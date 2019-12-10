Юрий Лужков: "крепкий хозяйственник" российской политики

Во вторник стало известно, что в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн" скончался Юрий Михайлович Лужков. Второй мэр Москвы, проработавший на посту столичного градоначальника 18 лет. И как бы к нему не относиться, как бы не оценивать его деятельность на посту градоначальника, Лужков был одним из самых ярких российских политиков в 1990-х — начале 2000-х годов.

На первые роли в Москве Юрий Лужков выдвинулся во многом благодаря поддержке Бориса Ельцина, который в конце 1980-х стал первым секретарем МГК КПСС. В июне 1991 года Лужков стал вице-мэром Москвы (столичным градоначальником тогда был избран Гавриил Попов).

Спустя год Попов ушел в отставку — как демократический политик он был, наверное, хорош, но как мэр огромного города совершенно точно нет. Ельцин подписал указ о назначении на пост мэра Лужкова, который 18 лет руководил столицей.

Юрий Михайлович был воплощением "крепкого хозяйственника", который противостоит хаосу рыночных реформ. При этом московский градоначальник неизменно почти все 1990-е неизменно поддерживал первого президента России. И во время событий сентября-октября 1993 года (именно Лужков распорядился отключить в Белом доме свет, горячую воду и телефоны); и во время первой войны в Чечне; и во время президентской кампании в 1996 году.

Лужков был активен не только в Москве. Именно по его инициативе в 1996 году Совет Федерации признал Севастополь частью России. Деятельность Юрия Михайловича по поддержке соотечественников в Крыму была постоянным раздражителем для украинских властей.

Отношения московского мэра и президента России начали ухудшаться в конце 1990-х годов. Но в общем, тогда уже было очевидно, что Борис Ельцин действительно не справляется со своими обязанностями (это если говорить мягко). Лужков вместе с Евгением Примаковым были инициаторами создания избирательного блока "Отечество — Вся Россия" в 1999 году. Блок объединил лужковское движение "Отечество" и движение "Вся Россия", созданное руководителями ряда российских регионов, которые не скрывали критического отношения к Борису Ельцину и его окружению.

Впрочем, эта оппозиция была в значительной степени персонифицирована. И когда Ельцин ушел в отставку, довольно скоро "Отечество — Вся Россия" объединилась с движением "Единство", которое было создано как противовес губернаторскому блоку. Так в декабре 2001 года была создана партия "Единая Россия", одним из сопредседателей которой стал Юрий Лужков.

По большому счету, с той поры начинается постепенный закат Юрия Лужкова — федерального политика. Впрочем, пост московского градоначальника он занимал еще девять лет. Пока не был отстранен от должности президентом Дмитрием Медведевым в сентябре 2010 года. С довольно редкой для такого события формулировкой — в связи с утратой доверия. Лужков потом утверждал, что не поддержал идею о выдвижении кандидатуры Медведева на второй президентский срок в 2012 году. За это, якобы, его и уволили.

"Он лез в войну, непонятно на что рассчитывая. То есть он рассчитывал, наверное, на свои отношения с Путиным, он всегда это артикулирует — что у него прекрасные отношения с президентом, никогда не верил Медведеву. Но если ты опытный чиновник (а Юрий Михайлович опытный чиновник был) не должен был в эту комбинацию идти — воевать с президентом, надеясь на поддержку премьера", — сказал в интервью "Правде.Ру" политолог Леонид Крутаков.

Что же касается деятельности Юрия Михайловича на посту московского градоначальника, то ее оценки противоречивы. Но, наверное, никакими другими они и быть не могли, учитывая время, в которое Лужков руководил Москвой. Например, в столице велась активная строительная деятельность. Многое из разрушенного в советские время было восстановлено — например, Храм Христа Спасителя или Воскресенские (Иверские) ворота на Красной площади.

Но с другой стороны, в ходе этой строительной деятельности в столице были снесены или до неузнаваемости "реконструированы" сотни исторических зданий. Появились даже термины "лужковский стиль" или "лужковская архитектура". Отличительная черта этого стиля — на каждой новостройке обязательно должна быть башенка.

Именно при Лужкове российская столица была "украшена" многочисленными произведениями Зураба Церетели. Впрочем, с ними уже свыклись, хотя особо чувствительные натуры до сих пор вздрагивают при виде Петра I у Водоотводного канала.

Однако деятельность Лужкова на посту мэра москвичей вполне устраивала. По крайней мере, большую часть времени. На выборах в 1990-х у Юрия Михайловича просто не было конкурентов, он трижды побеждал с большим преимуществом. Популярность среди горожан учитывали и в Кремле. Когда после 2004 года глав регионов стали назначать, у Лужкова и здесь не было проблем. Вплоть до 2010 года.

Сам он уже после отставки подчеркивал: "Я — москвич. Я абсолютно счастливый человек, и ко мне хорошо относятся люди. Ну и что, что не все".

Читайте также:

Последний из фронды: за что поплатился Лужков