Бойкот таксистов: брат за брата или начало "Майдана"

Во многих регионах России проходит протестная акция таксистов «Бойкот-2019» под лозунгом «Брат за брата», наклейки с которым можно заметить на автомобилях. Основные мероприятия акции намечены на 3-6 декабря 2019 года.

К бойкоту таксистов уже присоединились работники сферы такси из Ульяновска, Калуги, Рязани, других городов. Основная инициатива бойкота таксистов транслируется из Москвы посредством распространения информации по схеме "горизонтальной сети" в телеграме, ярко выраженного лидера не существует.

Таксисты обмениваются информацией в различных сообществах и первоисточник на сегодняшний день определить уже невозможно. Основные требования, выдвигаемые сообществом водителей такси в рамках бойкота, заключаются в изменении ценовой политики агрегаторов, включающие в себя уменьшение комиссии, взимаемой с водителей, которая доходит до 30 процентов и повышение тарифов для пассажиров.

Это связано с тем, что миграция работников других сфер услуг в сферу такси достаточно высока и в нынешних условиях среди таксистов встречаются люди разных профессий, что сродни ситуации девяностых, когда в охранники шли не от хорошей жизни. Взрослые мужчины, по разным причинам несостоявшиеся в основной профессии, в катастрофической финансовой ситуации согласны на любую работу.

В различных группах , ведущих обсуждение бойкота таксистов, например, в телеграм-чате "Столица мира" временами возникают то ли таксисты-радикалы, то ли провокаторы с мнениями о том, что ненасильственными методами добиться своих требований не удастся. Подобные высказывания встречаются среди радикально настроенных подписчиков, призывающих «стучать в ворота дворцов прикладами винтовок».

«Бойкоту-2019» выразило поддержку общественное движение «Синие ведерки» в лице координатора Петра Шкуматова, который провел эксперимент, несколько дней поработав таксистом и ощутив на себе, насколько тяжел этот труд. По его словам, общей суммы денежных средств, полученных им в среднем за сутки работы, хватило на оплату накладных расходов - топлива, аренды используемого автомобиля. Оставшаяся сумма совсем невелика - по подсчетам Шкуматова, почасовая оплата работы таксиста ниже, чем у работника сети "Макдоналдс".

За эти деньги готовы работать легальные и нелегальные мигранты, не имеющие водительского удостоверения, выданного российскими органами ГИБДД, с трудом разговаривающие по-русски и совершенно не знающие города.

По данным «Синих ведерок», более половины водителей, обслуживающих пассажиров сегмента «эконом», именно такие приезжие из других стран - например, Киргизии и Таджикистана. Учитывая требования Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел и Министерства транспорта, обязывающих службы такси регулярно приводить в соответствие с нормами законодательства работу с посредниками, агрегаторам в скором времени придется испытать недостаток водителей, выходящих на линию.

Предстоящее массовое бойкотирование таксистами заявок может привести к резкому скачку стоимости поездки, что негативно скажется на количестве заказов. Очевидно, что это невыгодно всем участникам конфликтной ситуации.

В Государственной Думе и Совете Федерации более двух лет рассматриваются законопроекты о деятельности такси, согласно которому вводится ограничение на количество разрешений, выданных перевозчикам, причем право регулирования этого количества предлагается предоставить региональным властям. Регионы выступают за то, чтобы федеральный законодатель передал им наибольший объем полномочий.

Эксперты отмечают, что новая мера должна поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси. Активно включаются в обсуждение данного законопроекта представители партии КПРФ, пытаясь использовать экономические интересы данной категории граждан в собственных целях. КПРФ, как основной конкурент партии Единая Россия, уже начала привлечение электората, которое позволит получить дополнительные голоса на предстоящих выборах 2024 года.

Для людей, курирующих социальный протест таксисты являются доступной для манипулятивного давления группой. Так таксист и создатель транспортного агрегатора "БюроИкс", опираясь на ранее выложенные диалоги в чатах, заявления самих таксистов и скриншоты переписок, делает аналогичный вывод - и рассказывает о том, как "устроен" бойкот таксистов.

"Горизонтальные схемы управления протестными настроениями традиционно используют оппозиционные к власти силы. Люди нередко даже не понимают причин своего участия в организуемых акциях. Власть безусловно хочет опередить представителей оппозиции и получить доступ к наиболее мобильной и уже хорошо организованной группе граждан. Во многих странах протесты против власти начинались с активности водителей",- пишет он.

