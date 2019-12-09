Медведев предпочел аудиторию развлекательного ТВ

Телепрограмма "Разговор с Дмитрием Медведевым" получилась действительно сенсационной. Впервые был расширен список ее участников, и задать свои вопросы смогли представители развлекательного телевидения.

Многие телезрители отметили, что заголовки в СМИ оказались намного содержательнее, чем сама беседа с председателем правительства.

Уникальность формата позволила сделать общение Дмитрия Медведева с журналистами, среди которых был и комик, более гармоничным и отодвинуть в сторону такие рутинные проблемы, как преодоление последствий наводнения в Иркутской области, напряжение в обществе по так называемому "Московскому делу" и ожидаемые последствия для российского спорта по итогам допингового скандала.

В спокойной и доброжелательной обстановке страна узнала, что все неплохо, а будет еще лучше. Главное — граждане России теперь точно знают, как встретит Новый год председатель правительства и что в Советском Союзе нынешняя молодежь вряд ли бы чувствовала себя комфортно.

Аудитория развлекательных телеканалов так и не услышала от Дмитрия Медведева о его отношении к делу студента и блогера Егора Жукова. Надо признать, что при советской власти мало кто вообще бы узнал, что есть такой студент — закрыли бы и дело с концом. Сейчас же все-таки еще есть повод поговорить и назвать действия правоохранительной системы "издержками".

Реальные сроки и притягивание за уши обвинений — это издержки. Как говорила моя покойная бабушка, которая еще видела царя Николая в Крыму: "Теперь буду знать!" Глава правительства даже подумал о том, что надо проанализировать эти издержки и "что-то менять".

"Менять", наверно, не самая точная формулировка. Скорее проанализировать практику, в том числе и обеспечения состязательности судебных процессов. Соотнести деятельность правоохранительной системы с положениями Конституции Российской Федерации. Может быть, тогда все само собой уляжется в русло общественного согласия.

Приговор студенту вынесен — три года лишения свободы условно. Из речи адвоката Егора Жукова следует, что всего одно ведомственное лингвистическое заключение о постах студента-блогера было принято за основу при обвинении в экстремистской деятельности. Стороне защиты не удалось представить свою картину в полной мере, что как раз и нарушило ту самую состязательность процесса.

Как эксперт сумел увидеть в критике властей призывы к изменению конституционного строя — для меня, знатной лингвистической зануды, до сих пор загадка. Нет, я не утверждаю, что я бы не смог привязаться и к слову "Здравствуйте!" и разглядеть в нем оттенки оскорбления власти, я говорю о качественном анализе, профессиональной этике и здравомыслии.

Разумеется, свою речь необходимо фильтровать и формулировать так, чтобы было затруднительно прицепиться к словам и обеспечить содержание уголовному делу. За необдуманными фразами с крепкими выражениями всегда прячется статья, возможность зацепиться и даже подтянуть за уши обвинение в призывах к свержению конституционного строя. Тем не менее свободное высказывание своих оценочных суждений пока еще гарантирует основной закон страны.

"Заявлять о своем мнении — это нормально, но это нужно делать в соответствии с правилами. Иначе можем докатиться до опасной ситуации. То, что во Франции "желтые жилеты", у нас может теоретически превратиться в бунт, бессмысленный и беспощадный", — посетовал председатель правительства.

Да, верно, перевернутые авто и разбитые витрины магазинов — не самая добрая иллюстрация демократического волеизъявления. По идее, самый простой способ "не докатиться до опасной ситуации" — это обеспечить прозрачность и равные права всем участникам демократического процесса. Создать конкурентную политическую среду. Вот прямо по букве Конституции России — и ничего выдумывать не надо.

Правда, стоило бы, на мой взгляд, подумать и о применении ноу-хау Дмитрия Медведева — регуляторной гильотины. Отсечь чрезмерные запретительные положения в законодательстве, которые постепенно сводят на нет основные права граждан, сформулированные в Конституции России.

Много говорят, в том числе и "наверху", о социальном неравенстве. Нет, не о том, что есть предприниматели, некоторые деятели искусства, доходы которых космически превышают заработки основной массы граждан. Речь о выросшем на бюджетных деньгах классе номенклатуры.

Сейчас весьма популярен тезис о запросе общества на справедливость. О нем часто говорит и Дмитрий Медведев. Тезис не о том, чтобы по схеме булгаковского Шарикова "Взять и поделить!". Это добиться того, чтобы лютое воровство не прикрывалось номенклатурной солидарностью, чтобы законодательная корректировка положений Конституции не привела бы к признанию ее утратившей силу, а граждан России не объявили бы крепостными в вотчинах представителей власти.

Молодым людям, которые не смогли насладиться креативом советской партийной номенклатуры, которая на деле и была государством, трудно объяснить, как это возможно, чтобы офицер ФСБ украл деньги, которых хватило бы на создание двух пограничных застав. Снова ведь сотни миллионов.

При всей своей фантазии мне также трудно без употребления ненормативной лексики просветить моих молодых соотечественников, как такое возможно, чтобы полицейские, подбросившие наркотики журналисту, еще на свободе, а их дело засекречено.

Секрет, видимо, не в том, что посадки в России по так называемой "народной статье" за наркотики что-то из ряда вон выходящее. Наверно, существует перспектива назвать имена и звания тех, кто непосредственно отдал приказ подбросить наркоту и тем самым нарушить закон, который сами полицейские и призваны защищать.

Жаль, что представители музыкальных телеканалов не поинтересовались у Дмитрия Анатольевича, как такое возможно, чтобы в Уфе часть пенсии выдали пачкой печенья.

Может быть, на следующей встрече с председателем правительства юная телеведущая телеканала "Карусель" (детское ТВ, не про выборы) сможет задать несколько взрослых вопросов про существующие в стране номенклатурные мультики про домики, машинки, квартиры и самолетики. А может, просто проведут КВН или сыграют на площадке детского сада в "Ладушки".