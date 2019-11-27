Россияне с маленькими зарплатами могут оказаться без пенсии

Пенсионная реформа, которая вызвала возмущение граждан, это далеко не все неприятные вещи, которые происходят с пенсионными выплатами россиянам и их регулированием. В начале ноября этого года правительство РФ увеличило предельную зарплату граждан для получения пенсионных баллов. Сумма эта увеличилась на 11 833 рубля.

Что это означает? Это означает, что если зарплата гражданина РФ составляет 11 тысяч рублей, то страховая пенсия не будет копится, и, возможно, что пенсии такой гражданин ив итоге не получит вообще. Ну, или если заработная плата человека не выросла на означенную сумму, то он будет получать значительно меньше «пенсионных баллов». Каждый из которых прибавляет к пенсионным выплатам чуть менее ста рублей.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева пояснила, к чему приведут новые правительственные инициативы в пенсионной сфере: «Чтобы заработать максимальное количество баллов за год, надо иметь заработок, равный предельному.

То есть в этом году надо получать зарплату не меньше 96 тыс. руб. в месяц, а в следующем уже 107 тыс. руб. Сколько за это дадут баллов? С 2015 по 2021 г. их максимальное количество постепенно увеличивается - с 7,39 до 10. В 2019-м можно заработать максимум 9,13, в 2020-м - 9,57, а в 2021-м - 10 баллов. И дальше при очень высоком заработке можно будет получать по 10 баллов в год».

Но многие ли получают подобные суммы? А вот те, у кого зарплата ниже, а это большинство, могут надеяться на куда менее радужные перспективы. По словам профессора Московского юридического университета им. Кутафина Эльвиры Тучковой, «при зарплате в 20 тыс. можно заработать всего 2 балла за год, а это меньше 200 руб. к будущей пенсии. В будущем, если заработок не будет расти, и 2 баллов за такую зарплату не дадут.

Это, конечно, абсурд! Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Разве это их вина? Есть регионы, где зарплата 20-25 тыс. руб. считается очень хорошей, а значит, в будущем нас ждёт серьёзное региональное расслоение и дискриминация пенсионеров по субъектам. Появятся регионы с очень низкими пенсиями. Но что самое абсурдное: низкий размер зарплаты теперь влияет на само право получения страховой пенсии.

Это в корне неверная схема, но она уже запущена в действие. И её социальные последствия могут быть очень печальны. Люди, которые сегодня получают до 10 тыс. руб., даже при наличии пенсионного возраста и большого стажа могут вообще не заработать страховую пенсию. Так их накажет государство. И предложит подождать женщинам до 65 лет, а мужчинам до 70 лет. И только тогда даст небольшую подачку в виде социальной пенсии».

Понятно, что государство в очередной раз решило сэкономить на гражданах, при этом в долгосрочной перспективе. Кстати, что характерно, доклады профильных чиновников, касающиеся темы пенсионного обеспечения, наполнены оптимизмом. Например, нынешний глава ПФР Антон Дроздов говорит об увеличении пенсий на 18% за ближайшие три года, и добавляет, что пенсионные выплаты будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.

И это, даже может вполне оказаться я правдой, если учесть, что все меньшее количество граждан РФ в перспективе вообще будут получать страховую пенсию. Максимум, на что можно будет надеяться, это социальная пенсия, но и она положена далеко не всем.

Что касается социальных и политических последствий всех этих преобразований, то их мы увидим еще не скоро. Потому, что вопрос индексации пенсий и пенсионных баллов относится к тем, кто сейчас работает и зарабатывает. Осознание того, что с пенсией проблемы придёт через несколько, а то и несколько десятков лет.

Но, с другой стороны, уже сейчас подобными нововведениями правительство РФ формирует целый социальный слой людей, которым в буквальном смысле будет нечего терять. И их недовольство запросто может канализироваться в политический протест.

Правда, думается, что, когда дело дойдет до этих протестов, мы будем жить уже совсем в ином государстве с другим правительством.

Потому, видимо, нынешнее правительство и принимает такие решения. Экономия денег сейчас, а последствия, возможно, что и политические, когда-нибудь потом.

Вообще же, кажется, на такие социальные выплаты, как пенсия гражданам лучше вообще не надеяться. Так оно просто для нервов спокойнее, и разочаровываться не придется. Но, с другой стороны, искать возможности для финансового обеспечения себя в старости нужно уже сейчас.