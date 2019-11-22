Невероятные приключения депутата Ионина

В Госдуме проходит интересная дискуссия на тему обязательного медицинского обследования сотрудников высших учебных заведений. Депутат от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой организовать постоянную работу психологов в вузах после убийства, которое совершил доцент СПбГУ. Затем глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев написал, что в диспансеризацию для преподавателей необходимо включить осмотр психотерапевта. А вот член комитета по транспорту и строительству, справедливоросс Дмитрий Ионин выступил против предложения коллег: "Псих или мерзавец — не должность или статус", пишет Полит.ру.

Что самое интересное, относительно уравновешенности самого Ионина есть вопросы. Так, весной депутат приехал в город Камышлов разбираться с проблемами обманутых дольщиков. Но визит Дмитрия Ионина на Урал запомнился не решением жилищных проблем избирателей, а стрельбой из автомата. Причем, судя по опубликованном в интернете видео, парламентарий был нетрезв.

Причем нельзя сказать, что Ионин был совсем уж в неадекватном состоянии: когда приехала вызванная жителями полиция, он догадался не дать провести осмотр своей машины, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность. Пока что в отношении Ионина возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 213 Уголовного кодекса).

Причем стрельба в Камышлове — далеко не первый случай неадекватного поведения со стороны Ионина, сообщает Полит.ру. Два года назад депутат, судя по всему, устроил пьяную драку, в которой получил сотрясение мозга, рассечение брови и ушиб челюсти. Чтобы как-то объяснить произошедшее, была изобретена версия о нападении на принципиального политика неких шести бандитов в спортивных костюмах. Но толком объяснить произошедшее Ионин не мог и отчаянно путался в показаниях и датах. "Мы знаем, что нападение было в Чкаловском районе, на Химмаше и даже догадываемся где. Скорее всего, Ионин был пьян и связался не с той компанией. Ну, а драки у нас из-за чего или, точнее, из-за кого происходят? Там обязательно где-то рядом чьи-то длинные ноги. Понятно откуда взялись шесть мужиков — мог бы придумать версию, что во время спарринга на боксе травму получил. А то шесть бойцов его били — да так, что аж бровь рассекли. А ведь заявление напишет — найдем злодеев. Оно ему надо?" — рассказывал тогда один из полицейских.

Впрочем, драки, возможно, это еще относительно безобидно. Ранее СМИ сообщали о том, как Дмитрий Ионин "крышевал" разрушение памятника архитектуры. "В частности, два его близких друга каким-то образом умудрились купить две квартиры в Доме ротмистра Переяславцева по адресу Карла Либкнехта, 3 в Екатеринбурге. По требующим дополнительной проверки данным, в ходе сделки не были должным образом оформлены обязательства новых собственников по охране объекта культурного наследия", — сообщалось в СМИ. А Ионин и его друзья, по этой информации, привлекли к незаконным работам гастарбайтеров, которые "проводят то ли ремонт, то ли демонтаж, то ли капитальную перепланировку помещений здания".

Дмитрий Ионин оставил заметный след и в уральском бизнесе. В 2006 году он стал соучредителем ООО "Верх-Исетский РЭМП", которое впоследствии закрылось, оставив лишь долги по налогам. В 2008 году Ионин переписал на себя и перерегистрировал в Екатеринбурге московское ООО "Сервис Лэнд". Бывший владелец фирмы Алексей Аралушкин пытался оспорить сомнительную сделку, но не смог обосновать своей позиции в суде.

В течение своей долгой политической карьеры, начавшейся в первой половине 2000-х, прибивался то к коммунистам, то к единороссам, потом вступил в ЛДПР, но в 2009 году неожиданно для всех выдвинулся от "Справедливой России". Теперь, правда, Ионин утверждает, что в ЛДПР никогда не состоял, а его заявление о вступлении в партию — подделка.

В "Справедливой России" карьера Ионина развивалась стремительно, но в 2013 году он умудрился испортить отношения с влиятельными местными справороссами. Его упрекали в том, что он ставит личные интересы ваши партийных, продвигая в партсписок на выборы своих друзей, которые в итоге проиграли.

При всем этом два года назад Ионин баллотировался в губернаторы Свердловской области и, несмотря на полную поддержку "Справедливой России", не сумел занять даже второго места. Избирательной кампании он фактически не вел, ограничившись съемкой видео для своего канала и расклейкой листовок.

Так что сообщениям о том, что Ионин использует депутатские полномочия для лоббирования коммерческих интересов мало кто удивлялся. Еще в бытность депутатом парламента Свердловской области Ионин вел активную работу в муниципалитете Арамиля по линии партийного проекта "Справедливое ЖКХ". Однако, как выяснили граждане, в муниципалитете проходило банкротство ООО "Солнечный дом", которое управляло несколькими многоквартирными домами и накопило многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов. Против этой компании было заведено уголовное дело за мошенничество. А тем временем жилфонд прогоревшей компании по-тихому передавался новой УК — ЗАО "Солнечный дом". Жильцы получили выписку из реестра юрлиц, согласно которой Ионин владеет половиной акций "Солнечного дома". При этом по закону депутаты, работающие на освобожденной основе, не имеют права заниматься коммерческой деятельностью.

В 2014 году Ионин встал на защиту гендиректора УЖК "Новоуральская" Ирины Ислентьевой, которую хотела отправить в отставку местная администрация. По одной из версий он просто защищал интересы контролирующих УЖК структур, связанных с ОПС "Уралмаш", дружбы с некоторыми членами которой Ионин никогда не скрывал.

В 2015 году Ионин уже боролся с передачей коммунальных сетей в Камышлове ООО "Универсал-строй". Срыв договора был выгоден давнему конкуренту компании — ООО "Теплогарант", связанным с депутатом-банкротом из "Справедливой России" Геннадием Ушаковым, активно использовавшим в своим схемах структуры все того же "Уралмаша".

С учетом того, что президент Владимир Путин еще год назад сказал, что если у человека нет четкого понимания, что нужно делать для развития страны, он не должен идти в институты власти, "Справедливой России", возможно, стоит задуматься о целесообразности пребывания Ионина в рядах партии.

Отдельный разговор — депутатская неприкосновенность. Депутатам Государственной Думы уже приходилось лишать своих коллег этой привилегии. Тем более, что само нахождение Дмитрия Ионина в парламенте вызывает вопросы: дело в том, что он не был избран в полном смысле этого слова: в 2017 году он попал в Госдуму вместо справедливоросса Александра Буркова, который был назначен на пост губернатора Омской области.