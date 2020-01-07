Ефим Дикий о новых наполеонах круглого стола России

Какова она — наша жизнь, и почему наши власти постоянно стремятся ее испортить еще больше. Ведь вроде бы по отдельности чиновники — достаточно здравомыслящие люди, хотя иногда говорят и предлагают такое, что сомнения в адекватности возникают достаточно серьезные.



Богатство и бедность в России

То уровень жизни даже у пенсионеров и тех, кого посчитали недостойными пенсии, объявят чрезвычайно высоким, да еще и постоянно растущим, то еще чего насочиняют, что никаким конандойлям со всеми ненаучными фантастами и не снилось… Как такое возможно? Почему это происходит? С чего это вдруг коллективный государственный разум упорно стремится к суициду?

На эти вопросы председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина ответил российский блогер и писатель Ефим Дикий, он же — главный редактор журнала "ВВП" ("Валовой внутренний продукт") Сергей Ильин.

Читайте начало интервью:

Сергей Ильин: как я стал Ефимом Диким

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

— Сергей, вы сказали, что положение простых людей ухудшается порой даже умышленно, а с элиты чиновникам брать деньги неудобно. Помимо финансовых поборов при невозможности заработать и растущих ценах, людей начали во всем прижимать, причем не только по финансам, но и во всем. Но генеральная линия — на пополнение бюджета.

— Она всюду и везде есть.

— А есть координирующий центр, который бы давал такие указания, планы?…

— Теоретически, место, которое этим занимается, есть. Оно называется "Председатель правительства Российской Федерации" и зовут его, как все мы знаем, Дмитрий Анатольевич. Он координирует экономические и правовые вопросы. Кроме всего прочего, людям действительно создается дикая головная боль от всех этих дополнительных нововведений.

Взять хотя бы предложенную недавно минздравом медицинскую справку для автомобилистов. Хорошо, что этот вопрос пока сняли. Но уже и так много чего напринимали, чтобы ухудшить и усложнить жизнь людей…

— Получается, что министерство вышло с этой инициативой, чтобы еще поприжать народ?

— Получается — так. Ведь всю жизнь — лет пятьдесят уже — люди спокойненько сдавали эти анализы и ничего. Более того, сейчас же аварийность снижается, количество смертных случаев снижается… Все налаживается в этом плане. И тут кто-то решил: давайте-ка мы их еще вот так вот ткнем — обдерем еще раз и бегать по кабинетам заставим…

— После того, как уже пресса об этом написала, началось обсуждение. Видимо, в правительстве кто-то повыше минздрава узнал, позвонили в минздрав и решили отменить или, по крайней мере, повременить?

— Как там это было в правительстве и в минздраве, я не знаю. Также неведомо, каким образом это дошло до первого лица, но в итоге само первое лицо сказало "давайте не надо".

— Раньше для того, чтобы что-то сделать, нужно было получить одобрение той или иной инициативы. А сейчас получается, что инициативы по ущемлению прав людей, введению новых поборов, всяческих запретов и дополнительных препонов и т. д. отданы на волю чиновников. Получилось у тебя это продвинуть публично — промолчали, а втихую — и похвалили: отлично, молодец…

— Да, так и есть. И мы это все наблюдаем.

— Можно и премию дать за радение о государстве и ущемление народа. А если люди не промолчали, ну тогда уж возмутиться и одернуть: что ж ты, шельмец, тут такое делаешь, ты нас подставляешь, у нас же сейчас будет съезд "Единой России"…

— Ну да, ведь действительно скоро еще и выборы будут, прошу не забывать. Еще так получается, что раньше всякими достаточно стремными идеями занимался Жириновский, который вбрасывал не пойми что. Если все крутили пальцем у виска, то не делали, а если не крутили, то потихонечку могли и начать имплементировать.

Ладно Владимир Вольфович — у него работа такая. Но когда этим занимаются органы исполнительной власти, это уже странно. И кроме того, дело в том, что все это у господ чиновников уже находится в головах, это мейнстрим, вот что плохо. То есть эта инициатива и подобные ей получаются не просто так. Но вот еще им все-таки нужно понимать, что сейчас широкополосный интернет, смартфоны и т. д.

Когда очередной чиновник говорит, что люди макарошек поедят и хватит с них, не умеют и не хотят работать, лентяи они такие неблагодарные, то, да, конечно, можно предположить, что это кампания, которая ведется против чиновников какой-то, условно говоря, вражьей силовой информационной башней, раз все удачно проходит и вбрасывается.

Но они же теперь действительно не просто думают так (они в большинстве своем, наверно, всегда так и думали), а сейчас они думают уже, что это все можно спокойно говорить. И такое говорят, что хоть плачь, хоть смейся. Чаще всего одновременно. Кстати, это не только у нас.

Последние события со скандалами на Украине показывают, что там еще веселее, но там, конечно, всегда веселее, чем у нас. Хотя, по сути, у нас то же самое, ведь грубо говоря, через день уже начали что-то лепить буквально на публику. Люди не понимают, судя по всему, что это может очень плохо кончиться.

По целому ряду позиций были приняты решения, связанные с увольнением. То есть это, конечно, хорошо, хоть что-то. Хотя вполне возможно, что тот, кто занялся увольнениями, думает точно так же, только он поумнее, молчит по этим поводам, говорит более округлые фразы… Поэтому он и занимает тот пост, когда не его увольняют, а он увольняет.

Проблема, в общем-то, в головах. Как всегда. И всегда это приводит к одному и тому же очень печальному для всех итогу. Наша уважаемая элита почувствовала себя уже какими-то изысканными аристократами с многовековой историей, что, мягко говоря, не совсем так.

И, кстати, недавно в социальных сетях был большой скандал насчет бала в журнале Tatler. Журнал Tatler организовал для них какой-то бал. Над ними все смеются, на мой взгляд, даже с некоторым перебором, но ведь действительно изображать из себя каких-то там аристократов, вельмож — это уже какая-то реконструкция, если не сказать пародия. А к чему приводит реконструкция истории, мы хорошо помним известные примеры с нашими новыми наполеонами и прочими бонапартами круглого стола. Прошу прощения за такую жесткую параллель, но она напрашивается.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев