Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году

Политика

Едва ли можно спорить с тем фактом, что в наступившем году для России по-прежнему будет актуален целый комплекс социально-экономических и политических проблем.

А есть ли какие-то темы, о которых пока не особо говорят (или вообще не говорят), но которые, что называется, могут "выстрелить" в 2020 году? Этот вопрос "Правда.Ру" задала российским политологам. И вот что они думают.

Директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин:

— Можно говорить о событиях, которые не находятся в центре и даже близко к центру общественного внимания, внимания наблюдателей, но могут произойти с высокой степенью вероятности. И станут неожиданностью для тех же самых наблюдателей.

Можно, в принципе, говорить о двух событиях. Одно будет спровоцировано внутрироссийскими причинами, а второе — международными, к которым Россия вряд ли будет иметь отношение, хотя может как-то повлиять.

Декабрьская пресс-конференция президента России продемонстрировала (на это мало обращали внимание), что Владимир Путин все больше и больше мыслит историческими категориями. Вопрос про Ленина, который обычно властью последние 20 лет использовался для отвлечения внимания, в этот раз прозвучал не потому, что хотели отвлечь внимание, а потому, что это соответствует психологическому настрою президента. Который все больше и больше думает о своем месте в истории, то есть не здесь и сейчас, а как о нем будут писать в учебниках истории лет через 50, а то и 100.

И здесь большой вопрос: такие установки и приоритеты (я хочу именно в форме вопроса это сформулировать, а не утверждать) в следующем году не приведут ли к каким-либо геополитическим шагам на внешней арене, которые будут иметь очень серьезное влияние и на мировую политику, и на внутрироссийскую ситуацию?

Это может произойти, может не произойти. Это не неожиданность, это то, что может быть уже в этом году и запланировано было на следующий год. Может быть. Опять же, ничего не утверждаю.

И второе — то, о чем сейчас говорят, но нет уверенности, это в кругу специалистов обсуждается, широкие массы об этом особо не в курсе. Существует консенсус, прогноз среди экспертов относительно мирового экономического кризиса. Вроде бы как ожидают его ближе к концу следующего года.

Причем, может быть, этот кризис будет несколько другой, чем предыдущий, 2008 года. Будет менее ярко выраженный, но более затяжной. А спровоцировать его может цепь событий не только экономических, но и политических, в том числе может быть и потенциальные геополитические шаги России могут стать одним из катализаторов. Может быть. А может быть и нет.

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов:

— Все основные темы на поверхности, они понятны. В первую очередь, это мусорная реформа, вопрос утилизации мусора, в первую очередь московского мусора. Как мы видели на примере того же Шиеса, проходит реформа достаточно неприятно. Для власти ведет к протестным действиям, вызывает возмущение общества. И так как сейчас эта тема будет развиваться, то можно ожидать, что и в других регионах будут спровоцированы протесты.

Связано с тем, что большое количество ответственных за мусорную реформу, но нет какого-то единого центра принятия решений. Многие структуры пытаются как-то в этом участвовать, реализовывать. Но непосредственно нельзя сказать, что этот вопрос централизован. И поэтому Кремль тоже понимает все риски. Думаю, над этим вопросом в ближайшее время будут работать. Но пока каких-то позитивных подвижек, к сожалению, незаметно.

Второй момент — вероятность техногенных катастроф, которые в последнее время происходят достаточно часто, к сожалению. И связано это непосредственно с изношенностью инфраструктуры и недостаточным контролем за состоянием тех или иных объектов в регионах.

Третий момент — недовольство людей своим социальным положением. Несмотря на то, что Кремль даёт чёткие установки тем же главам регионов, чиновникам вести диалог с людьми, быть более открытыми, на практике большая часть глав регионов эти установки реализовать не может. Соответственно, общество не получает не только диалога с властью, но не получает даже объяснений тех или иных действий государства, не понимает их. Из-за того, что эти действия непонятны обществу, они вызывают раздражение и ведут к росту протестных настроений.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов:

— Понятно что те конфликты и проблемы, которые мы видели в 2019 году, будут развиваться. Очень сильно общество волнует тема здравоохранения. Причем позитивных изменений никто не видит, а негативных новостей касательно здравоохранения очень много.

