискнул прогнозировать, что именно в 2020 году произойдет нечто уникально судьбоносное, которое все поменяет, станет определяющим хоть в чем-то. Скорее жду продолжения — и обострения — тенденций, которые имели место в 2019 году.

Санкции как были так и останутся. В ходе избирательной кампании в США — президентские выборы там станут главным международным событием года — конкуренты на выборах будут продолжать соревноваться в том числе и в антироссийской риторике. Так что с Запада нас чудеса если и ожидают, то мы им не обрадуемся. Остается сосредоточиться на внутренней проблематике.

И тут я полагаю, что единственной хорошей новостью, которая "поменяет все" — если правительству удастся убедительно переломить тенденцию снижения доходов граждан. Не манипуляциями со статистикой — а вот в этом секторе люди стали зарабатывать на полпроцента больше, а вот здесь — на 0,7, а именно убедительно. Так, чтобы через год большинство сказало бы — мы стали лучше жить.

То, что социологи называют "феномен темных очков", когда люди на все смотрят скептически, не ждут от будущего ничего хорошего — связано именно с устойчивым многолетним ощущением падения доходов. Люди не ждут от будущего хороших новостей. Это влияет на восприятие того, что происходит в стране.

Если правительству удастся, к примеру вследствие внезапного улучшения международной внешнеэкономической конъюнктуры, добавить людям доходов и люди это увидят, то, естественно, многие проблемы родом из 2019 окажутся решены сами собой.

Чем с большим оптимизмом люди смотрят в будущее, тем менее они готовы драматизировать настоящее, считать проблемы сегодняшнего дня нерешаемыми. Многие даже самые сложные вопросы перестают казаться проблемами, как только ты начинаешь смотреть на них с оптимизмом.

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