Подтверждает эксперт и то, что "КПРФ, как основной конкурент Единой России на предстоящих в 2024 году выборах, по всем признакам постарается использовать протестные настроения таксистов". Как? "Таксистам уже прямо дали понять, что единственный путь достучаться до власти - это создание своей партии или включение своих экономических интересов в программу одного из лидеров среди думских фракций",- считает таксист.

"В таксисты, надо это признать, идут не от лучшей жизни. В целом, можно согласиться, что водить такси идут люди от неудач в жизни, катастрофической ситуации в финансовом плане и невостребованности собственных профнавыков. Таксистам по-настоящему нечего терять. В случае прямого столкновения с силовиками увечья придумывать не придётся. Оправданная жёсткая ответная реакция неизбежно привлечет внимание зарубежные СМИ и международную общественность",- предупреждает Роберт Ян.

О чем речь? Реальные интересы таксистов также перекликаются с попытками дестабилизировать обстановку с целью передела сфер политического влияния. Так эксперты "Русской планеты" отмечают - "у агрегаторов есть возможность устанавливать - и держать - выгодные для себя правила перевозок, а у таксистов есть мощная цеховая солидарность".

Они делают выводы - возможно, своим бойкотом таксисты что-то смогут "выгадать" у властей и агрегаторов. "Разумеется, если вся эта история с «бойкотом» - искренний крик души трудового народа, а не очередная проплаченная попытка устроить в России «Майдан», на этот раз - с шашечками",- добавляют авторы.

"В последнее время в чатах таксистов словно специально нагнетается обстановка и активизируются их наиболее агрессивные участники, которые открыто призывают к жёсткому протесту и противостоянию с властями. «Хватит катать вату», «надо их всех поставить раком», «надо действовать серьёзно, пока не перекроем центр города, никто нас уважать не станет», «надо ******* и жечь машины тем, кто согласится работать вместо нас» - и это, пожалуй, ещё не самые агрессивные реплики из чатов",- пишет газета "Век".

Впрочем, паниковать не стоит. Как стало известно редакции, правоохранительные органы очень внимательно мониторят происходящее в чатах таксистов и обсуждениях бойкота, ведется как агентурная, так и оперативно-техническая работа.

В случае выхода ситуации из бойкота агрегаторов такси в "уличные" протестные акции (митинги, автопробеги, блокирование трасс) силовики "быстро и жестко" пресекут несогласованные акции - заявили источники Pravda.ru в силовых структурах.

"Мы понимаем, что это такие же мужики как и мы, в тяжелой ситуации. Но тяжело-не тяжело, а законы нарушать не смей, пресечем",- неофициально добавляют они.

Впрочем, высока вероятность того, что бойкот таксистов "не взлетит" (мы писали почему именно) - из-за огромного количества мигрантов в отрасли в Москве, возможностей агрегаторов дать "плюшки" водителям, которые будут работать во время бойкота и желании таксистов-москвичей и гостей столицы заработать на кредиты, ипотеки, алименты и просто на жизнь и еду. Да и заработки таксистов, как выяснили коллеги-журналисты, бывают разными - от 40 000 рублей в месяц до 200 000.

"Парни, но и вы нас, пассажиров, поймите. Нормальных, а не тех, кто ездит на "экономе" с мелочью в кулаке и ждет сдачи 14 рублей. Такого, чтобы вы стояли и ждали жирного заказа на точках уже не будет. И не будет того, чтобы люди вместо вызова в удобной программе по цене, которую нам показывает агрегатор, выходили и голосовали рукой у бордюра",- пишет в одном из обсуждений ВКонтакте взрослый пассажир тарифа "Комфорт +".

"В мире идет уберизация всего - от доставок до питания, от такси до авиа, от музыки до развлечений. Не получится так, что пассажир вызвал машину и он уже 500-1000 рублей должен - за подачи, ожидания, за начало поездки, за каждый чих. Это рынок. Продавцы многие тоже хотели бы работать как в 90-ые, чтобы слетать за шмотками и потом на рынок их толкать, а там ни кассы, ни налогов, шел поток покупателей, деньги в карман. Но этого уже не будет",- заключает он.