Тема переработки мусора людей волнует, тема ЖКХ людей волнует. Все это будет продолжать поставлять людям разного рода поводы для тревоги. Я бы не рискнул прогнозировать, что именно в 2020 году произойдет нечто уникально судьбоносное, которое все поменяет, станет определяющим хоть в чем-то. Скорее жду продолжения — и обострения — тенденций, которые имели место в 2019 году.

Санкции как были так и останутся. В ходе избирательной кампании в США — президентские выборы там станут главным международным событием года — конкуренты на выборах будут продолжать соревноваться в том числе и в антироссийской риторике. Так что с Запада нас чудеса если и ожидают, то мы им не обрадуемся. Остается сосредоточиться на внутренней проблематике.

И тут я полагаю, что единственной хорошей новостью, которая "поменяет все" — если правительству удастся убедительно переломить тенденцию снижения доходов граждан. Не манипуляциями со статистикой — а вот в этом секторе люди стали зарабатывать на полпроцента больше, а вот здесь — на 0,7, а именно убедительно. Так, чтобы через год большинство сказало бы — мы стали лучше жить.

То, что социологи называют "феномен темных очков", когда люди на все смотрят скептически, не ждут от будущего ничего хорошего — связано именно с устойчивым многолетним ощущением падения доходов. Люди не ждут от будущего хороших новостей. Это влияет на восприятие того, что происходит в стране.

Если правительству удастся, к примеру вследствие внезапного улучшения международной внешнеэкономической конъюнктуры, добавить людям доходов и люди это увидят, то, естественно, многие проблемы родом из 2019 окажутся решены сами собой.

Чем с большим оптимизмом люди смотрят в будущее, тем менее они готовы драматизировать настоящее, считать проблемы сегодняшнего дня нерешаемыми. Многие даже самые сложные вопросы перестают казаться проблемами, как только ты начинаешь смотреть на них с оптимизмом.

Читайте также:

Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года

Чего не хватает оппозиции для победы

Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается

Власть сама толкает людей на протесты

Темы павел салин глеб кузнецов дмитрий фетисов мусорная реформа экономический кризис
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
Формула небес
Тилль Линдеманн, взрывающий стереотипы - Гороскоп дня
Новости спорта
Решение WADA - политическая неприязнь к России?
Новости Все >
Врач советует бегать зимой по парку для профилактики депрессии
Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" победить "Каролину"
В Бурятии фермеры будут выращивать золотой корень и амарант
В Израиле найдены монеты эпохи правления Гаруна Аль-Рашида
Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
В Амстердаме ввели новый туристический налог
В Уссурийске СК начал проверку по факту избиения женщины стоматологом
Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией
В Петербурге уровень воды снизился до 108 сантиметров
В Петербурге откроется генконсульство Австрии
Последние материалы
В Израиле найдены монеты эпохи правления Гаруна Аль-Рашида
Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
В Амстердаме ввели новый туристический налог
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
В Уссурийске СК начал проверку по факту избиения женщины стоматологом
Тилль Линдеманн, взрывающий стереотипы - Гороскоп дня
Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией
В Петербурге уровень воды снизился до 108 сантиметров
В Петербурге откроется генконсульство Австрии
Диабет может привести к развитию сердечной недостаточности
Популярное
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ

После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.

Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Общество
Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
Соломон Соловьев Тилль Линдеманн, взрывающий стереотипы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
В Бурятии фермеры будут выращивать золотой корень и амарант
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
Жители села под Одессой нашли на свалке матрас с деньгами
Вассерман: Трамп победит на выборах, а с Украиной "сдвигов" не будет
В России увеличились пенсии на 6,6%
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
США готовы очистить космос от взрыва атомной бомбы
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
Факельное шествие в честь Бандеры прошло в Киеве
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