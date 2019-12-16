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Автор Любовь Степушова

Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается

Политика » Власть

Главный итог 2019 года — понимание того, что ложный патриотизм не решает проблему улучшения нашей жизни. Ее решает российский законодатель и чиновник.

Россия, начиная с "крымской весны", живет в атмосфере ложного патриотизма (во всем виноваты внешние силы) — это обычный прием всех правительств, которые не могут обеспечить своему населению достойную жизнь. В США сейчас происходит ровно то же самое. Поэтому не надо обижаться и негодовать на российского законодателя и чиновника, в том числе президента, а надо их воспитывать.

Губернаторы прикрываются партией власти

Почему сложил полномочия губернатор-коммунист Иркутской области Сергей Левченко? Не только потому, что его затравили в федеральных СМИ, а потому, что порядка в Иркутской области как не было, так и нет: в коммунальной сфере обнаружены хищения 185 миллионов рублей в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов, в лесном хозяйстве выявлены незаконные рубки леса на 52 млн руб, к зиме не восстановлен жилой фонд после паводков, не решен вопрос защиты Байкала от заражения отходами Байкальского ЦБК.

Кроме того, выяснилось, что Левченко скрывал свою недвижимость и земельные участки в Новой Разводной, не указывая их в налоговой декларации.

Однако наличие такого пухлого досье на Левченко вовсе не означает, что на губернаторов-единороссов, коих у нас подавляющее большинство, таких досье нет, просто публично говорить об этом не выгодно партии власти.

Партия власти голосует за хорошую жизнь богатых

Итог общения с "Единой Россией" (ЕР) в 2019 году более чем печальный. Ее лидеров воодушевила выборность всех ставленников на выборах в ЕДГ в этом году, но это наша с вами вина, мы крайне невнимательны к делам партии.

Маркер здесь — проваленное голосование 12 декабря в Думе по прогрессивному налогу, о чем промолчали все федеральные СМИ. ЕР заблокировала сразу два законопроекта о повышении налогов для граждан с высокими доходами. "Справедливая Россия" (СП) предложила считать высоким доход в 24 млн в год (это всего около 20 тыс человек) и облагать его НДФЛ в 18%. КПРФ выдвинула более гибкую и сложную схему, согласно которой россияне с доходом менее 100 тыс рублей в год должны были платить НДФЛ 5%, с тех же, чей доход составляет более 10 млн в год, предлагалось удерживать 1,642 млн рублей плюс 18% от суммы, превышающей пороговую.

Мотив для отклонения проектов — депутаты-единороссы не хотят терять стабильность налоговых платежей, которые "и так растут". Налицо же совсем другая причина — нежелание самим платить повышенные налоги, а также вменять это в обязанность своим близким и родственникам, которые неплохо устроились под депутатским покровительством в бизнесе. Возьмем хотя бы дело сенатора Арашукова (тоже законодатель) с его украденными миллиардами на газовых поставках несуществующим абонентам. Никто не отменял и лоббирование крупного бизнеса, у нас — незаконное. Налицо желание заставить бедных терпеть, а богатых не трогать, этот принцип исповедуется и исполнительной властью.

Правительство обворовывает народ

Собственно говоря, глава правительства Дмитрий Медведев — лидер ЕР, в своих действиях они близнецы-братья. Но зачем премьера поддерживать нам, особенно зная, что он будет претендовать на место преемника Путина. Ведь именно Медведев с подачи американских советников, в частности центра Карнеги, разработал и внедрил пенсионную реформу, в результате которой люди уязвимого возраста недосчитались государственной поддержки. Нам обещали повышение пенсии на тысячу рублей в год. И где оно?

А между тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин в докладе президенту ошеломил его (да и нас), заявив, что бюджет 2019 года по расходам не выполнен на 1 триллион рублей. И это при том, что изначально бюджет был профицитным. Для сравнения, 1,8 трлн рублей государство в 2019 году потратит на госпрограмму "соцподдержка граждан", а 1,4 — на здравоохранение. Не далее как вчера Медведев сообщил на своей странице в Facebook, что доходы федерального бюджета за девять месяцев 2019 года превысили 15 трлн рублей. Это примерно на триллион больше, чем за тот же период 2018 года, а расходы составили 12 триллионов. То есть это еще три триллиона свободных денег к тому "сэкономленному" триллиону.

