Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России

Стали известны детали обвинений против России со стороны WADA. Корень проблемы в коррупции российских чиновников. О какой "мягкой силе" России в такой ситуации можно говорить?

Агентство AP, изучив отчет WADA (Всемирного антидопингового агентства) по поводу манипуляций в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), рассказало, что вменяется в вину ее московской лаборатории.

В отчете говорится, что одной из самых "наглых" манипуляций была замена оригинальной переписки между чиновниками РУСАДА периода нахождения у руля организации Григория Родченкова на фейковые. Ставилась цель очернения Родченкова и обеления "главного свидетеля России" — Евгения Кузнецова, который назвал Родченкова, скрывающегося в Соединенных Штатах, "лжецом" .

Все должно было выглядеть так, будто люди, разоблачающие допинговые схемы (Родченков и его заместитель Тимофей Соболевский), использовали их, чтобы набить себе карман. "Обрабатывайте все документы стандартно, и вы сможете забрать свой бонус домой", — приводит АР пример такого послания, направленного якобы Родченковым Соболевскому. Фактически же оригинальное сообщение было направлено Соболевскому не Родченковым, а Кудрявцевым и содержало совсем другой смысл, сообщает АР.

WADA проделало кропотливую работу, чтобы провести криминалистическое исследование 23 миллионов мегабайт данных изъятой у РУСАДА базы данных, полученной в начале 2019 года. Было выяснено, что российская сторона просмотрела 11 227 файлов, чтобы "идентифицировать и удалить 25 крайне неуместных сообщений", пишет агентство.

В понедельник на основании этого отчета комитет WADA рекомендовал организации запретить выезд российских чиновников на предстоящие две Олимпиады, а спортсменам запретить выступать под российскими флагами. Решение будет принято 9 декабря.

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что санкции "следовало ожидать, и они оправданы". В РУСАДА после разоблачений Родченкова было сменено все руководство, "но правительство пыталось скрыть свои следы и рассказать свою версию истории, пока WADA не забрало базу данных", объясняет АР позицию Гануса.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по компьютерным технологиям Владимир Ульянов, изменения в электронные компьютерные системы в большинстве случаев записываются и отслеживаются. Единственное, что "не всегда можно понять, кто конкретно и при каких обстоятельствах внес эти изменения".

Эксперт отметил, что даже стандартные средства, которые встроены в базы данных и в системы хранения данных, в большинстве случаев позволяют определить, по крайней мере, когда были внесены изменения. А на основании других данных, к примеру, кто был залогинен, какая учетная запись использовалась на компьютере в конкретный момент, можно уже попробовать угадать, какой человек внес изменения или хотя бы с какой учебной записи.

"Пока мы не знаем, какая конкретно база данных была использована в РУСАДА, как она работала, на какой платформе, какой версии. Если до суда дойдет, то что-то будет опубликовано. Если мы не согласны с обвинениями, то надо подавать опровержение и использовать свои доказательства. Насколько они будут убедительны для суда — это вопрос уже к судье", — отметил Владимир Ульянов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обвинения WADA последней попыткой западных стран "поставить Россию на оборонительную позицию, обвиняя ее практически во всех сферах международной жизни".

Заметим, что с начала 2018 года московская лаборатория, по словам министра спорта Павла Колобкова, не подчиняется Минспорту РФ ни финансово, ни организационно, ни оперативно. "РУСАДА финансово независимо и получает деньги непосредственно из Министерства финансов", — сказал министр. Как заявил Колобков, если РУСАДА будет оспаривать это решение, то в кассационном арбитражном суде заново будут рассмотрены все доказательства, будут допрошены все свидетели, эксперты. "Я уверен, наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы", — добавил министр.

Но РУСАДА, как мы видим, оспаривать не собирается. Или Колобков поднажмет на Гануса?

Даже принимая во внимание политическое давление, озвученное Лавровым, надо признать, что корень проблемы — это общее кризисное состояние дел в правительстве. Нежелание менять что-то кардинально, кумовство, переводы на другую работу с повышением лиц, убивающих целые отрасли — это общие симптомы для российской государственности. О какой "мягкой силе" России может идти речь, если идет планомерная работа на ухудшение имиджа страны в условиях сложной внешней обстановки. Нечего удивляться потом утечке спортсменов, как и "утечке" мозгов. Нужны даже не отставки двух-трех лиц в правительстве, а серьезные системные изменения.

Читайте по теме: WADA ответили рассказом о народе-победителе

Россия и ВАДА обсудили допинговый скандал

В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020