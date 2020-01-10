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Автор Игорь Буккер

"Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение

Политика » Партии

Почему автомобили в континентальной Европе двигаются по правой полосе, а в Англии — по левой? Объясняют это довольно просто: средневековые рыцари, встречаясь с врагами на путях-дорожках, имели обыкновение обнажать меч или копье правой рукой, следовательно, разъезжали по левой стороне дороги. Корсиканец Бонапарт, подражая Вольтеру и прочим, сказал по-французски: ни фига, пацаны, моя Grande Armée будет топтать вас моими "большими батальонами, на стороне которых Бог", двигаясь навстречу противнику.

Причина, по которой одни политические партии называются "правыми" (вовсе не потому, что их представители правы в каком бы то ни было смысле), а другие "левыми" (их члены не левши), возникла немногим ранее наполеоновского "прикола" с движением по правой стороне дороги.

Открытие 1 октября 1791 года в Париже Законодательного собрания (Assemblée nationale législative), которое просуществовало около года, надолго отложило отпечаток на политическую жизнь не одной лишь Франции. Представители политической группы фейянов (Feuillants) называли себя "Общество друзей конституции, заседающее у фейьянов", поскольку заседали в помещении, ранее принадлежавшем одноименному монашескому ордену. Либералы "голубых кровей" и монархически настроенные финансисты и промышленники вышли из состава Якобинского клуба после принятия радикалами 16 июля 1791 года петиции о низложении короля Людовика XVI, они заняли места по правую сторону от председателя.

Сами члены "Общества друзей конституции" после провозглашения республики стали называться "Обществом друзей свободы и равенства" (Amis de la Liberté et de l'Égalité). Впрочем, история в своих анналах сохранила за этими революционерами кличку "якобинцы". Эти представители дворянства мантии (noblesse de robe — в массе своей торгаши да адвокаты) сели по левую руку.

Так, "правые" возложили на себя вериги охранителей державных устоев, а "левые" взвалили непосильный груз преобразований. Вся первая половина XIX века, прошедшая под знаменем борьбы за свободу предпринимательства и политические свободы, вполне соответствовала значению латинского слова libertas. Со временем дефиниции склонны к мутациям и усложнениям политического ландшафта.

В соответствии с опубликованной в 1971-м диаграммой Нолана (Nolan Chart), отныне мы имеем дело не только с консерваторами и либералами (теперь так называются апостолы политкорректности и при этом сторонники ограничения экономической свободы), но и с другими… цветами радуги. Когда не хватает двух рук, приходится прибегать к иным изыскам.

В 2002 году престарелый французский поэт, литератор и философ Жан-Пьер Фэй (Jean-Pierre Faye) предложил "Теорию подковы". Суть сводится к простейшей формуле, уже давно лаконично выраженной французской пословицей Les extremites se touchent - Крайности сходятся. Ультралевые и ультраправые не столько противостоят друг другу, сколько располагаются на кончиках единой подковы.

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