Спасибо, конечно, но почему население страны беднеет из расчета реальных доходов? Почему при таком профиците бюджета все время говорится о дефиците ПФР (256,8 млрд руб﻿ в 2018 году), из-за чего и была проведена реформа? Почему бы не направить в ПФР деньги из бюджета, если у нас там 4 триллиона свободных денег? Так делается во многих странах, так было и в в СССР. 

И почему надо продлевать "заморозку" накопительной части пенсии? Почему надо внедрять новую накопительную систему, в которой граждане будут платить 6% от своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Не потому ли, что это один из наиболее "честных способов" отъема длинных денег у граждан, которые потом можно будет украсть? Так, прокуратурой установлено, что с 2016 по 2017 год две офшорные зарубежные компании перекупали друг у друга ценные бумаги российской фирмы, увеличивая их стоимость. После этого управляющие компании НПФ скупали эти акции, тем самым выводя за границу накопления россиян.

Поучаствовал в этом деле и ПФР, который при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ подозревается в "использовании поддельных записей о совершении нотариальных действий по удостоверению подписей граждан и доверенностей", а также в продаже персональных данных граждан агентам фондов. Ладно бы воровали, но и нам бы оставляли, но совокупная доходность крупнейших НПФ по итогам 2018 года оказалась в 2,5 раза меньше инфляции и даже отрицательная! В то время как на Западе — проценты по акциям — это главный козырь НПФ, и пенсионеры с этого имеют до 4-5% роста накоплений в год. Вот почему наши накопления никто не возвратит, их просто уже нет, а отвечать не хочется.

Президент защищает чиновников-преступников

Еще одна потрясающая история 2019 года — это история с новыми санкциями WADA. Она показывает, насколько чиновник в России чувствует свою безнаказанность.

"Наказание не может иметь коллективного характера", — сказал Путин.

Так найдите того чиновника, который в 2019 году уже при новом руководстве РУСАДА залезал в базу данных агентства и правил там переписку предыдущих лет. Найдите того айтишника, который может восстановить прошлую базу, и передайте ее WADA с извинениями.

Да, можно и нужно извиняться, когда мошенничество налицо, это не вредно, это укрепляет внешний имидж и внутреннее состояние человека, организации и страны. А как сделали власти в России? Нашли американский след и подняли патриотическую волну: "Нас гнобят". Патриотизм не в этом, а в том, чтобы наши спортсмены выступали под российским флагом.

Народ должен воспитывать свои элиты

Наши элиты, в том числе об этом сказал Медведев, не хотят бессмысленного бунта, но они ничего для этого не делают, они уверены в том, что спокойствие элит, а не народа, является залогом стабильности России и ее процветания. Вероятно, об этом же им говорят американские советники, мол, подумайте о своем будущем, ваши сокровища у нас. Эти люди теперь уже просто ждут, когда уйдет Путин — единственный гарант суверенитета России.

Путин — государственник, но он построил ручную схему управления государством. Это может сыграть с ним злую шутку. Нам же надо постараться не допустить к власти тех, кто стоит за Жуковыми и Голуновыми, иначе они вернут нас в состояние 90-х годов. Для этого надо вразумлять чиновников и депутатов. Первых протестами на любом уровне, вплоть до уровня "клуба любителей картошки" (добились же жители Хорошево-Мневники в Москве снижения этажности застройки квартала по реновации, а жители Котласа права на мирное собрание против мусорной свалки в Шиесе), а вторых — протестным голосованием.

Какой президент и Дума нам нужны?

Хотя, возможно, и появятся к 2021 и 2024 годам партии и лидеры, за которых мы бы захотели проголосовать. Это будет лидер, который в своей предвыборной программе запишет, что надо решать проблему улучшения жизни не путем назначения "хорошего дяди" вместо плохого, а принимать правила, по которым любой "дядя" работал бы на благо России и ее граждан в качестве министра, депутата, судьи и так далее.

Этот лидер пересмотрит итоги приватизации, отменит пенсионную реформу, ликвидирует аффилированность депутатов с бизнесом, установит контроль над расходами чиновников и законодателей, их гражданством и гражданством их подчиненных и советников. Придя к власти, он будут советоваться с народом на референдумах (когда в России проводился последний?) и не будет врать населению о том, что доходы растут и "жить стало веселее". Он честно скажет, что мы поддержим своих на Украине и далее везде, и за это на нас будут налагать санкции, но мы будем все вместе терпеть и строить понемногу независимую экономику.

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