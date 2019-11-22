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Автор Василий Амирджанов

ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России"

Политика » Партии » Единая Россия

На фоне сомнений в достоверности существующих статистических данных, о которых говорили и высшие должностные лица страны, любопытно выглядят выводы по итогам опроса граждан, которых попросили высказать мнение о партии "Единая Россия".

Накануне съезда правящей партии ВЦИОМ и Институт развития парламентаризма провели совместное исследование, чтобы выяснить, какой граждане видят "Единую Россию" в будущем. Объяснили и что означает отечественный политический неологизм "партия власти".

"Необходимость существования партии власти не подвергается сомнению и прямо декларируется значительным большинством граждан России", — категорично утверждается в научном труде двух институтов.

Тут важно обратить внимание на формулировки. Партию, которая имеет большинство в парламенте и региональных заксобраниях, во всем мире принято назвать правящей. Граждане голосуют на выборах за ту или иную политическую силу, и в результате выявляется победитель, который и правит. То есть в обозначенном правовом поле управляет государством, решает социально-экономические и внешнеполитические задачи от имени граждан.

Полагаю, что респонденты могли просто не заметить существенной разницы между правящей и так называемой "партией власти". Если по-русски, партия власти — это группа уже обличенных властными полномочиями граждан, которые создали политическую организацию, чтобы закрепиться в верхних эшелонах государственного управления. Так уж следует из этой лингвистической конструкции.

Напомню, что термин "партия власти" получил свое распространение в 90-х годах, когда номенклатурные политические группы решили объединиться в движение "Наш дом — Россия". Инициатива возникла не "снизу", а именно в "верхах". Позднее появились "Единство" и "Отечество", которые объединились в нынешнюю "Единую Россию".

"Институт "партии власти" прочно прижился в современной российской политической культуре и вполне знаком и понятен большинству граждан. Особая роль партии власти в российской политике для избирателей определяется тем, что она является не столько частью партийно-политического ландшафта (как все другие партии), сколько неотъемлемым элементом системы власти в широком понимании", — сделали выводы российские ученые.

"Широкое понимание" невольно относит к временам, когда полномочия КПСС были необъятнее необъятного. Иными словами, выходит, что "Единая Россия" позиционируется как объединение, находящееся над политической "схваткой". Она вроде как на равных, но все-таки не совсем. Некий смотрящий арбитр, и его мнения и решения не должны подвергаться каким-либо критическим оценкам. Практически в ленинской парадигме: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!"

Сентенция про особую роль, на мой взгляд, имеет типичную маркетинговую природу, нежели отвечающее объективной реальности утверждение. Через СМИ общество на протяжении многих лет получало однозначный посыл, что "партия власти" — это нормально и иначе не бывает. По типу как есть дорогой брендовый стиральный порошок, а и есть обычный, который не очень-то и порошок.

Убрав из политического лексикона понятие "правящая партия", в сознании избирателей оставили только безальтернативную конструкцию — "партия власти". То есть партия, которая состоит из представителей номенклатуры и будет оставаться у власти, даже несмотря на общепринятый принцип состязательности избирательного процесса.

"Существует запрос на обновление / смену "Единой России" в качестве партии власти. Важно отметить, однако, что этот запрос требует не уничтожения партии власти как таковой, а ее обновления / смены на более эффективную. Это означает требование придать ей больше веса и полномочий, повысить ее эффективность в деле решения жизненных проблем общества и страны в целом. Именно такой большинству российских избирателей видится "прекрасная "Единая Россия" будущего", — рассказали авторы исследования о возможной реновации "руководящей и направляющей".

"Придать больше веса и полномочий" — крепкое обоснование в стилистике советских времен, аналог почти забытого "по просьбам трудящихся". Эдакая попытка убедить общество в безальтернативности, а в некотором смысле и обреченности возвращения лозунга "Партия — наш рулевой!"

Да и правда, на фоне "Единой России" так называемая парламентская оппозиция стала представлять из себя не столько альтернативу правящей партии, сколько изящно двигающихся в такт "верному курсу" чирлидерш с перьями.

Дело не в том, что чье-то мнение может совпадать по некоторым темам с идеями правящей партии. Досадно, что из общественной жизни России исчезло само понятие компетентной, уважительной и корректной политической дискуссии.

К сожалению, в настоящее время остались лишь крайности, на фоне которых одних обвиняют в некомпетентности, а других с легкостью записывают во "враги народа". При этом во главу угла ставится сам процесс удержания власти, а не вопросы развития государства и общественного согласия.

Критерии же определения патриотизма сейчас фактически сводятся к флешмобной лояльности конкретным политическим деятелям, которые и определяют курс этой самой партии власти. Создаются все новые и новые законодательные "красные линии" для ограничения открытого высказывания мнений по чувствительным проблемам государства, для любой острой критики и выражения протеста, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

В выводах российских исследователей сообщается, что "в силу своего статуса (партия власти — ред.) несет ответственность практически за все процессы, происходящие в политике и государственном управлении". Все верно, но снова замечу, что речь идет именно о статусе правящей партии.

Пока же "прекрасная "Единая Россия" будущего", как искренне сформулировали ученые, представляется в исследовании как безальтернативная и единственно возможная политическая организация с перспективой обретения полномочий "елбасы", "каудильо" или "отца народов".

На мой взгляд, предпочтительней была бы открытая и состязательная политическая конкуренция, которая смогла бы вытеснить из государственной системы некомпетентность, кумовство, свести к минимуму коррупцию и обеспечить демократическую сменяемость власти. Заодно вернула бы в перечень добродетелей "государственных людей" ответственность, приличия и здравомыслие.

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