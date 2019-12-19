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Автор Антон Куликов

"Я жалею, что нет Советского Союза": о чем говорили на пресс-конференции Путина

Политика » Власть

В четверг прошла очередная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Пятнадцатая по счету за время его пребывания на посту главы государства. Формат, в общем, привычный, а потому ждать чего-то сенсационного едва ли стоило. Никаких сенсаций и не было. Хотя некоторые высказывания президента внесли определенную сумятицу в умы политически активной части общества.

Пресс-конференция и "Прямая линия" — два мероприятия, которые отделяют друг от друга примерно по шесть месяцев. Некоторые анонсы очередного общения Путина с журналистами, скажем так, выглядели странно. Дескать, в ходе пресс-конференции есть шанс за 30 секунд решить проблемы, которые не решались 30 лет. Хотя, конечно, в реальной жизни такое едва ли возможно.

Несмотря на то, что ничего необычного мероприятие не сулило, интерес со стороны журналистов к нему по-прежнему высок. На мероприятие аккредитовалось более 1800 человек.

На этот раз президент сразу же начал отвечать на вопросы. На некоторые из прозвучавших тем, стоит заметить, Владимир Путин комментировал и ранее. Например, про резолюцию Европарламента относительно равнозначности вины руководства СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Видно было, что президента эта тема волнует — отвечал он долго и обстоятельно, пообещав даже написать статью относительно событий, предшествовавших началу войны.

Президента спросили, не жалеет ли он насчет отсутствия в сводной колонне победителей военнослужащих некоторых постсоветских государств на праздновании 75-летия Победы в Москве. "Я жалею, что нет Советского Союза. А что касается их участия в параде, — это их выбор Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Они не проявляют уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной родины. Это в документах нацистской Германии прописано: часть славянского населения — на работы, остальных — за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении русского и украинского этноса. Тем, кто считает, что надо было сдать Ленинград, хочется сказать: "Вы придурки? Вас бы никого не было", — ответил Путин.

Еще один из вопросов, на который Владимир Путин отвечал обстоятельно, касался интеграции с Белоруссией. Президент, правда, не ответил, готов ли он возглавить Союзное государство после 2024 года. Зато подчеркнул, что Россия не собирается субсидировать Белоруссию так же, как российские регионы, снижая для соседнего государства цены на газ. По крайней мере, в нынешней ситуации. А вот при углублении интеграции вопрос может быть рассмотрен.

Много президент говорил и об отношениях с Украиной. По традиции, вопрос на эту тему задавал украинский журналист Роман Цымбалюк. Традиционно вопрос был сформулирован про "когда уйдете из Донбасса". Хотя в этот раз добавилось "когда заплатите нам три миллиарда" (речь о решении Стокгольмского арбитража относительно тяжбы "Нафтогаза" с "Газпромом"). Путин в ответ заметил, что именно Порошенко настаивал на подписях представителей ДНР и ЛНР под Минскими соглашениями.

А что касается денег, то президент напомнил, что Украина должна России три миллиарда долларов, которые в виде кредита получила в 2014 году. Тогда на них были куплены украинские ценные бумаги. Которые, в принципе, можно было бы обменять. Вот только предложение это в Киеве вряд ли кого обрадует, ибо кому там нужны украинские ценные бумаги 2014 года?

В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время формулировка такая: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд". Это, похоже, в застигло российских политиков врасплох. Комментарии все удивительно схожи, что от Геннадия Зюганова, что от единороссов — дескать, Конституция тонкая вещь, изменения надо вносить осторожно, предварительно их обсуждая.

В ходе пресс-конференции, которая в этот раз продолжалась 4 часа 18 минут, президенту задали 70 вопросов. Спрашивали о "суверенном Рунете" (понятия "свободный" и "суверенный" не противоречат друг другу, считает президент); о возможной пенсионной реформе (никаких обсуждений этой темы нет, заверил Путин); о решении WADA отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований (это политический шаг, противоречащий Олимпийской хартии, полагает глава государства) и многом другом.

Правда, некоторые журналисты вопросов не задавали, более рассказывая о своих проектах и в лучшем случае прося поддержки. А Владимир Шахиджанян начал рекламировать свои книги. Но, судя по предыдущим пресс-конференциям, это неизбежная их часть.

Отличились, впрочем, не только российские журналисты. Корреспондент японского агентства "Киодо Цусин" сбивчиво поделился своими переживаниями по поводу ядерной войны в случае непродления договора СНВ-3. А представитель Би-би-си поинтересовался у российского президента его отношением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, напомнив о том, что тот сравнивал Путина с персонажем книг о Гарри Поттере эльфом Добби. Как будто не Путин незадолго до этого вопроса говорил, что не дает персональных оценок ни действующим политикам, ни ушедшим в отставку.

Относительно дисциплинированно журналисты на нынешней пресс-конференции вели себя примерно часа полтора. Затем начались соревнования по перекрикиванию друг друга, достигшие апофеоза в заключительной части пресс-конференции. Но похоже, что этого в подобного рода мероприятиях никак не избежать.

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