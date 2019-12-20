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Автор Любовь Степушова

Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"

Политика » Выборы » Федеральные

Российским избирателям в 2024 году предложат преемника президента по схеме "Медведев-2 плюс лидер нации в лице Путина". Как ее воспримет народ, рассказывает политолог Александр Ведруссов.

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря предложил убрать слово "подряд" из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

Таким образом, он дал сигнал обществу, что после 2024 года у власти оставаться не намерен. Напоминаем, что Конституция Российской Федерации предусматривает, что президент не может служить более двух сроков подряд.

В прошлом Путин использовал это положение в свою пользу: после двух сроков пребывания на посту главы государства в 2008 году он образовал тандем с Дмитрием Медведевым, которому предложил возглавить президентский пост, чтобы четыре года спустя снова стать главой государства. Путин занимал пост премьер-министра четыре года.

Если предложенное изменение будет внесено в Конституцию до 2024 года, нынешний президентский срок Владимира Путина окажется последним и сам он останется в истории единственным президентом, который правил Российской Федерацией более двух сроков. Однако до 2024 года еще много времени, многое может измениться, так о разумности предложенной меры Путин говорил еще в 2012 году, но поправка так и не была внесена.

Как сказал "Правде.Ру" директор аналитического центра"Стратег-PRO" Александр Ведруссов, маловероятно, что будет опять разыграна схема "перерыв на премьерство". Но может быть другая схема: Путин становится главой условного госсовета или лидером нации, что близко к казахскому сценарию, который там прошел без потрясений.

Александр Ведруссов уверен, что избирателей в 2024 году поставят перед фактом и попросят подтвердить то или иное решение с учетом того, что "процедурные моменты у нас корректируются в случае необходимости". Будет делаться ставка на то, что сильно ничего меняться не будет. Что касается преемника, то он, даже если мало известен, все равно будет из узкого круга.

"Это будет схема Медведев-2. Необязательно сам Медведев, потому что это было бы, наверное, совсем уже неприлично. Но по схеме: лидер нации плюс Медведев-2 реальные рычаги управления остаются у Путина", — сказал политолог.

Александр Ведруссов далее выразил сомнение, что народ поддержит эту схему даже с "зачисткой политического поля", так как "страна меняется, люди меняются, у людей появляются соответствующие запросы на функционирующие демократические институты, выборы, референдумы".

Эксперт объяснил возросшую социальную активность населения тем, что власти проводят в последние годы непопулярные антисоциальные реформы, имея в бюджете большой профицит.

"Власть должна понять, что прежний общественный договор не работает, нужно заключать его на новых условиях — это возвращение социальных гарантий и честные выборы", — сказал Александр Ведруссов.

Эксперт уверен, что власть в той или иной конфигурации должна устраивать большинство населения, а не привилегированные меньшинства, которые завели страну в чудовищный тупик. Политолог предложил убеждать власти в этом через массовый мирный гражданский протест. Это не Майдан, уверяет он, а наоборот, скорее прививка от Майдана, это недопущение Майдана, который на Украине назвали "бунтом миллионеров против миллиардеров".

"У нас же тоже был протест в 2011-2012 годах "за честные выборы", но страна тогда не поддержала, это была московская тусовка скорее. Все понимали, что со сцены повеяло возвратом в 90-е годы. И Путин на том контрасте 2011-2012 года триумфально вернулся опять во власть. Сейчас никакого триумфального возвращения его или преемника не будет, так как вся страна так или иначе стоит на оппозиционных позициях. И либо власть идет на консенсус, либо у власти будут большие проблемы, которые никакими политтехнологиями уже не решишь", — сказал Александр Ведруссов.

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Темы владимир путин преемник путина александр ведруссов президентские выборы 2024
Актуальная аналитика
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Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
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