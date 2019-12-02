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Эксперты поставили диагноз российскому обществу

Политика

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский еще в марте этого года опубликовал доклад «Восприятие политического контента в условиях "новой политической реальности"», в котором завил, что эмоциональное состояние российского общества по симптоматике весьма схоже с клинической депрессией человека.

Эксперты поставили диагноз российскому обществу. 404766.jpeg

По словам Потуремского, выводы, сделанные в мартовском докладе актуальны и в настоящее время, поскольку негативные тенденции в российском обществе не изменились. Социолог, впрочем, подчеркивает, что такая оценка не говорит о том, что российское общество поголовно больно. Скорее, речь идет о сходстве признаков.

И к ним относится негативизация будущего, которое «страшит», рост протестных настроений, отсутствие ощущения защищённости и уверенности в завтрашнем дне для себя и для своей семьи.

Связывает это состояние Потуремский с явлением «новой политической реальности», о котором социологи и политологи говорят уже несколько лет. Это реальность падения реальных доходов населения, роста налогов и сборов и пенсионной реформы.

В этой реальности спада экономики и непопулярных реформ, общество старается найти новые условия для нового общественно-политического договора. Но не находит таких точек приложения, а потому все больше предпочитает протестное голосование. То есть, переход в любую оппозицию, поскольку власть, по мнению общества, не выполняет свои функции по защите общества и обеспечения условий для роста качества жизни социума.

Самое, пожалуй, страшное, это самоощущение граждан в таком состоянии. В докладе социолога, в частности, упоминаются такие признаки, как «чувство бессильной зависти и враждебности» и «тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни».

То есть, это общество, которое в принципе не имеет веры в «светлое завтра» и не живет для того, чтобы сделать даже свое собственное будущее лучше.

То есть, при таком эмоциональном настрое социума о каких-то «больших рывках», мобилизации и прочем говорить не приходится. Общество просто не понимает, на эмоциональном уровне «не видит» этих ценностей и направлений.

Чтобы вылечить эту «депрессию», Потуремский предлагает власти вплотную и на практике заняться, собственно, тем, что власть декларирует как свои задачи в течение уже нескольких лет. Это, в общем и целом, повышение качества жизни, «доступное жилье, осмысленная работа, социальная защита, сильные местные сообщества для борьбы с одиночеством» - всё это самые эффективные методы «лечения» по мнению социолога.

От представителей власти в свою очередь требуется большая открытость, честность и вовлеченность в реальные проблемы граждан. Нужны «новые коммуникативные стратегии».

По мнению автора доклада, «учет и реализация этих принципов способны принципиально изменить стратегию коммуникации между политиками, властью и гражданами. И с очень высокой вероятностью улучшат качество такой коммуникации».

Вообще же Виктор Потуремский в своих оценках состояния российского общества не одинок. Например, ранее глава ВЦИОМ говорил о том, что российское общество в последние годы воспринимает реальность сквозь призму эффекта «черных очков». Это такое восприятие, когда у социума нет веры в позитивные изменения, и более того, любые перемены в жизни страны и общества расцениваются в массовом сознании, скорее, как негативные.

В свою очередь глава Фонда развития гражданского общества, Константин Костин заявил, что о депрессии говорить, на его взгляд, все же преждевременно. Но вот наличие «эффекта черных очков» он вполне признаёт: «Если мы попытаемся понять экспрессию и направление коллективной эмоции, она действительно больше склоняется к негативу, выжиданию и большей подозрительности. Но это все-таки не депрессия».

По словам Костина, это восприятие несёт в себе и политические последствия. Поскольку избиратели отдают свои голоса мотивируясь в больше степени эмоциями, а не рациональными соображениями. А эмоции, как мы видим, в последние несколько лет все больше негативные.

И упирается этот негатив в сферы, на первый взгляд, совершенно не политические. В пресловутое качество жизни, в экономические реалии, в личное и семейное благосостояние и социальную защищённость. Но в итоге, весь этот негатив и опасения могут вылиться в мощный, эмоциональный политический протест. С протестным же голосованием. Которое в последнем избирательном цикле происходило в регионах несколько раз. 

Темы нищета депрессия оппозиция социология пенсионная реформа протестное голосование
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